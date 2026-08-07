Federik Gatti jarohat oldi: himoyachi Interga qarshi bahsni oʻtkazib yuborishi mumkin
Federik Gatti o‘ng sonidagi kichik mushak og‘rig‘i sabab Yuventusning umumiy guruh mashg‘ulotida qatnashmadi. Shu bois uning ertaga Interga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi so‘roq ostida qolmoqda. Murabbiylar shtabi futbolchining holatini oxirgi mashg‘ulotdan so‘ng baholab, yakuniy qaror qabul qiladi. Gatti mavsumoldi barcha o‘yinlarda, jumladan Bazel, Standard Liege, Nitssa va Chelsiga qarshi bahslarda asosiy tarkibda maydonga tushgan.
Yuventus jamoasining markaziy himoyachisi Federik Gatti jismoniy muammolar sababli umumiy guruh mashgʻulotlarida qatnashmadi. GOAL.com va Tuttosport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi ertaga Interga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik oʻyini oldidan oʻng son qismidagi kichik mushak ogʻrigʻidan aziyat chekmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozircha 1998-yilda tugʻilgan himoyachining ertangi uchrashuvda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda. Murabbiylar shtabi uning holatini oxirgi mashgʻulotdan soʻng baholashi va yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda. Bu holat mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida muhim ahamiyatga ega boʻlib, jamoa rejalariga oʻzgartirish kiritishi mumkin.
Transfer mish-mishlari va mavsumoldi oʻyinlariTurin nashrlarining taʼkidlashicha, oxirgi paytlarda futbolchi atrofida koʻplab transfer mish-mishlari tarqalgan edi. Xususan, Jovanni Manna va Massimiliano Allegri rahbarligidagi Napoli klubining unga boʻlgan qiziqishi jiddiy muhokama qilinmoqda. Shunga qaramay, Gatti yozgi mavsumoldi oʻyinlarining barchasida asosiy tarkibda maydonga tushib, Bazel, Standard Liege, Nitssa va Chelsiga qarshi bahslarda oʻzini koʻrsatgandi.
Bosh murarris Luchano Spalletti matbuot anjumanida futbolchining holatiga izoh berib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bugungi mashgʻulotda uch-toʻrt nafar futbolchi yuklamalar va yigʻilib qolgan charchoq tufayli maydonga tushmagan.
Spalletti taʼkidlaganidek, bunday tadbirlarni tashkil etish oson emas va bu qoʻshimcha charchoqni keltirib chiqaradi. Mutaxassis yaqin soatlarda vaziyat muhokama qilinishi va oʻyinchilarning tiklanish jarayoni qanday kechganiga aniqlik kiritilishini qoʻshimcha qildi.
Endilikda tibbiy shtabning xulosasi va oxirgi mashgʻulot natijalari Federik Gattining Interga qarshi oʻyinda ishtirok etishi yoki etmasligini toʻliq hal qiladi.
…