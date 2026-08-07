Nega «Real» Rodri transferidan voz kechdi? (Barcha tafsilotlar)

·209·Sport
Nega «Real» Rodri transferidan voz kechdi? (Barcha tafsilotlar)
Qisqacha

«Barselona» «Manchester Siti»ning 30 yoshli yarim himoyachisi Rodri uchun taklif qilgan 45 million yevrosini rad ettirdi, chunki manchesterliklar futbolchini kamida 75 million yevroga baholamoqda. Kataloniyaliklar yaxshilangan taklif bilan qaytmoqchi, Rodri esa «Barselona» bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib bo'lgan.

Yevropa futbol bozorida yozning eng shov-shuvli transfer poygalaridan biri davom etmoqda. «Barselona» klubi «Manchester Siti»ning 30 yoshli yarim himoyachisi Rodri bo‘yicha birinchi taklif rad etilganiga qaramay, taslim bo‘lish niyatida emas.

Insaydep va jurnalist Ben Jeykobsning xabar berishicha, kataloniyaliklar tez orada «shaharliklar»ga yaxshilangan yangi taklif bilan murojaat qilishadi.

45 million rad etildi: «Manchester Siti» qancha so‘ramoqda?

Manba ma’lumotlariga ko‘ra, «Barselona» ispaniyalik tajribali yarim himoyachi uchun dastlab 45 million yevro taklif qilgan edi. Biroq «Manchester Siti» rahbariyati bu summani yetarli emas deb hisoblab, taklifni darhol rad etgan.

Manchesterliklar o‘z yulduzini kamida 75 million yevroga baholamoqda. Shu bandga qaramay, «Barselona» transferni muvaffaqiyatli yakunlashiga ishonmoqda va optimizmni saqlab turibdi.

Muhim detal: Rodri «Barselona» bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishib bo‘lgan.

Nega «Real» bu transferdan voz kechdi?

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabar berishicha, Madridning «Real» klubi Rodri uchun kurashdan deyarli chiqqan. Madridliklar «Manchester Siti»ga hech qachon rasmiy taklif yuborishmagan.

Klub futbolchining vakillari bilan muzokaralar o‘tkazgan bo‘lsa-da, Rodrining o‘zi «Barselona»ning o‘yin uslubi va jamoadagi muhit unga ko‘proq mos keladi, deb hisoblagan.

Shu sababli «Real» rahbariyati ushbu transferning amalga oshmaganini fojia sifatida ko‘rmayapti. Nashrning ta’kidlashicha, Madrid klubi tarkibni deyarli shakllantirib bo‘lgan va faqat kutilmagan favqulodda holatdagina qayta transfer bozoriga chiqishi mumkin.

Xal qiluvchi palla

Hozircha Rodrining kelajagi bo‘yicha hech qanday rasmiy kelishuv e’lon qilinmagan. Biroq «Barselona» yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar ispaniyalik yarim himoyachini o‘z safiga qo‘shib olish uchun bor imkoniyatini ishga solishni maqsad qilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Real MadridBarcelonaManchester CityRodriMarca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)