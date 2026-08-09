Atalanta Manchester Siti himoyachisi Juma Baxni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Atalanta Manchester Siti jamoasiga tegishli yosh himoyachi Abdulai Juma Baxni o'z safiga qo'shib olish ustida ish olib bormoqda. 2006 yilning 11 aprelida Fritaun shahrida tug'ilgan futbolchi faoliyatini Siyerra-Leoneda boshlagan, keyinchalik Real Valladolid safida La Ligada debyut qilgan va 2025 yilning yanvar oyida Manchester Siti safiga qo'shilgan. Juma Bax 2025-2026 yilgi mavsumda Nis jamoasida ijara asosida 41 ta uchrashuv o'tkazdi.
Italiyaning Atalanta klubi Angliyaning Manchester Siti jamoasiga tegishli boʻlgan yosh himoyachi Abdulai Juma Baxga qiziqish bildirmoqda. Transfer bozoridagi nufuzli insayder Matteo Moretto tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Bergamo shahri jamoasi Siyerra-Leonelik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish ustida ish olib bormoqda va bu transfer yosh iqtidor uchun faoliyatida muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2006 yilning 11 aprelida Fritaun shahrida tugʻilgan Abdulai Juma Bax oʻz futbol yoʻlini vatani Siyerra-Leoneda boshlagan. Dastlab mamlakatning AIK Freetong va Freetonians SLIFA jamoalari tarbiyalanuvchisi sifatida shakllangan himoyachi tez fursatda Yevropa skautlari eʼtiboriga tushishga muvaffaq boʻldi va qitʼaga koʻchib oʻtdi.
Yevropadagi ilk qadamlar va La LigaFutbolchi 2004 yilda Yevropaga kelib, Ispaniyaning Real Valladolid klubiga ijaraga oʻtgan edi. Aynan shu jamoa safida u La Ligada oʻzining debyut uchrashuvini oʻtkazib, Real Sosedadga qarshi bahsda maydonga tushdi va Ispaniya futbolining yuqori darajasida oʻzini koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻldi.
Shundan soʻng, Manchester Siti klubi yosh iqtidor egasining salohiyatini yuqori baholab, 2025 yilning yanvar oyida uni oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq ingliz klubi futbolchiga darhol asosiy tarkibdan joy berish oʻrniga, uni tajriba toʻplashi uchun Fransiyaning Lens jamoasiga ijaraga berib yubordi.
Fransiya chempionatidagi tajriba va terma jamoadagi faoliyatLensdagi faoliyatidan keyin Juma Bax 2025-2026 yilgi mavsum uchun yana bir Fransiya klubi — Nis jamoasiga ijaraga oʻtdi. Ushbu mavsum davomida u jami 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, gollar urmagan boʻlsa-da, himoya chizigʻidagi ishonchli oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtiborini qozondi.
Xalqaro maydonda ham muvaffaqiyatli toʻp surib kelayotgan himoyachi Siyerra-Leone milliy terma jamoasi safidagi debyutini 2025 yilning 20 mart kuni Gvineya-Bisau ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻyinda nishonladi. Hozirgi kunga kelib u oʻz milliy terma jamoasi safida jami 6 ta uchrashuv oʻtkazishga ulgurdi.
Hozirgi vaqtda Atalanta klubining bu futbolchini oʻz safiga jalb etish istagi jamoaning yosh va istiqbolli oʻyinchilarga tayanib, tarkibni kuchaytirish strategiyasiga mos keladi. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Juma Bax faoliyatini A Seriyada davom ettirishi mumkin.
…