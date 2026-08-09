Samolyotga kech qolgan ikki ayol uni to‘xtatishga urindi (video)
Moskvadagi Sheremetevo aeroportida reysga kech qolgan ikki ayol samolyot ortidan yugurib, uni to‘xtatishga urindi. Hodisa 25 iyul kuni sodir bo‘lgan, ayollar parvoz oldi nazoratlaridan o‘tganidan keyin yo‘lovchilar uchun yopiq hududga chiqib ketgan. Ular ushlanib, FXX xodimlariga topshirilgan va holat yuzasidan tegishli choralar ko‘rilmoqda. Aeroport ma’muriyati voqea paytida boshqa yo‘lovchilar xavfsizligiga tahdid bo‘lmaganini bildirdi.
Moskvadagi Sheremetevo aeroportida reysga kechikib qolgan ikki ayol samolyot ortidan yugurib, uni to‘xtatishga uringani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Sheremetevo matbuot xizmatining xabar berishicha, hodisa 25 iyul kuni sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, ayollar barcha parvoz oldi nazoratlaridan o‘tgan. Biroq shundan so‘ng ular yo‘lovchilar uchun yopiq hududga chiqib ketgan.
Ayollar samolyot uchish-qo‘nish yo‘lagiga qarab harakatlanayotgan paytda uning ortidan yugurgan. Ularning samolyotni to‘xtatishga uringani aks etgan kadrlar esa internetda keng tarqalgan.
Aeroport ma’muriyati xabariga ko‘ra, ayollar ushlangan va FXX xodimlariga topshirilgan. Hozirda holat yuzasidan tegishli choralar ko‘rilmoqda.
Sheremetevoning xabar berishicha, voqea paytida boshqa yo‘lovchilarning xavfsizligi xavf ostida bo‘lmagan.
…