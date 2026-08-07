"Bolalikdagi orzuim ushaldi": Yan Diomande "Real"ga o‘tgach bayonot berdi

·61·Sport
"Bolalikdagi orzuim ushaldi": Yan Diomande "Real"ga o‘tgach bayonot berdi
Qisqacha

Yan Diomande "Real" klubiga 125 million yevro kafolatlangan to‘lov va 15 million yevro bonus evaziga, jami 140 million yevroga o‘tdi. Kot-d'Ivuar terma jamoasining 19 yoshli futbolchisi "Leypsig" klubi va muxlislariga ishonchi hamda qo‘llab-quvvatlovi uchun minnatdorchilik bildirdi. Diomande "Real"ga o‘tishni bolalikdagi orzusining ushalishi deb atadi va Madridda hayotining yangi sahifasi ochilayotganini aytdi.

Yevropa futbol bozoridagi navbatdagi astronomik transfer rasman yakunlandi. Madridning "Real" klubi safiga ko‘chib o‘tgan Kot-d'Ivuar terma jamoasining 19 yoshli iqtidorli futbolchisi Yan Diomande germaniyalik muxlislar va "Leypsig" jamoasiga ta’sirli xayrlashuv murojaatini yo‘lladi.

Eslatib o‘tamiz, "qaymoqranglilar" yosh yulduzning transferi uchun "Leypsig"ga kafolatlangan 125 million yevro va qo‘shimcha 15 million yevro bonus (ja’mi 140 mln yevro) to‘lab berishdi.

"Leypsig"siz hech narsaga erisha olmasdim"

Diomande germaniyaliklarning ishonchi va uni yuqori darajaga olib chiqqani uchun chin dildan minnatdorchilik bildirdi:

" 'Leypsig'dan behad minnatdorman. Klub va uning rahbariyati bir yil avval menga ishondi, garchi o‘sha paytda professional darajada atigi bir nechta o‘yin o‘tkazgan bo‘lsam ham. Ular menga imkoniyat berishdi va eng yuqori saviyada o‘zimni ko‘rsatishimga sharoit yaratishdi. Shu yerda men Yevropaning eng kuchli chempionatlaridan birida o‘z o‘rnimni topdim, Kot-d'Ivuar milliy jamoasidan joy oldim va mamlakatim sharafini jahon chempionatida himoya qilish baxtiga muyassar bo‘ldim", — deb yozadi futbolchi.

"Real"ga o‘tish — bolalikdagi orzu"

Ivuarlik iqtidor sohibi Madridga transfer uning eng katta orzusi bo‘lganini yashirmadi va rahbariyatga bu imkoniyat uchun rahmat aytdi:

" 'Real'ga o‘tish — bolalikdagi orzuimning ushalishidir. Shuning uchun ham shartnomam amalda bo‘lishiga qaramay, bu transferning amalga oshishiga ruxsat bergan 'Leypsig' rahbariyatiga alohida rahmat aytaman. Muxlislarga ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ilk kundanoq ko‘rsatgan qo‘llab-quvvatlashingiz va mehringiz men uchun beqiyos ahamiyatga ega bo‘ldi.

Bugun hayotimning yangi sahifasi ochilmoqda. Xayrlashish har doim og‘ir, ammo oldinda meni kutayotgan yangi chaqiriqlarni intizorlik bilan kutyapman. Kim biladi, balki bir kuni yana Chempionlar ligasida uchrasharmiz", — deya murojaatini yakunladi Diomande.

19 yoshli futbolchining Madriddagi yangi bosqichi va "qirollik klubi"dagi kelajagi futbol jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Yan DiomandeReal MadridRB LeipzigIvory Coast
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)