O‘zbekiston turizm daromadlari bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandi
WTTC hisobotiga ko‘ra, O‘zbekiston 2024 yilda turizm sohasidan 3,5 milliard dollar daromad olib, Markaziy Osiyoda birinchi o‘rinni egallagan. Qozog‘istonda bu ko‘rsatkich 2,6 milliard dollarni tashkil etgan. O‘zbekiston Markaziy Osiyo fuqarolarining xorijiy sayohatlarida ham ommabop yo‘nalish bo‘lib, mintaqadagi chiqish turizmining qariyb 25 foizi uning hissasiga to‘g‘ri kelgan. 2025 yilda Markaziy Osiyoda turizmning iqtisodiyotdagi o‘sishi 17,7 foizga yetgan.
Butunjahon Sayyohat va Turizm Kengashi (WTTC) hisobotiga ko‘ra, Markaziy Osiyoda turizm sohasi jadal sur’atlarda rivojlanmoqda. Mintaqada esa O‘zbekiston turizm daromadlari bo‘yicha birinchi o‘rinni egallab, eng ko‘p sayyoh jalb qilayotgan davlatlardan biri sifatida e’tirof etildi.
Hisobotda qayd etilishicha, 2024 yilda O‘zbekiston turizm hisobidan 3,5 milliard dollar daromad olgan. Taqqoslash uchun, Qozog‘istonda ushbu ko‘rsatkich 2,6 milliard dollarni tashkil etgan.
Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolarining xorijiy sayohatlari orasida ham O‘zbekiston eng ommabop yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Mintaqadagi chiqish turizmining qariyb 25 foizi aynan O‘zbekiston hissasiga to‘g‘ri kelgan.
Mutaxassislar bu holatga Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlar, boy madaniy meros, ziyorat turizmi, zamonaviy mehmonxonalar hamda sayyohlar uchun yaratilgan qulay infratuzilma katta hissa qo‘shayotganini ta’kidlamoqda.
Bundan tashqari, WTTC ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda Markaziy Osiyoda turizmning iqtisodiyotdagi o‘sishi 17,7 foizga yetib, dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri sifatida qayd etilgan. Bu esa mintaqada turizm iqtisodiy taraqqiyotning muhim harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
…