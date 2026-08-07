O‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingi
2025 yilda O'zbekistonda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo'lgan 11 040 ta nikoh rasman qayd etilgan. Toshkent shahri 1 809 ta nikoh bilan hududlar orasida birinchi, Sirdaryo viloyati esa 240 ta bilan oxirgi o'rinni egallagan. Keyingi yuqori ko'rsatkichlar Xorazm viloyati — 1 066 ta, Qashqadaryo viloyati — 995 ta va Buxoro viloyati — 979 tani tashkil etgan. Ma'lumotlar FHDYO organlari tomonidan 2025 yil davomida ro'yxatga olingan nikohlar asosida shakllantirilgan.
O‘zbekistonda oila qurish an’analarida o‘ziga xos raqamlar qayd etilmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yilda mamlakat bo‘ycha 11 040 ta nikohda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo‘lgan.
Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan ushbu oilaviy ko‘rsatkichlar jamiyatdagi nikoh yoshi tendensiyalari va hududlar kesimidagi farqlarni yaqqol ko‘rsatib bermoqda.
Toshkent shahri peshqadam, Sirdaryoda eng kam
Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo‘lgan oilalar soni bo‘yicha poytaxt Toshkent shahri sezilarli farq bilan peshqadamlik qilmoqda.
Hududlar kesimidagi ko‘rsatkichlar (reyting):
Toshkent shahri — 1 809 ta nikoh
Xorazm viloyati — 1 066 ta
Qashqadaryo viloyati — 995 ta
Buxoro viloyati — 979 ta
Samarqand viloyati — 967 ta
Toshkent viloyati — 928 ta
Surxondaryo viloyati — 850 ta
Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 772 ta
Farg‘ona viloyati — 715 ta
Namangan viloyati — 509 ta
Andijon viloyati — 486 ta
Jizzax viloyati — 373 ta
Navoiy viloyati — 351 ta
Sirdaryo viloyati — 240 ta
Ijtimoiy va demografik manzara
Raqamlar shuni ko‘rsatadiki, yirik va urbanizatsiya darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda kelinning yoshi katta bo‘lgan nikohlar soni nisbatan ko‘proq qayd etilgan. Xususan, Toshkent shahri, Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari ushbu ro‘yxatda dastlabki qatorlarni egallashgan.
Statqo‘mning ta’kidlashicha, ushbu ma’lumotlar 2025 yil davomida FHDYO organlari tomonidan rasman ro‘yxatga olingan nikohlar asosida shakllantirilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…