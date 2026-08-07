Xiaomi 80 litrli yangi suv isitgichini taqdim etdi
Xiaomi Xitoy bozorida 80 litr hajmli Mijia Smart Electric Water Heater Pro aqlli suv isitgichining dastlabki savdolarini boshladi. Qurilma uzluksiz qizdirish va aralashtirish texnologiyasi orqali 1120 litrgacha issiq suv bera oladi hamda 3300 W quvvatli qizdirgich bilan jihozlangan. Suv isitgichida 98,3 foiz samaradorlikka ega tozalash tizimi va 99,99 foizgacha antibakterial himoya, shuningdek, Xiaomi HyperOS Connect ekotizimi mavjud.
Xiaomi Xitoy bozorida keng imkoniyatlarga ega boʻlgan Mijia Smart Electric Water Heater Pro nomli yangi aqlli suv isitgichining dastlabki savdolarini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy hajmi 80 litr boʻlgan mazkur qurilma uzluksiz qizdirish va aralashtirish texnologiyasi evaziga 1120 litrgacha issiq suv berish imkoniyatiga egaligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu koʻrsatkich qurilmaning nominal hajmidan naqd 14 barobar koʻp boʻlib, bir nechta oila aʼzolari ketma-ket dush qabul qilishi uchun yetarli sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod suv isitgichi ikki mustaqil seksiyadan iborat ikki qismli bak hamda 3300 W quvvatga ega kuchli qizdirgich bilan jihozlangan. Foydalanuvchilar ehtiyojdan kelib chiqib, suvni tezroq qizdirish uchun faqat bitta seksiyani yoqishi yoki uzoq muddatli hamda koʻp miqdordagi suv uchun ikkala seksiyani birdek ishga tushirishi mumkin. Qurilmaning oʻlchamlari ixcham loyihalashtirilgan boʻlib, korpusning qalinligi 320 mm ni tashkil etadi.
Ilgʻor tozalash va himoya tizimlariIshlab chiqaruvchi qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlash maqsadida ishonchli himoya choralarini koʻrgan. Mijia Revitalizing Purifying Bottle tizimi oʻrnatmalar hosil boʻlishining oldini oluvchi maxsus moddalarni ajratib chiqaradi va bu boradagi samaradorlik 98,3 foizga yetadi. Shuningdek, kumush ionlari asosidagi antibakterial texnologiya suvni 99,99 foizgacha tozalash imkonini beradi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu texnologiyalar tufayli bakni muntazam tozalab turish talab etilmaydi va magniy anodini vaqti-vaqti bilan almashtirish zarurati yoʻqoladi. Qurilmada yana bir oʻziga xos «mineral» dush rejimi mavjud boʻlib, u suvga stronsiy va rux qoʻshish orqali qattiq suvni teri uchun yumshoqroq va qulayroq holatga keltiradi.
Narxi va savdo shartlariAqlli suv isitgichi Xiaomi HyperOS Connect ekotizimini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qurilmani masofadan turib yoqish, sozlash hamda avtomatlashtirilgan ssenariylarga qoʻshish imkonini beradi. Qurilma quyidagi asosiy shartlar asosida bozorga chiqarilmoqda:
- Tavsiya etilgan boshlangʻich narxi: 2499 yuan (taxminan 370 dollar)
- Dastlabki savdo davridagi aksiya narxi: 2299 yuan (340 dollar)
- Davlat subsidiyasi bilan eng past narx: 1954,15 yuan (290 dollar)
- Toʻlaqonli savdolarning boshlanish sanasi: 13-avgust
…