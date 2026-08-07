"Bolalikdagi orzuim ushaldi": Yan Diomande "Real"ga o‘tgach bayonot berdi
Yan Diomande "Real" klubiga 125 million yevro kafolatlangan to‘lov va 15 million yevro bonus evaziga, jami 140 million yevroga o‘tdi. Kot-d'Ivuar terma jamoasining 19 yoshli futbolchisi "Leypsig" klubi va muxlislariga ishonchi hamda qo‘llab-quvvatlovi uchun minnatdorchilik bildirdi. Diomande "Real"ga o‘tishni bolalikdagi orzusining ushalishi deb atadi va Madridda hayotining yangi sahifasi ochilayotganini aytdi.
Yevropa futbol bozoridagi navbatdagi astronomik transfer rasman yakunlandi. Madridning "Real" klubi safiga ko‘chib o‘tgan Kot-d'Ivuar terma jamoasining 19 yoshli iqtidorli futbolchisi Yan Diomande germaniyalik muxlislar va "Leypsig" jamoasiga ta’sirli xayrlashuv murojaatini yo‘lladi.
Eslatib o‘tamiz, "qaymoqranglilar" yosh yulduzning transferi uchun "Leypsig"ga kafolatlangan 125 million yevro va qo‘shimcha 15 million yevro bonus (ja’mi 140 mln yevro) to‘lab berishdi.
"Leypsig"siz hech narsaga erisha olmasdim"
Diomande germaniyaliklarning ishonchi va uni yuqori darajaga olib chiqqani uchun chin dildan minnatdorchilik bildirdi:
" 'Leypsig'dan behad minnatdorman. Klub va uning rahbariyati bir yil avval menga ishondi, garchi o‘sha paytda professional darajada atigi bir nechta o‘yin o‘tkazgan bo‘lsam ham. Ular menga imkoniyat berishdi va eng yuqori saviyada o‘zimni ko‘rsatishimga sharoit yaratishdi. Shu yerda men Yevropaning eng kuchli chempionatlaridan birida o‘z o‘rnimni topdim, Kot-d'Ivuar milliy jamoasidan joy oldim va mamlakatim sharafini jahon chempionatida himoya qilish baxtiga muyassar bo‘ldim", — deb yozadi futbolchi.
"Real"ga o‘tish — bolalikdagi orzu"
Ivuarlik iqtidor sohibi Madridga transfer uning eng katta orzusi bo‘lganini yashirmadi va rahbariyatga bu imkoniyat uchun rahmat aytdi:
" 'Real'ga o‘tish — bolalikdagi orzuimning ushalishidir. Shuning uchun ham shartnomam amalda bo‘lishiga qaramay, bu transferning amalga oshishiga ruxsat bergan 'Leypsig' rahbariyatiga alohida rahmat aytaman. Muxlislarga ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ilk kundanoq ko‘rsatgan qo‘llab-quvvatlashingiz va mehringiz men uchun beqiyos ahamiyatga ega bo‘ldi.
Bugun hayotimning yangi sahifasi ochilmoqda. Xayrlashish har doim og‘ir, ammo oldinda meni kutayotgan yangi chaqiriqlarni intizorlik bilan kutyapman. Kim biladi, balki bir kuni yana Chempionlar ligasida uchrasharmiz", — deya murojaatini yakunladi Diomande.
19 yoshli futbolchining Madriddagi yangi bosqichi va "qirollik klubi"dagi kelajagi futbol jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…