Xiaomi 80 litrli yangi suv isitgichini taqdim etdi

·195·Texno
Xiaomi 80 litrli yangi suv isitgichini taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi Xitoy bozorida 80 litr hajmli Mijia Smart Electric Water Heater Pro aqlli suv isitgichining dastlabki savdolarini boshladi. Qurilma uzluksiz qizdirish va aralashtirish texnologiyasi orqali 1120 litrgacha issiq suv bera oladi hamda 3300 W quvvatli qizdirgich bilan jihozlangan. Suv isitgichida 98,3 foiz samaradorlikka ega tozalash tizimi va 99,99 foizgacha antibakterial himoya, shuningdek, Xiaomi HyperOS Connect ekotizimi mavjud.

Xiaomi Xitoy bozorida keng imkoniyatlarga ega boʻlgan Mijia Smart Electric Water Heater Pro nomli yangi aqlli suv isitgichining dastlabki savdolarini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy hajmi 80 litr boʻlgan mazkur qurilma uzluksiz qizdirish va aralashtirish texnologiyasi evaziga 1120 litrgacha issiq suv berish imkoniyatiga egaligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu koʻrsatkich qurilmaning nominal hajmidan naqd 14 barobar koʻp boʻlib, bir nechta oila aʼzolari ketma-ket dush qabul qilishi uchun yetarli sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod suv isitgichi ikki mustaqil seksiyadan iborat ikki qismli bak hamda 3300 W quvvatga ega kuchli qizdirgich bilan jihozlangan. Foydalanuvchilar ehtiyojdan kelib chiqib, suvni tezroq qizdirish uchun faqat bitta seksiyani yoqishi yoki uzoq muddatli hamda koʻp miqdordagi suv uchun ikkala seksiyani birdek ishga tushirishi mumkin. Qurilmaning oʻlchamlari ixcham loyihalashtirilgan boʻlib, korpusning qalinligi 320 mm ni tashkil etadi.

Ilgʻor tozalash va himoya tizimlari

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlash maqsadida ishonchli himoya choralarini koʻrgan. Mijia Revitalizing Purifying Bottle tizimi oʻrnatmalar hosil boʻlishining oldini oluvchi maxsus moddalarni ajratib chiqaradi va bu boradagi samaradorlik 98,3 foizga yetadi. Shuningdek, kumush ionlari asosidagi antibakterial texnologiya suvni 99,99 foizgacha tozalash imkonini beradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu texnologiyalar tufayli bakni muntazam tozalab turish talab etilmaydi va magniy anodini vaqti-vaqti bilan almashtirish zarurati yoʻqoladi. Qurilmada yana bir oʻziga xos «mineral» dush rejimi mavjud boʻlib, u suvga stronsiy va rux qoʻshish orqali qattiq suvni teri uchun yumshoqroq va qulayroq holatga keltiradi.

Narxi va savdo shartlari

Aqlli suv isitgichi Xiaomi HyperOS Connect ekotizimini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qurilmani masofadan turib yoqish, sozlash hamda avtomatlashtirilgan ssenariylarga qoʻshish imkonini beradi. Qurilma quyidagi asosiy shartlar asosida bozorga chiqarilmoqda:

  • Tavsiya etilgan boshlangʻich narxi: 2499 yuan (taxminan 370 dollar)
  • Dastlabki savdo davridagi aksiya narxi: 2299 yuan (340 dollar)
  • Davlat subsidiyasi bilan eng past narx: 1954,15 yuan (290 dollar)
  • Toʻlaqonli savdolarning boshlanish sanasi: 13-avgust
Xiaomi ushbu texnikasi uchun besh yillik kafolat taqdim etadi. Bundan tashqari, qurilma xavfsizligini taʼminlash maqsadida sakkiz yil davomida bakda oqish aniqlansa, kompaniya uni bepul almashtirib berish majburiyatini oladi.

XiaomiSuv isitgichSmart texnologiyalarMijiaMaishiy texnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi