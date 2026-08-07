Arsenal Tottenxem sardori Kristian Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Arsenal Tottenxem sardori Kristian Romeroni transfer qilish uchun uning vakillari bilan aloqaga chiqdi. Mikel Arteta jamoasi bu qadamga Uilyam Salibaning jarohati sabab mudofaa chizig'ini kuchaytirish maqsadida bormoqda, biroq Atletiko Madrid ham asosiy da'vogar sifatida ko'rsatilmoqda. Inter Tottenxem bilan 34 million funt sterlinglik transfer narxi bo'yicha kelishgan, ammo futbolchining shaxsiy shartlari yuzasidan yakuniy kelishuvga erishilmagan.
Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri Arsenal oʻzining asosiy raqibi Tottenxem sardori Kristian Romeroni transfer qilish uchun jiddiy harakatlarni boshladi. Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Mikel Arteta jamoasidagi mudofaa chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish maqsadida argentinalik himoyachining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Londonning qizil qismida yuzaga kelgan bu favqulodda vaziyatga Uilyam Salibaning jarohati sabab boʻlgan. Fransiya terma jamoasi aʼzosi 2026 yilgi jahon chempionati saralashida orqa qismidan olgan jarohati tufayli Premyer-liganing yangi mavsum boshlanishini oʻtkazib yuborishi aniq boʻldi. Natijada murabbiylar shtabi himoyani kuchaytirish uchun keskin choralarga qoʻl demoqda.
Transfer poygasidagi raqobat va xaridorlarArsenalning faol harakatlariga qaramay, mazkur transfer poygasida Atletiko Madrid asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatilmoqda. Diego Simeone oʻz vatandoshining uzoq yillik muxlisi hisoblanib, hozirda klub tarkibini boʻshatish va taklif uchun mablagʻ yigʻish ustida ishlamoqda.
Maʼlum qilinishicha, Ispaniya grandi Matteu Ruggerini Aston Villaga va Nahuel Molinani Romaga sotish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu transferlardan tushadigan mablagʻ Tottenxem yulduzi uchun 30 million funt sterling miqdoridagi dastlabki taklifni moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.
Italiya klublarining qiziqishi va Tottenxemning pozitsiyasiGoal.com xabar berishicha, A Seriya grandlaridan biri Inter ham ushbu kurashda faol ishtirok etmoqda. Milanliklar Tottenxem bilan 34 million funt sterlinglik transfer narxi boʻyicha kelishuvga erishgan boʻlsa-da, futbolchining shaxsiy shartlari borasida hali umumiy toʻxtamdagi kelishuvga kelinmagan.
Oʻz navbatida, Tottenxem rahbariyati ham himoya chizigʻini yetarlicha mustahkamlab ulgurdi. Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi jamoa Jon Pol van Hekeni 52 million funt sterling evaziga hamda erkin agent sifatida Marcos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldi, bu esa klubga Romeroni sotish imkoniyatini bermoqda.
Biroq, londonliklar uchun oʻz sardorini ayniqsa asosiy raqibi boʻlgan Arsenalga sotish gʻoyasi nafaqat klub rahbariyati, balki muxlislar tomonidan ham qabul qilib boʻlmaydigan holat sifatida baholanmoqda. Kristian Romeroning Tottenxemdagi faoliyati davomida turli sinovlar, jumladan, jarohatdan tiklanish jarayonlari kuzatilgan edi.
…