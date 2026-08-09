Bangladeshda aholisi ikki yildan beri bitmayotgan yo‘lga guruch ekdi
Bangladeshning Sripur shahrida aholi ikki yildan beri yakunlanmayotgan yo'lga guruch ko'chatlarini ekib, norozilik bildirdi. Qazilgan va qarovsiz qolgan yo'l yomg'ir paytida suvga to'lib, transport vositalari hamda piyodalar harakatini qiyinlashtirmoqda. Aholi bu aksiya orqali mutasaddilarni yo'l qurilishini tezroq yakunlashga chaqirdi.
Bangladeshning Sripur shahrida mahalliy aholi ikki yildan buyon qurilishi yakunlanmayotgan yo‘l muammosiga noodatiy tarzda norozilik bildirdi. Ular foydalanish uchun yaroqsiz holga kelib qolgan yo‘lga guruch ko‘chatlarini ekib, yo‘lning hozirgi ahvoli aslida sholizorga o‘xshab qolganini ramziy tarzda ko‘rsatishdi.
Ma’lum qilinishicha, yo‘l qurilishi qariyb ikki yil avval boshlangan, biroq ishlar yakuniga yetkazilmay, yo‘l qazilgan va qarovsiz holatda qolib ketgan. Yomg‘ir yog‘gan paytlarda esa chuqurliklarda suv to‘planib, transport vositalari va piyodalar uchun harakatlanish yanada qiyinlashgan.
Aholining aytishicha, yo‘lning uzoq vaqt davomida bitkazilmagani kundalik hayotlariga jiddiy noqulaylik tug‘dirmoqda. Shu sababli ular muammoni yana bir bor mutasaddilar e’tiboriga yetkazish maqsadida guruch ekish orqali o‘ziga xos norozilik aksiyasini o‘tkazgan.
Bangladeshda yo‘l muammolariga e’tibor qaratish uchun bunday noodatiy norozilik usuli avval ham qo‘llangan. Masalan, 2013 yilda Gazipurdagi Sripur aholisi yaroqsiz holga kelgan, yomg‘irda loy va suvga to‘ladigan yo‘lga guruch ko‘chatlari ekib, uning ta’mirlanishini talab qilgan edi.
Mahalliy aholining bu safargi harakati ham yo‘l qurilishini tezroq yakunlash va uzoq vaqt davom etayotgan muammoni hal qilishga chaqiriq sifatida baholanmoqda.
…