Arsenal Tottenxem sardori Kristian Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·43·Sport
Arsenal Tottenxem sardori Kristian Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Arsenal Tottenxem sardori Kristian Romeroni transfer qilish uchun uning vakillari bilan aloqaga chiqdi. Mikel Arteta jamoasi bu qadamga Uilyam Salibaning jarohati sabab mudofaa chizig'ini kuchaytirish maqsadida bormoqda, biroq Atletiko Madrid ham asosiy da'vogar sifatida ko'rsatilmoqda. Inter Tottenxem bilan 34 million funt sterlinglik transfer narxi bo'yicha kelishgan, ammo futbolchining shaxsiy shartlari yuzasidan yakuniy kelishuvga erishilmagan.

Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri Arsenal oʻzining asosiy raqibi Tottenxem sardori Kristian Romeroni transfer qilish uchun jiddiy harakatlarni boshladi. Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Mikel Arteta jamoasidagi mudofaa chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish maqsadida argentinalik himoyachining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Londonning qizil qismida yuzaga kelgan bu favqulodda vaziyatga Uilyam Salibaning jarohati sabab boʻlgan. Fransiya terma jamoasi aʼzosi 2026 yilgi jahon chempionati saralashida orqa qismidan olgan jarohati tufayli Premyer-liganing yangi mavsum boshlanishini oʻtkazib yuborishi aniq boʻldi. Natijada murabbiylar shtabi himoyani kuchaytirish uchun keskin choralarga qoʻl demoqda.

Transfer poygasidagi raqobat va xaridorlar

Arsenalning faol harakatlariga qaramay, mazkur transfer poygasida Atletiko Madrid asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatilmoqda. Diego Simeone oʻz vatandoshining uzoq yillik muxlisi hisoblanib, hozirda klub tarkibini boʻshatish va taklif uchun mablagʻ yigʻish ustida ishlamoqda.

Maʼlum qilinishicha, Ispaniya grandi Matteu Ruggerini Aston Villaga va Nahuel Molinani Romaga sotish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu transferlardan tushadigan mablagʻ Tottenxem yulduzi uchun 30 million funt sterling miqdoridagi dastlabki taklifni moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.

Italiya klublarining qiziqishi va Tottenxemning pozitsiyasi

Goal.com xabar berishicha, A Seriya grandlaridan biri Inter ham ushbu kurashda faol ishtirok etmoqda. Milanliklar Tottenxem bilan 34 million funt sterlinglik transfer narxi boʻyicha kelishuvga erishgan boʻlsa-da, futbolchining shaxsiy shartlari borasida hali umumiy toʻxtamdagi kelishuvga kelinmagan.

Oʻz navbatida, Tottenxem rahbariyati ham himoya chizigʻini yetarlicha mustahkamlab ulgurdi. Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi jamoa Jon Pol van Hekeni 52 million funt sterling evaziga hamda erkin agent sifatida Marcos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldi, bu esa klubga Romeroni sotish imkoniyatini bermoqda.

Biroq, londonliklar uchun oʻz sardorini ayniqsa asosiy raqibi boʻlgan Arsenalga sotish gʻoyasi nafaqat klub rahbariyati, balki muxlislar tomonidan ham qabul qilib boʻlmaydigan holat sifatida baholanmoqda. Kristian Romeroning Tottenxemdagi faoliyati davomida turli sinovlar, jumladan, jarohatdan tiklanish jarayonlari kuzatilgan edi.

ArsenalTottenxemKristian RomeroPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)