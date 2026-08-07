AQShda offshor shamol elektr stansiyalari loyihalarini bekor qilishga 4 mlrd dollar sarflandi
AQSh ma'muriyati RWE kompaniyasiga offshor shamol energetikasi loyihasini to'xtatish uchun yana 1,2 milliard dollar tovon puli to'lashga rozi bo'ldi, shu bilan bunday loyihalardan voz kechish uchun sarflangan jami mablag' 3,93 milliard dollarga yetdi. Ushbu mablag'lar hisobidan Kaliforniya, Luiziana va Nyu-York qirg'oqlarida rejalashtirilgan shamol elektr stansiyalari loyihalari yopiladi.
AQSh maʼmuriyati mamlakatdagi yirik offshor shamol energetikasi loyihalaridan birini toʻxtatish evaziga Germaniyaning RWE energetika kompaniyasiga yana 1,2 milliard dollar tovon puli toʻlashga rozi boʻldi. Heatmap News va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur mablagʻlar hisobidan Kaliforniya, Luiziana va Nyu-York qirgʻoqlarida qurilishi rejalashtirilgan shamol elektr stansiyalari loyihalari butunlay yopilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Umumiy hisobda, AQSh maʼmuriyati shu kunga qadar pudratchi kompaniyalarni offshor litsenziyalaridan voz kechishga koʻndirish uchun jami 3,93 milliard dollar sarflagan. RWE kompaniyasi mazkur kelishuv doirasida ajratilgan mablagʻning 900 million dollarini Luizianadagi suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) eksport terminalidan kichik ulush sotib olishga yoʻnaltirishi belgilangan.
Anʼanaviy energetikaga qaytish va uning oqibatlariQolgan 300 million dollar esa mamlakat boʻylab 15 ta eng yuqori yuklamali elektr stansiyalarini quvvatlantirish uchun yangi tabiiy gaz turbinalarini xarid qilishga sarflanishi koʻzda tutilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday turdagi stansiyalar ishlatish uchun eng qimmat va atrof-muhitni eng koʻp ifloslantiruvchi obyektlar sirasiga kiradi.
Hozirgi vaqtda global bozorda yangi turbinalarga boʻlgan talab yuqoriligi sababli 2030-yillarning boshlariga qadar choʻzilgan navbatlar va kechikishlar mavjud. Shu bois, ushbu gaz turbinalarini oʻrnatish va ularning toʻliq ishga tushish muddati hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
RWE strategiyasi va xalqaro bozorBekor qilingan loyihalar orasida Nyu-York qirgʻoqlarida qurilishi rejalashtirilgan, 3 gigavattdan ortiq quvvatga ega boʻlishi kerak boʻlgan yirik shamol stansiyasi ham bor edi. Bu mamlakat yashil energetika sektori uchun sezilarli yoʻqotish sifatida baholanmoqda.
Shunga qaramay, RWE kompaniyasi dunyoning boshqa mintaqalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiya kiritishni toʻxtatgani yoʻq. Jumladan, nemis kompaniyasi Buyuk Britaniyada yaqinda boʻlib oʻtgan auksionda 6,9 gigavattlik yangi quvvatlarni qoʻlga kiritganini maʼlum qildi.
…