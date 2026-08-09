Federiko Valverde: Mourinyuning bunday ekanini kutmagandim
Federiko Valverde Joze Mourinyuni tashqi tomondan qattiqqo'l ko'rinsa-da, futbolchilarga nisbatan ochiqko'ngil va samimiy inson sifatida ta'rifladi. U Mourinyuning jamoaga qaytganidan keyingi dastlabki kunlarda uning ta'siri sezilayotganini, qat'iyroq himoya tuzilmasi va hujumkor o'yin uyg'unligi ustida ish olib borilayotganini aytdi. Real Madrid mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Ferencvarosni 2:1 hisobida mag'lub etib, mag'lubiyatsiz seriyasini to'rtta o'yinga uzaytirdi.
Real Madrid yarimhimoyachisi Federiko Valverde jamoaga qaytgan bosh murabbiy Joze Mourinyuning ilk kunlardagi taʼsiri va klubdagi oʻzgarishlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, tajribali mutaxassisning qattiqqoʻl va murosasiz uslubi jamoaning kelgusi mavsumda muvaffaqiyatga erishishi uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda klub sardori vazifasini bajarayotgan urugvaylik futbolchi Budapeshtda Ferencvaros ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng jurnalistlarning savollariga javob berdi. Ushbu uchrashuv mavsumoldi tayyorgarlik doirasida oʻtgan boʻlsa-da, Madrid klubining magʻlubiyatsiz seriyasini toʻrtta oʻyingacha uzaytirdi va Joze Mourinyuning ikkinchi murabbiylik davridagi taʼsiri tobora sezilib borayotganini koʻrsatdi.
Jamoadagi muhit va Mourinyuning yondashuviValverde bosh murabbiy haqidagi jamoatchilikdagi qattiqqoʻl imij bilan uning kundalik muomalasidagi farqni alohida taʼkidladi. Uning aytishicha, portugaliyalik mutaxassis tashqi tomondan qattiq koʻringani bilan, futbolchilarga nisbatan kutilmaganda ancha yaqin va samimiy munosabatda boʻladi.
"Mourinyuning bunday ekanini kutmagandim. U bilan oʻtkazgan qisqa kunlarimda mutaxassis juda ochiqkoʻngil ekanini koʻrdim. Oxir-oqibat, u oʻziga xos shaxsiyat egasi", deya taʼkidladi Federiko Valverde.
Taktik oʻzgarishlar va jismoniy holatMourinyu qoʻl ostida jamoa hozircha qatʼiyroq himoya tuzilmasini yaratish ustida ishlamoqda. Shu bilan birga, Santiago Bernabeu stadionida doimo talab qilinadigan hujumkor oʻyin uslubi va jozibadorlikni ham saqlab qolishga harakat qilinmoqda.
Valverdening fikricha, mavsumoldi tayyorgarlik davri yangi gʻoyalarni jamoaga singdirish uchun eng qulay fursatdir. Asosiy tarkib futbolchilarining toʻliq yigʻilmaganiga qaramamay, jamoa asta-sekinlik bilan oʻz oʻyinini yaxshilab bormoqda.
Bernardo Silvaning qoʻshilishi va taassurotlarMurabbiylar shtabidagi oʻzgarishlardan tashqari, Manchester Siti safidan kelib qoʻshilgan Bernardo Silvaning transferi ham Real Madrid safiga oʻzgacha ruh bagʻishladi. Portugal futbolchisi Ferencvarosga qarshi bahsda oʻz debyutini oʻtkazdi.
Valverde yangi jamoadoshining mahoratiga yuqori baho berib, uni sehrli oʻyinchi deb atadi: "Bernardo ajoyib futbolchi, shu bilan birga juda quvnoq va xushchaqchaq inson. U jamoaga tezda moslashdi. Men uni doimo raqib sifatida ham, futbolchi sifatida ham hurmat qilganman, bugun u biz bilan ekanidan juda xursandman".
…