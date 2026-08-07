SpaceX Texasdagi Terafab zavodi uchun quyosh panelidan emas, gaz stansiyalaridan foydalanadi
SpaceX Texasdagi Terafab yarimo'tkazgichlar zavodini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun tabiiy gazda ishlaydigan elektr stansiyalarini quradi. Loyiha uchun kompaniya o'z elektr quvvatini o'zi ishlab chiqarishi, shuningdek, juda yirik akkumulyator batareyalari massivlarini barpo etishi kutilmoqda, yer usti quyosh energetikasidan foydalanish esa tilga olinmagan.
Bloomberg xabariga koʻra, SpaceX kompaniyasi Texas shtatida qurilishi rejalashtirilgan Terafab yarimoʻtkazgichlar zavodini elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun tabiiy gazda ishlaydigan elektr stansiyalarini bunyod etishini maʼlum qildi. Ushbu yirik sanoat loyihasi nafaqat ilgʻor texnologik infratuzilmani, balki energiya taʼminoti masalasida oʻziga xos yondashuvni talab qilishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Mutaxassislar fikricha, sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlari uchun mikrochiplar ishlab chiqaruvchi bunday obyektlarning energiya ehtiyoji anʼanaviy tarmoqlarga ogʻirlik qilmasligi kerak. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX kompaniyasining energiya va maʼlumotlar markazlarini rivojlantirish boʻlimi rahbari Rayli Trettel chorshanba kuni boʻlib oʻtgan ochiq yigʻilishda kompaniya loyiha uchun “oʻz elektr quvvatini oʻzi keltirishini” taʼkidladi. Shuningdek, mazkur majmua tarkibida juda yirik akkumulyator batareyalari massivlari ham boʻlishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, Bloomberg hisobotida ham, kompaniyaning boshqa rasmiy eʼlonlarida ham obyekt uchun yer usti quyosh energetikasidan foydalanilishi haqida birorta ham soʻz borilmagan.
Elon Maskning energetika strategiyasi va gaz turbinalariQuyosh energetikasiga faol sarmoya kiritishiga qaramay, SpaceX va Tesla kompaniyalari rahbari Elon Mask oxirgi paytlarda tabiiy gazga katta stavka tikmoqda. Xususan, Memfis shahridagi xAI maʼlumotlar markazlari deyarli toʻliq ushbu qazilma yoqilgʻi evaziga ishlaydi. Bundan tashqari, Mask yaqinda tabiiy gaz elektr stansiyalariga ixtisoslashgan kompaniyani sotib oldi va SpaceX keyingi uch yil ichida 2,8 milliard dollarlik gaz turbinalarini xarid qilishni rejalashtirayotganini bildirdi.
Terafab zavodi Xyuston shahridan taxminan 45 mil shimoli-gʻarbda joylashgan Grayms okrugida barpo etiladi. Yaqinda oʻtkazilgan IPO orqali 88,5 milliard dollar mablagʻ jalb qilgan SpaceX okrug tomonidan 100 foizlik soliq imtiyoziga ega boʻldi. Buning evaziga kompaniya 2030 yilga borib kamida 5 milliard dollar sarmoya kiritishi va 2035 yilga kelib kamida 1,800 ta doimiy ish oʻrni yaratishi shart. Shuningdek, Texas hukumati ushbu loyiha uchun 30 million dollar miqdorida ragʻbatlantiruvchi mablagʻ ajratmoqda.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt bumining taʼsiriZavodning dastlabki bosqichi 16,8 milliard dollarga tushishi kutilmoqda, garchi SpaceX ilgari bu xarajatni 55 milliard dollar atrofida baholagan edi. Mazkur korxona asosan SpaceX va uning xAI shoʻba korxonasiga qarashli maʼlumotlar markazlari uchun chiplar ishlab chiqarishga moʻljallangan. Sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari boʻyicha boshlangan global boom butun sanoat boʻylab yangi tabiiy gaz elektr stansiyalarini qurish takliflarini keskin oshirib yubordi.
Ushbu talab oʻz navbatida tabiiy gaz elektr stansiyalari narxining 66 foizga qimmatlashishiga olib keldi. Soʻnggi oylarda Google, Meta va Microsoft kabi gigantlar ham shunga oʻxshash yirik loyihalarni eʼlon qilishdi. Texas shtati mazkur turdagi oʻz-oʻzini energiya bilan taʼminlaydigan maʼlumotlar markazlari uchun asosiy maydonga aylangan boʻlib, shtatda 70 gigavattdan ortiq quvvatlar rejalashtirilgan.
Bunday sxemalar loyihani amalga oshirish jarayonini tezlashtirish va isteʼmolchilar uchun elektr energiyasi narxining oshishidan kelib chiqadigan xavotirlarni kamaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, gaz turbinalari muhitga sezilarli darajada ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishi mumkin. Masalan, SpaceX shoʻba korxonasi boʻlgan xAI mamlakatning eng koʻp ifloslangan hududlaridan birida ruxsat etilmagan tabiiy gaz turbinalaridan foylangani uchun sudga tortilgan edi.
…