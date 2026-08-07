O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladi
O'zbekiston sun'iy intellektga tayyorlik bo'yicha xalqaro reytingda 25 pog'onaga ko'tarilib, 62-o'rinni egalladi. 2030 yilgacha mamlakatni Top-50 talikka kiritish, sun'iy intellekt asosidagi dasturiy mahsulot va xizmatlar hajmini 1,5 milliard dollarga yetkazish hamda 200 dan ortiq loyiha amalga oshirish rejalashtirilgan.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda sun’iy intellekt (SI) ekotizimini rivojlantirish bo‘yicha erishilgan natijalar va kelgusidagi strategik vazifalar yuzasidan o‘tkazilgan taqdimot bilan tanishdi.
So‘nggi yillarda sohada amalga oshirilgan islohotlar sababli O‘zbekiston sun’iy intellektga tayyorlik bo‘yicha xalqaro reytingda birdaniga 25 pog‘ona yuqorilab, 62-o‘rinni egalladi.
2030 yilgacha maqsad: Top-50 talik va 1,5 milliard dollarlik mahsulot
Taqdimotda belgilanganidek, 2030 yilga borib O‘zbekistonni mazkur global reytingda eng ilg‘or 50 ta davlat qatoriga kiritish maqsad qilingan.
Shuningdek, quyidagi yirik strategik ko‘rsatkichlar belgilab olindi:
1,5 milliard dollar: Sun’iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulot va xizmatlar hajmini yetkazish rejasi;
200 dan ortiq: Amalga oshiriladigan yangi yirik loyihalar soni;
300 ta IT-Park rezidenti: Joriy yilda SI yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan rezidentlar sonini oshirish, xizmatlar hajmini 2 trillion so‘mga, eksportni esa 160 million dollarga yetkazish.
NVIDIA superkompyuteri va 70 million dollarlik yangi investitsiya
Infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha o‘tgan oyda "Raqamli hukumat" data-markazida AQSHning NVIDIA texnologiyalari asosida superkompyuter ishga tushirildi. U quvvati bo‘yicha jahon reytingida 321-o‘rinni egalladi. Bir oy ichida klaster yuklamasining 90 foizga yetgani hisoblash quvvatlariga talab o‘ta yuqori ekanini ko‘rsatdi.
Hozirgacha 24 million dollarlik zamonaviy hisoblash infratuzilmasi ishga tushirilgan.
Mavjud klasterni kengaytirish uchun yana 70 million dollar yo‘naltirilishi kutilmoqda.
Qoraqalpog‘istonda xorijiy investorlar bilan hamkorlikda yangi data-markazlar qurilmoqda.
100 ta yangi loyiha va "Besh million sun’iy intellekt yetakchilari"
Joriy yilning o‘zida tibbiyot, energetika, transport, bojxona, huquqiy xizmatlar va ekologiya kabi sohalarda SI asosida 100 tadan ortiq loyiha amalga oshiriladi.
Kadrlar tayyorlash borasida ham katta muvaffaqiyatlarga erishildi:
1,5 milliondan ortiq foydalanuvchi SI bo‘yicha maxsus sertifikat oldi;
900 nafar rahbar va 3 mingdan ziyod davlat xizmatchisi o‘qitildi.
Kelgusi ikki yilda mamlakat miqyosida «Besh million sun’iy intellekt yetakchilari» loyihasini po‘tkori amalga oshirish vazifasi qo‘yildi.
Hokimlarning 222 nafar SI bo‘yicha maslahatchisi va WAICO a’zoligi
Mahalliy boshqaruvda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish maqsadida 500 nafar nomzod orasidan 222 nafar hokim maslahatchisi saralab olindi. Ularning faoliyatini monitoring qilish uchun maxsus raqamli platforma ishga tushiriladi.
Shu bilan birga, O‘zbekiston yaqinda WAICO — Sun’iy intellekt sohasida hamkorlik bo‘yicha Butunjahon tashkilotiga ta’sischi davlatlardan biri sifatida a’zo bo‘ldi. Bu orqali yirik til modellari (LLM) va raqamli transformatsiya yechimlarini mamlakatimizda joriy etish tezlashadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…