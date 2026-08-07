O‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingi

·336·Jamiyat
O‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingi
Qisqacha

2025 yilda O'zbekistonda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo'lgan 11 040 ta nikoh rasman qayd etilgan. Toshkent shahri 1 809 ta nikoh bilan hududlar orasida birinchi, Sirdaryo viloyati esa 240 ta bilan oxirgi o'rinni egallagan. Keyingi yuqori ko'rsatkichlar Xorazm viloyati — 1 066 ta, Qashqadaryo viloyati — 995 ta va Buxoro viloyati — 979 tani tashkil etgan. Ma'lumotlar FHDYO organlari tomonidan 2025 yil davomida ro'yxatga olingan nikohlar asosida shakllantirilgan.

O‘zbekistonda oila qurish an’analarida o‘ziga xos raqamlar qayd etilmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yilda mamlakat bo‘ycha 11 040 ta nikohda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo‘lgan.

Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan ushbu oilaviy ko‘rsatkichlar jamiyatdagi nikoh yoshi tendensiyalari va hududlar kesimidagi farqlarni yaqqol ko‘rsatib bermoqda.

Toshkent shahri peshqadam, Sirdaryoda eng kam

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo‘lgan oilalar soni bo‘yicha poytaxt Toshkent shahri sezilarli farq bilan peshqadamlik qilmoqda.

Hududlar kesimidagi ko‘rsatkichlar (reyting):

  1. Toshkent shahri — 1 809 ta nikoh

  2. Xorazm viloyati — 1 066 ta

  3. Qashqadaryo viloyati — 995 ta

  4. Buxoro viloyati — 979 ta

  5. Samarqand viloyati — 967 ta

  6. Toshkent viloyati — 928 ta

  7. Surxondaryo viloyati — 850 ta

  8. Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 772 ta

  9. Farg‘ona viloyati — 715 ta

  10. Namangan viloyati — 509 ta

  11. Andijon viloyati — 486 ta

  12. Jizzax viloyati — 373 ta

  13. Navoiy viloyati — 351 ta

  14. Sirdaryo viloyati — 240 ta

Ijtimoiy va demografik manzara

Raqamlar shuni ko‘rsatadiki, yirik va urbanizatsiya darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda kelinning yoshi katta bo‘lgan nikohlar soni nisbatan ko‘proq qayd etilgan. Xususan, Toshkent shahri, Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari ushbu ro‘yxatda dastlabki qatorlarni egallashgan.

Statqo‘mning ta’kidlashicha, ushbu ma’lumotlar 2025 yil davomida FHDYO organlari tomonidan rasman ro‘yxatga olingan nikohlar asosida shakllantirilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

UzbekistanTashkentSamarkandBukharaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!