Atalanta Manchester Siti himoyachisi Juma Baxni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·54·Sport
Atalanta Manchester Siti himoyachisi Juma Baxni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Atalanta Manchester Siti jamoasiga tegishli yosh himoyachi Abdulai Juma Baxni o'z safiga qo'shib olish ustida ish olib bormoqda. 2006 yilning 11 aprelida Fritaun shahrida tug'ilgan futbolchi faoliyatini Siyerra-Leoneda boshlagan, keyinchalik Real Valladolid safida La Ligada debyut qilgan va 2025 yilning yanvar oyida Manchester Siti safiga qo'shilgan. Juma Bax 2025-2026 yilgi mavsumda Nis jamoasida ijara asosida 41 ta uchrashuv o'tkazdi.

Italiyaning Atalanta klubi Angliyaning Manchester Siti jamoasiga tegishli boʻlgan yosh himoyachi Abdulai Juma Baxga qiziqish bildirmoqda. Transfer bozoridagi nufuzli insayder Matteo Moretto tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Bergamo shahri jamoasi Siyerra-Leonelik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish ustida ish olib bormoqda va bu transfer yosh iqtidor uchun faoliyatida muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2006 yilning 11 aprelida Fritaun shahrida tugʻilgan Abdulai Juma Bax oʻz futbol yoʻlini vatani Siyerra-Leoneda boshlagan. Dastlab mamlakatning AIK Freetong va Freetonians SLIFA jamoalari tarbiyalanuvchisi sifatida shakllangan himoyachi tez fursatda Yevropa skautlari eʼtiboriga tushishga muvaffaq boʻldi va qitʼaga koʻchib oʻtdi.

Yevropadagi ilk qadamlar va La Liga

Futbolchi 2004 yilda Yevropaga kelib, Ispaniyaning Real Valladolid klubiga ijaraga oʻtgan edi. Aynan shu jamoa safida u La Ligada oʻzining debyut uchrashuvini oʻtkazib, Real Sosedadga qarshi bahsda maydonga tushdi va Ispaniya futbolining yuqori darajasida oʻzini koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻldi.

Shundan soʻng, Manchester Siti klubi yosh iqtidor egasining salohiyatini yuqori baholab, 2025 yilning yanvar oyida uni oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq ingliz klubi futbolchiga darhol asosiy tarkibdan joy berish oʻrniga, uni tajriba toʻplashi uchun Fransiyaning Lens jamoasiga ijaraga berib yubordi.

Fransiya chempionatidagi tajriba va terma jamoadagi faoliyat

Lensdagi faoliyatidan keyin Juma Bax 2025-2026 yilgi mavsum uchun yana bir Fransiya klubi — Nis jamoasiga ijaraga oʻtdi. Ushbu mavsum davomida u jami 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, gollar urmagan boʻlsa-da, himoya chizigʻidagi ishonchli oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtiborini qozondi.

Xalqaro maydonda ham muvaffaqiyatli toʻp surib kelayotgan himoyachi Siyerra-Leone milliy terma jamoasi safidagi debyutini 2025 yilning 20 mart kuni Gvineya-Bisau ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻyinda nishonladi. Hozirgi kunga kelib u oʻz milliy terma jamoasi safida jami 6 ta uchrashuv oʻtkazishga ulgurdi.

Hozirgi vaqtda Atalanta klubining bu futbolchini oʻz safiga jalb etish istagi jamoaning yosh va istiqbolli oʻyinchilarga tayanib, tarkibni kuchaytirish strategiyasiga mos keladi. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Juma Bax faoliyatini A Seriyada davom ettirishi mumkin.

AtalantaManchester SitiJuma BaxA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)