Federik Gatti jarohat oldi: himoyachi Interga qarshi bahsni oʻtkazib yuborishi mumkin

·43·Sport
Federik Gatti jarohat oldi: himoyachi Interga qarshi bahsni oʻtkazib yuborishi mumkin
Qisqacha

Federik Gatti o‘ng sonidagi kichik mushak og‘rig‘i sabab Yuventusning umumiy guruh mashg‘ulotida qatnashmadi. Shu bois uning ertaga Interga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi so‘roq ostida qolmoqda. Murabbiylar shtabi futbolchining holatini oxirgi mashg‘ulotdan so‘ng baholab, yakuniy qaror qabul qiladi. Gatti mavsumoldi barcha o‘yinlarda, jumladan Bazel, Standard Liege, Nitssa va Chelsiga qarshi bahslarda asosiy tarkibda maydonga tushgan.

Yuventus jamoasining markaziy himoyachisi Federik Gatti jismoniy muammolar sababli umumiy guruh mashgʻulotlarida qatnashmadi. GOAL.com va Tuttosport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi ertaga Interga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik oʻyini oldidan oʻng son qismidagi kichik mushak ogʻrigʻidan aziyat chekmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozircha 1998-yilda tugʻilgan himoyachining ertangi uchrashuvda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda. Murabbiylar shtabi uning holatini oxirgi mashgʻulotdan soʻng baholashi va yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda. Bu holat mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida muhim ahamiyatga ega boʻlib, jamoa rejalariga oʻzgartirish kiritishi mumkin.

Transfer mish-mishlari va mavsumoldi oʻyinlari

Turin nashrlarining taʼkidlashicha, oxirgi paytlarda futbolchi atrofida koʻplab transfer mish-mishlari tarqalgan edi. Xususan, Jovanni Manna va Massimiliano Allegri rahbarligidagi Napoli klubining unga boʻlgan qiziqishi jiddiy muhokama qilinmoqda. Shunga qaramay, Gatti yozgi mavsumoldi oʻyinlarining barchasida asosiy tarkibda maydonga tushib, Bazel, Standard Liege, Nitssa va Chelsiga qarshi bahslarda oʻzini koʻrsatgandi.

Bosh murarris Luchano Spalletti matbuot anjumanida futbolchining holatiga izoh berib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bugungi mashgʻulotda uch-toʻrt nafar futbolchi yuklamalar va yigʻilib qolgan charchoq tufayli maydonga tushmagan.

Spalletti taʼkidlaganidek, bunday tadbirlarni tashkil etish oson emas va bu qoʻshimcha charchoqni keltirib chiqaradi. Mutaxassis yaqin soatlarda vaziyat muhokama qilinishi va oʻyinchilarning tiklanish jarayoni qanday kechganiga aniqlik kiritilishini qoʻshimcha qildi.

Endilikda tibbiy shtabning xulosasi va oxirgi mashgʻulot natijalari Federik Gattining Interga qarshi oʻyinda ishtirok etishi yoki etmasligini toʻliq hal qiladi.

YuventusFederik GattiInterA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)