AQShda offshor shamol elektr stansiyalari loyihalarini bekor qilishga 4 mlrd dollar sarflandi

·51·Texno
AQShda offshor shamol elektr stansiyalari loyihalarini bekor qilishga 4 mlrd dollar sarflandi
Qisqacha

AQSh ma'muriyati RWE kompaniyasiga offshor shamol energetikasi loyihasini to'xtatish uchun yana 1,2 milliard dollar tovon puli to'lashga rozi bo'ldi, shu bilan bunday loyihalardan voz kechish uchun sarflangan jami mablag' 3,93 milliard dollarga yetdi. Ushbu mablag'lar hisobidan Kaliforniya, Luiziana va Nyu-York qirg'oqlarida rejalashtirilgan shamol elektr stansiyalari loyihalari yopiladi.

AQSh maʼmuriyati mamlakatdagi yirik offshor shamol energetikasi loyihalaridan birini toʻxtatish evaziga Germaniyaning RWE energetika kompaniyasiga yana 1,2 milliard dollar tovon puli toʻlashga rozi boʻldi. Heatmap News va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur mablagʻlar hisobidan Kaliforniya, Luiziana va Nyu-York qirgʻoqlarida qurilishi rejalashtirilgan shamol elektr stansiyalari loyihalari butunlay yopilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Umumiy hisobda, AQSh maʼmuriyati shu kunga qadar pudratchi kompaniyalarni offshor litsenziyalaridan voz kechishga koʻndirish uchun jami 3,93 milliard dollar sarflagan. RWE kompaniyasi mazkur kelishuv doirasida ajratilgan mablagʻning 900 million dollarini Luizianadagi suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) eksport terminalidan kichik ulush sotib olishga yoʻnaltirishi belgilangan.

Anʼanaviy energetikaga qaytish va uning oqibatlari

Qolgan 300 million dollar esa mamlakat boʻylab 15 ta eng yuqori yuklamali elektr stansiyalarini quvvatlantirish uchun yangi tabiiy gaz turbinalarini xarid qilishga sarflanishi koʻzda tutilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday turdagi stansiyalar ishlatish uchun eng qimmat va atrof-muhitni eng koʻp ifloslantiruvchi obyektlar sirasiga kiradi.

Hozirgi vaqtda global bozorda yangi turbinalarga boʻlgan talab yuqoriligi sababli 2030-yillarning boshlariga qadar choʻzilgan navbatlar va kechikishlar mavjud. Shu bois, ushbu gaz turbinalarini oʻrnatish va ularning toʻliq ishga tushish muddati hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

RWE strategiyasi va xalqaro bozor

Bekor qilingan loyihalar orasida Nyu-York qirgʻoqlarida qurilishi rejalashtirilgan, 3 gigavattdan ortiq quvvatga ega boʻlishi kerak boʻlgan yirik shamol stansiyasi ham bor edi. Bu mamlakat yashil energetika sektori uchun sezilarli yoʻqotish sifatida baholanmoqda.

Shunga qaramay, RWE kompaniyasi dunyoning boshqa mintaqalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiya kiritishni toʻxtatgani yoʻq. Jumladan, nemis kompaniyasi Buyuk Britaniyada yaqinda boʻlib oʻtgan auksionda 6,9 gigavattlik yangi quvvatlarni qoʻlga kiritganini maʼlum qildi.

Shamol energetikasiAQShRWETabiiy gazInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi