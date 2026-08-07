O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladi

·51·O‘zbekiston
O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladi
Qisqacha

O'zbekiston sun'iy intellektga tayyorlik bo'yicha xalqaro reytingda 25 pog'onaga ko'tarilib, 62-o'rinni egalladi. 2030 yilgacha mamlakatni Top-50 talikka kiritish, sun'iy intellekt asosidagi dasturiy mahsulot va xizmatlar hajmini 1,5 milliard dollarga yetkazish hamda 200 dan ortiq loyiha amalga oshirish rejalashtirilgan.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda sun’iy intellekt (SI) ekotizimini rivojlantirish bo‘yicha erishilgan natijalar va kelgusidagi strategik vazifalar yuzasidan o‘tkazilgan taqdimot bilan tanishdi.

So‘nggi yillarda sohada amalga oshirilgan islohotlar sababli O‘zbekiston sun’iy intellektga tayyorlik bo‘yicha xalqaro reytingda birdaniga 25 pog‘ona yuqorilab, 62-o‘rinni egalladi.

2030 yilgacha maqsad: Top-50 talik va 1,5 milliard dollarlik mahsulot

Taqdimotda belgilanganidek, 2030 yilga borib O‘zbekistonni mazkur global reytingda eng ilg‘or 50 ta davlat qatoriga kiritish maqsad qilingan.

Shuningdek, quyidagi yirik strategik ko‘rsatkichlar belgilab olindi:

  • 1,5 milliard dollar: Sun’iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulot va xizmatlar hajmini yetkazish rejasi;

  • 200 dan ortiq: Amalga oshiriladigan yangi yirik loyihalar soni;

  • 300 ta IT-Park rezidenti: Joriy yilda SI yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan rezidentlar sonini oshirish, xizmatlar hajmini 2 trillion so‘mga, eksportni esa 160 million dollarga yetkazish.

NVIDIA superkompyuteri va 70 million dollarlik yangi investitsiya

Infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha o‘tgan oyda "Raqamli hukumat" data-markazida AQSHning NVIDIA texnologiyalari asosida superkompyuter ishga tushirildi. U quvvati bo‘yicha jahon reytingida 321-o‘rinni egalladi. Bir oy ichida klaster yuklamasining 90 foizga yetgani hisoblash quvvatlariga talab o‘ta yuqori ekanini ko‘rsatdi.

  • Hozirgacha 24 million dollarlik zamonaviy hisoblash infratuzilmasi ishga tushirilgan.

  • Mavjud klasterni kengaytirish uchun yana 70 million dollar yo‘naltirilishi kutilmoqda.

  • Qoraqalpog‘istonda xorijiy investorlar bilan hamkorlikda yangi data-markazlar qurilmoqda.

100 ta yangi loyiha va "Besh million sun’iy intellekt yetakchilari"

Joriy yilning o‘zida tibbiyot, energetika, transport, bojxona, huquqiy xizmatlar va ekologiya kabi sohalarda SI asosida 100 tadan ortiq loyiha amalga oshiriladi.

Kadrlar tayyorlash borasida ham katta muvaffaqiyatlarga erishildi:

  • 1,5 milliondan ortiq foydalanuvchi SI bo‘yicha maxsus sertifikat oldi;

  • 900 nafar rahbar va 3 mingdan ziyod davlat xizmatchisi o‘qitildi.

Kelgusi ikki yilda mamlakat miqyosida «Besh million sun’iy intellekt yetakchilari» loyihasini po‘tkori amalga oshirish vazifasi qo‘yildi.

Hokimlarning 222 nafar SI bo‘yicha maslahatchisi va WAICO a’zoligi

Mahalliy boshqaruvda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish maqsadida 500 nafar nomzod orasidan 222 nafar hokim maslahatchisi saralab olindi. Ularning faoliyatini monitoring qilish uchun maxsus raqamli platforma ishga tushiriladi.

Shu bilan birga, O‘zbekiston yaqinda WAICO — Sun’iy intellekt sohasida hamkorlik bo‘yicha Butunjahon tashkilotiga ta’sischi davlatlardan biri sifatida a’zo bo‘ldi. Bu orqali yirik til modellari (LLM) va raqamli transformatsiya yechimlarini mamlakatimizda joriy etish tezlashadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O'zbekistonShavkat MirziyoyevNVIDIAIT ParkKarakalpakstan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi