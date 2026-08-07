43 talabaning o‘limi: sobiq hokim qo‘lga olindi

·194·Dunyo
43 talabaning o‘limi: sobiq hokim qo‘lga olindi
Qisqacha

Meksikaning Gerrero shtati sobiq gubernatori Anxel Agirre 2014 yilda bedarak yo'qolgan 43 nafar talaba ishiga oid muhim dalillarni yo'q qilishni buyurganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bosh prokuror Ernestina Godoy Agirre odil sudlovga to'sqinlik qilish hamda majburiy yo'qolish jinoyatlarida gumon qilinayotganini ma'lum qildi.

Meksikaning Gerrero shtati sobiq gubernatori Anxel Agirre 2014 yilda bedarak yo‘qolgan 43 nafar talabaning ishiga oid muhim dalillarni yo‘q qilishni buyurganlikda gumon qilinib qo‘lga olindi. Bu haqda mamlakat Bosh prokurori Ernestina Godoy ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Agirre odil sudlovga to‘sqinlik qilish hamda majburiy yo‘qolish jinoyatlarida gumonlanmoqda. Sobiq gubernator esa avvalroq o‘ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarni rad etgan.

Mazkur voqea Meksika tarixidagi inson huquqlari bilan bog‘liq eng yirik fojialardan biri hisoblanadi. Xalqaro tergovlar xulosasiga ko‘ra, Ayotsinapa pedagogika kollejining 43 nafar talabasi Mexikodagi namoyishga yo‘l olgan vaqtda uyushgan jinoiy guruh a’zolari va politsiya xodimlari til biriktirib o‘ldirilgan. Hozirgacha faqat 3 nafar talabaning jasadi aniqlangan, qolganlarining taqdiri esa hanuz noma’lum.

Bosh prokurorning ma’lum qilishicha, joriy yilning yanvar va may oylarida olingan ikki nafar shaxs, jumladan himoya ostidagi guvohning ko‘rsatmalari Agirre talabalar yo‘qolgan tunga oid dalillarni yo‘q qilish masalasida yuqori lavozimli amaldorlar bilan yig‘ilish o‘tkazgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan. Tergov manfaatlarini inobatga olgan holda yig‘ilish tafsilotlari hozircha oshkor etilmagan.

Godoyning ta’kidlashicha, yangi dalillar sobiq gubernator talabalarning taqdirini aniqlashga yordam berishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlarni yo‘q qilishda ishtirok etgan bo‘lishi ehtimolini tasdiqlagan. Meksika qonunchiligiga ko‘ra, shu sabab gumonlanuvchining familiyasi rasmiy bayonotlarda «N» harfi bilan berilmoqda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, avval shtat hokimiyati talabalar harakatlangan avtobuslarni tasvirga olgan kuzatuv kameralari yozuvlari mavjud emasligini bildirgan. Biroq avval tahdidlar tufayli sukut saqlagan guvoh joriy yilda tergov bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirgan.

Mustaqil ekspertlar xalqaro fanlararo guruhi a’zosi Anxela Buitragoning aytishicha, ushbu tergov yo‘nalishi 2015 yilning o‘zidayoq aniqlangan edi. Uning fikricha, yangi ma’lumotlar davlat idoralari ushbu jinoyatga aloqador bo‘lgani haqidagi avvalgi xulosalarni yanada mustahkamlaydi.

Qayd etilishicha, 2012–2018 yillarda Meksika prezidenti bo‘lgan Enrike Penya Netoning matbuot xizmati hozircha mazkur holat yuzasidan izoh bermagan.

Ángel AguirreMeksikaGuerreroErnestina GodoyMexico City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi