Nega «Real» Rodri transferidan voz kechdi? (Barcha tafsilotlar)
«Barselona» «Manchester Siti»ning 30 yoshli yarim himoyachisi Rodri uchun taklif qilgan 45 million yevrosini rad ettirdi, chunki manchesterliklar futbolchini kamida 75 million yevroga baholamoqda. Kataloniyaliklar yaxshilangan taklif bilan qaytmoqchi, Rodri esa «Barselona» bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib bo'lgan.
Yevropa futbol bozorida yozning eng shov-shuvli transfer poygalaridan biri davom etmoqda. «Barselona» klubi «Manchester Siti»ning 30 yoshli yarim himoyachisi Rodri bo‘yicha birinchi taklif rad etilganiga qaramay, taslim bo‘lish niyatida emas.
Insaydep va jurnalist Ben Jeykobsning xabar berishicha, kataloniyaliklar tez orada «shaharliklar»ga yaxshilangan yangi taklif bilan murojaat qilishadi.
45 million rad etildi: «Manchester Siti» qancha so‘ramoqda?
Manba ma’lumotlariga ko‘ra, «Barselona» ispaniyalik tajribali yarim himoyachi uchun dastlab 45 million yevro taklif qilgan edi. Biroq «Manchester Siti» rahbariyati bu summani yetarli emas deb hisoblab, taklifni darhol rad etgan.
Manchesterliklar o‘z yulduzini kamida 75 million yevroga baholamoqda. Shu bandga qaramay, «Barselona» transferni muvaffaqiyatli yakunlashiga ishonmoqda va optimizmni saqlab turibdi.
Muhim detal: Rodri «Barselona» bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishib bo‘lgan.
Nega «Real» bu transferdan voz kechdi?
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabar berishicha, Madridning «Real» klubi Rodri uchun kurashdan deyarli chiqqan. Madridliklar «Manchester Siti»ga hech qachon rasmiy taklif yuborishmagan.
Klub futbolchining vakillari bilan muzokaralar o‘tkazgan bo‘lsa-da, Rodrining o‘zi «Barselona»ning o‘yin uslubi va jamoadagi muhit unga ko‘proq mos keladi, deb hisoblagan.
Shu sababli «Real» rahbariyati ushbu transferning amalga oshmaganini fojia sifatida ko‘rmayapti. Nashrning ta’kidlashicha, Madrid klubi tarkibni deyarli shakllantirib bo‘lgan va faqat kutilmagan favqulodda holatdagina qayta transfer bozoriga chiqishi mumkin.
Xal qiluvchi palla
Hozircha Rodrining kelajagi bo‘yicha hech qanday rasmiy kelishuv e’lon qilinmagan. Biroq «Barselona» yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar ispaniyalik yarim himoyachini o‘z safiga qo‘shib olish uchun bor imkoniyatini ishga solishni maqsad qilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…