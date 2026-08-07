Rodri transferidagi burilish Real Madrid rahbariyatini gʻazabga keltirdi

·128·Sport
Rodri transferidagi burilish Real Madrid rahbariyatini gʻazabga keltirdi
Qisqacha

Rodri faoliyatini Barselona safida davom ettirishga yaqinlashgani Real Madrid rahbariyati, jumladan Florentino Peres va Joze Mourinyoning qattiq g'azabiga sabab bo'ldi. Avvaliga Peres futbolchini olishni rejalashtirmagan, biroq uning mundialdagi o'yinlari hamda Xose Anxel Sanches va Juni Kalafatning kafolatlaridan so'ng transferga rozi bo'lgan edi.

Ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri faoliyatini Barselona safida davom ettirishga yaqin turgani futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Avvalroq matbuotda «qirollik klubi» futbolchining qaroriga vazminlik bilan yondashgani va uni hurmat qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Sport nashri keltirib oʻtgan yangi tafsilotlar bu taxminlarni butunlay rad etib, Madrid rahbariyatidagi jiddiy norozilik va gʻazabdan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Foot Mercato va AS nashrlariga tayanib tarqatilgan dastlabki maʼlumotlarda Real Madrid Rodri tanlovini tushunishi hamda unga kelgusida omad tilagani taʼkidlangandi. Aslida esa Florentino Peres va jamoa bosh murabbiyi bu vaziyatdan qattiq gʻazablangan. Klub prezidenti deyarli hal boʻlgan deb oʻylangan transferning barbod boʻlganidan oʻta taassufda ekanligi aytilmoqda.

Rahbariyat va Peresning hafsalasi pir boʻldi

Maʼlum boʻlishicha, Florentino Peres dastlab bu yarimhimoyachini tarkibga qoʻshib olishni rejalashtirmagan edi. Biroq uning mundialdagi ajoyib oʻyinlari va klubdagi ishonchli vakillari — Xose Anxel Sanches hamda Juni Kalafatning qatʼiy saʼy-harakatlari tufayli prezident fikridan qaytgan va transferga rozi boʻlgan edi.

Sanches va Kalafat rahbariyatga futbolchi bilan kelishuvga erishilgani va barchasi ijobiy yakunlanishini kafolatlagandi. Shunga qaramay, oxirgi pallada vaziyat keskin oʻzgarib ketdi va Rodri Barselona bilan muzokaralarni faollashtirdi. Bu holat Madrid klubi boshqaruvida chuqur tushunmovchilikni keltirib chiqardi.

Saylovoldi poyga va murabbiyning munosabati

Vaziyatning yanada taranglashishiga Rodrining ismi Real Madrid prezidentlik saylovlarida nomzod boʻlgan Enrike Rikelmvening rejalari qatorida tilga olingani ham sabab boʻldi. Bu holat Florentino Peresning keskin noroziligiga sabab boʻlib, u dastlab futbolchining nomzodini rad etishga ham urinib koʻrgan edi.

Shuningdek, jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo ham ushbu transfer boy berilganidan qattiq jahl otiga mingan. Mutaxassis va klub rahbariyati asosiy raqobatchining bu kabi ustunlikka erishishini va rejalar amalga oshmay qolganini hazm qila olmayapti. Madridliklar endilikda yozgi transfer bozoridagi strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

RodriReal MadridBarselonaFlorentino PeresLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)