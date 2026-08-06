Kodi Gakpo Tottenxemga oʻtishi mumkin: Maykl Ouen transfer xavfini baholadi

·53·Sport
Kodi Gakpo Tottenxemga oʻtishi mumkin: Maykl Ouen transfer xavfini baholadi
Qisqacha

Kodi Gakponing yozgi transfer oynasida Liverpuldan Tottenxemga o'tishi mumkin, londonliklar esa futbolchi uchun 70 million funt sterlinggacha ($94 mln) to'lashga tayyor ekani aytilmoqda. Liverpulning sobiq hujumchisi Maykl Ouen 27 yoshli futbolchi transferi haqiqatga yaqin ssenariy bo'lishi mumkinligini, biroq klub tarkibni kuchaytirishga ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerakligini ta'kidladi.

Liverpul hujumchisi Kodi Gakpo yozgi transfer oynasida jamoani tark etib, Tottenxem safiga qoʻshilishi ehtimoli muhokama qilinmoqda. Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublari oʻrtasidagi mazkur ehtimoliy kelishuv futbol olamida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda, chunki mersisaydliklar oʻz qanot chizigʻidagi futbolchilardan mahrum boʻlish xavfi bilan yuzlashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Liverpulning sobiq hujumchisi Maykl Ouen niderlandiyalik futbolchining kelajagi va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 27 yoshli futbolchining transferi haqiqatga yaqin ssenariy boʻlishi mumkin, ammo klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak.

Moliyaviy foyda va oʻyin sifatidagi savollar

2023-yilning yanvar oyida PSV klubidan 45 million funt sterlingdan kamroq summaga sotib olingan Kodi Gakpo uchun Tottenxem 70 million funt sterlinggacha ($94 mln) mablagʻ sarflashga tayyor ekani aytilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Liverpul futbolchining sotuvidan yaxshigina moliyaviy foyda koʻrishi mumkin.

Biroq, oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlar koʻplab savollarni tugʻdirdi. Maykl Ouenning taʼkidlashicha, Gakpo oʻtgan mavsumda oʻyin amaliyoti davomida barqaror emas edi. U mavsum boshini yaxshi boshlagan boʻlsa-da, keyingi davrlarda oʻz oʻyinini topa olmay, koʻpchilikning tanqidiga uchradi.

Klub oldidagi kadrlar muammosi

Liverpul uchun asosiy xavf — hujum chizigʻining qanotlarida muqobil variantlarning kamligidir. Ouenning fikricha, agar Gakpo sotib yuborilsa, jamoa mavsum davomida yosh futbolchi Rio Ngumohaga tayanib qolish xavfiga duch keladi. Shuning uchun rahbariyat uni qoʻyib yuborishdan oldin munosib oʻrinbosar topishi shart.

Ayni paytda Liverpul tarkibni tarqatib yuborishdan koʻra, uni yanada kuchaytirish ustida ishlayotgani taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, Tottenxemning qatʼiy qiziqishi va futbolchining avvalgi mavsumlardagi ijobiy tajribasi bu transferni soʻnggi daqiqalargacha kutilmagan burilishlarga boy qilishi mumkin.

Kodi GakpoTottenxemLiverpulMaykl OuenTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)