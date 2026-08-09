Bangladeshda aholisi ikki yildan beri bitmayotgan yo‘lga guruch ekdi

·134·Dunyo
Bangladeshda aholisi ikki yildan beri bitmayotgan yo‘lga guruch ekdi
Qisqacha

Bangladeshning Sripur shahrida aholi ikki yildan beri yakunlanmayotgan yo'lga guruch ko'chatlarini ekib, norozilik bildirdi. Qazilgan va qarovsiz qolgan yo'l yomg'ir paytida suvga to'lib, transport vositalari hamda piyodalar harakatini qiyinlashtirmoqda. Aholi bu aksiya orqali mutasaddilarni yo'l qurilishini tezroq yakunlashga chaqirdi.

Bangladeshning Sripur shahrida mahalliy aholi ikki yildan buyon qurilishi yakunlanmayotgan yo‘l muammosiga noodatiy tarzda norozilik bildirdi. Ular foydalanish uchun yaroqsiz holga kelib qolgan yo‘lga guruch ko‘chatlarini ekib, yo‘lning hozirgi ahvoli aslida sholizorga o‘xshab qolganini ramziy tarzda ko‘rsatishdi.

Ma’lum qilinishicha, yo‘l qurilishi qariyb ikki yil avval boshlangan, biroq ishlar yakuniga yetkazilmay, yo‘l qazilgan va qarovsiz holatda qolib ketgan. Yomg‘ir yog‘gan paytlarda esa chuqurliklarda suv to‘planib, transport vositalari va piyodalar uchun harakatlanish yanada qiyinlashgan.

Aholining aytishicha, yo‘lning uzoq vaqt davomida bitkazilmagani kundalik hayotlariga jiddiy noqulaylik tug‘dirmoqda. Shu sababli ular muammoni yana bir bor mutasaddilar e’tiboriga yetkazish maqsadida guruch ekish orqali o‘ziga xos norozilik aksiyasini o‘tkazgan.

Bangladeshda yo‘l muammolariga e’tibor qaratish uchun bunday noodatiy norozilik usuli avval ham qo‘llangan. Masalan, 2013 yilda Gazipurdagi Sripur aholisi yaroqsiz holga kelgan, yomg‘irda loy va suvga to‘ladigan yo‘lga guruch ko‘chatlari ekib, uning ta’mirlanishini talab qilgan edi.

Mahalliy aholining bu safargi harakati ham yo‘l qurilishini tezroq yakunlash va uzoq vaqt davom etayotgan muammoni hal qilishga chaqiriq sifatida baholanmoqda.

BangladeshSripurGazipur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiTik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiBugun, 05:275 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi