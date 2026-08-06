Kodi Gakpo Tottenxemga oʻtishi mumkin: Maykl Ouen transfer xavfini baholadi
Kodi Gakponing yozgi transfer oynasida Liverpuldan Tottenxemga o'tishi mumkin, londonliklar esa futbolchi uchun 70 million funt sterlinggacha ($94 mln) to'lashga tayyor ekani aytilmoqda. Liverpulning sobiq hujumchisi Maykl Ouen 27 yoshli futbolchi transferi haqiqatga yaqin ssenariy bo'lishi mumkinligini, biroq klub tarkibni kuchaytirishga ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerakligini ta'kidladi.
Liverpul hujumchisi Kodi Gakpo yozgi transfer oynasida jamoani tark etib, Tottenxem safiga qoʻshilishi ehtimoli muhokama qilinmoqda. Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublari oʻrtasidagi mazkur ehtimoliy kelishuv futbol olamida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda, chunki mersisaydliklar oʻz qanot chizigʻidagi futbolchilardan mahrum boʻlish xavfi bilan yuzlashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Liverpulning sobiq hujumchisi Maykl Ouen niderlandiyalik futbolchining kelajagi va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 27 yoshli futbolchining transferi haqiqatga yaqin ssenariy boʻlishi mumkin, ammo klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak.
Moliyaviy foyda va oʻyin sifatidagi savollar2023-yilning yanvar oyida PSV klubidan 45 million funt sterlingdan kamroq summaga sotib olingan Kodi Gakpo uchun Tottenxem 70 million funt sterlinggacha ($94 mln) mablagʻ sarflashga tayyor ekani aytilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Liverpul futbolchining sotuvidan yaxshigina moliyaviy foyda koʻrishi mumkin.
Biroq, oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlar koʻplab savollarni tugʻdirdi. Maykl Ouenning taʼkidlashicha, Gakpo oʻtgan mavsumda oʻyin amaliyoti davomida barqaror emas edi. U mavsum boshini yaxshi boshlagan boʻlsa-da, keyingi davrlarda oʻz oʻyinini topa olmay, koʻpchilikning tanqidiga uchradi.
Klub oldidagi kadrlar muammosiLiverpul uchun asosiy xavf — hujum chizigʻining qanotlarida muqobil variantlarning kamligidir. Ouenning fikricha, agar Gakpo sotib yuborilsa, jamoa mavsum davomida yosh futbolchi Rio Ngumohaga tayanib qolish xavfiga duch keladi. Shuning uchun rahbariyat uni qoʻyib yuborishdan oldin munosib oʻrinbosar topishi shart.
Ayni paytda Liverpul tarkibni tarqatib yuborishdan koʻra, uni yanada kuchaytirish ustida ishlayotgani taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, Tottenxemning qatʼiy qiziqishi va futbolchining avvalgi mavsumlardagi ijobiy tajribasi bu transferni soʻnggi daqiqalargacha kutilmagan burilishlarga boy qilishi mumkin.
…