SpaceX Texasdagi Terafab zavodi uchun quyosh panelidan emas, gaz stansiyalaridan foydalanadi

·62·Texno
SpaceX Texasdagi Terafab zavodi uchun quyosh panelidan emas, gaz stansiyalaridan foydalanadi
Qisqacha

SpaceX Texasdagi Terafab yarimo'tkazgichlar zavodini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun tabiiy gazda ishlaydigan elektr stansiyalarini quradi. Loyiha uchun kompaniya o'z elektr quvvatini o'zi ishlab chiqarishi, shuningdek, juda yirik akkumulyator batareyalari massivlarini barpo etishi kutilmoqda, yer usti quyosh energetikasidan foydalanish esa tilga olinmagan.

Bloomberg xabariga koʻra, SpaceX kompaniyasi Texas shtatida qurilishi rejalashtirilgan Terafab yarimoʻtkazgichlar zavodini elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun tabiiy gazda ishlaydigan elektr stansiyalarini bunyod etishini maʼlum qildi. Ushbu yirik sanoat loyihasi nafaqat ilgʻor texnologik infratuzilmani, balki energiya taʼminoti masalasida oʻziga xos yondashuvni talab qilishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Mutaxassislar fikricha, sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlari uchun mikrochiplar ishlab chiqaruvchi bunday obyektlarning energiya ehtiyoji anʼanaviy tarmoqlarga ogʻirlik qilmasligi kerak. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX kompaniyasining energiya va maʼlumotlar markazlarini rivojlantirish boʻlimi rahbari Rayli Trettel chorshanba kuni boʻlib oʻtgan ochiq yigʻilishda kompaniya loyiha uchun “oʻz elektr quvvatini oʻzi keltirishini” taʼkidladi. Shuningdek, mazkur majmua tarkibida juda yirik akkumulyator batareyalari massivlari ham boʻlishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, Bloomberg hisobotida ham, kompaniyaning boshqa rasmiy eʼlonlarida ham obyekt uchun yer usti quyosh energetikasidan foydalanilishi haqida birorta ham soʻz borilmagan.

Elon Maskning energetika strategiyasi va gaz turbinalari

Quyosh energetikasiga faol sarmoya kiritishiga qaramay, SpaceX va Tesla kompaniyalari rahbari Elon Mask oxirgi paytlarda tabiiy gazga katta stavka tikmoqda. Xususan, Memfis shahridagi xAI maʼlumotlar markazlari deyarli toʻliq ushbu qazilma yoqilgʻi evaziga ishlaydi. Bundan tashqari, Mask yaqinda tabiiy gaz elektr stansiyalariga ixtisoslashgan kompaniyani sotib oldi va SpaceX keyingi uch yil ichida 2,8 milliard dollarlik gaz turbinalarini xarid qilishni rejalashtirayotganini bildirdi.

Terafab zavodi Xyuston shahridan taxminan 45 mil shimoli-gʻarbda joylashgan Grayms okrugida barpo etiladi. Yaqinda oʻtkazilgan IPO orqali 88,5 milliard dollar mablagʻ jalb qilgan SpaceX okrug tomonidan 100 foizlik soliq imtiyoziga ega boʻldi. Buning evaziga kompaniya 2030 yilga borib kamida 5 milliard dollar sarmoya kiritishi va 2035 yilga kelib kamida 1,800 ta doimiy ish oʻrni yaratishi shart. Shuningdek, Texas hukumati ushbu loyiha uchun 30 million dollar miqdorida ragʻbatlantiruvchi mablagʻ ajratmoqda.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt bumining taʼsiri

Zavodning dastlabki bosqichi 16,8 milliard dollarga tushishi kutilmoqda, garchi SpaceX ilgari bu xarajatni 55 milliard dollar atrofida baholagan edi. Mazkur korxona asosan SpaceX va uning xAI shoʻba korxonasiga qarashli maʼlumotlar markazlari uchun chiplar ishlab chiqarishga moʻljallangan. Sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari boʻyicha boshlangan global boom butun sanoat boʻylab yangi tabiiy gaz elektr stansiyalarini qurish takliflarini keskin oshirib yubordi.

Ushbu talab oʻz navbatida tabiiy gaz elektr stansiyalari narxining 66 foizga qimmatlashishiga olib keldi. Soʻnggi oylarda Google, Meta va Microsoft kabi gigantlar ham shunga oʻxshash yirik loyihalarni eʼlon qilishdi. Texas shtati mazkur turdagi oʻz-oʻzini energiya bilan taʼminlaydigan maʼlumotlar markazlari uchun asosiy maydonga aylangan boʻlib, shtatda 70 gigavattdan ortiq quvvatlar rejalashtirilgan.

Bunday sxemalar loyihani amalga oshirish jarayonini tezlashtirish va isteʼmolchilar uchun elektr energiyasi narxining oshishidan kelib chiqadigan xavotirlarni kamaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, gaz turbinalari muhitga sezilarli darajada ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishi mumkin. Masalan, SpaceX shoʻba korxonasi boʻlgan xAI mamlakatning eng koʻp ifloslangan hududlaridan birida ruxsat etilmagan tabiiy gaz turbinalaridan foylangani uchun sudga tortilgan edi.

SpaceXElon MuskTerafabTeslaSuniy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi