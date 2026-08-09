Federiko Valverde: Mourinyuning bunday ekanini kutmagandim

·104·Sport
Federiko Valverde: Mourinyuning bunday ekanini kutmagandim
Qisqacha

Federiko Valverde Joze Mourinyuni tashqi tomondan qattiqqo'l ko'rinsa-da, futbolchilarga nisbatan ochiqko'ngil va samimiy inson sifatida ta'rifladi. U Mourinyuning jamoaga qaytganidan keyingi dastlabki kunlarda uning ta'siri sezilayotganini, qat'iyroq himoya tuzilmasi va hujumkor o'yin uyg'unligi ustida ish olib borilayotganini aytdi. Real Madrid mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Ferencvarosni 2:1 hisobida mag'lub etib, mag'lubiyatsiz seriyasini to'rtta o'yinga uzaytirdi.

Real Madrid yarimhimoyachisi Federiko Valverde jamoaga qaytgan bosh murabbiy Joze Mourinyuning ilk kunlardagi taʼsiri va klubdagi oʻzgarishlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, tajribali mutaxassisning qattiqqoʻl va murosasiz uslubi jamoaning kelgusi mavsumda muvaffaqiyatga erishishi uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda klub sardori vazifasini bajarayotgan urugvaylik futbolchi Budapeshtda Ferencvaros ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng jurnalistlarning savollariga javob berdi. Ushbu uchrashuv mavsumoldi tayyorgarlik doirasida oʻtgan boʻlsa-da, Madrid klubining magʻlubiyatsiz seriyasini toʻrtta oʻyingacha uzaytirdi va Joze Mourinyuning ikkinchi murabbiylik davridagi taʼsiri tobora sezilib borayotganini koʻrsatdi.

Jamoadagi muhit va Mourinyuning yondashuvi

Valverde bosh murabbiy haqidagi jamoatchilikdagi qattiqqoʻl imij bilan uning kundalik muomalasidagi farqni alohida taʼkidladi. Uning aytishicha, portugaliyalik mutaxassis tashqi tomondan qattiq koʻringani bilan, futbolchilarga nisbatan kutilmaganda ancha yaqin va samimiy munosabatda boʻladi.

"Mourinyuning bunday ekanini kutmagandim. U bilan oʻtkazgan qisqa kunlarimda mutaxassis juda ochiqkoʻngil ekanini koʻrdim. Oxir-oqibat, u oʻziga xos shaxsiyat egasi", deya taʼkidladi Federiko Valverde.

Taktik oʻzgarishlar va jismoniy holat

Mourinyu qoʻl ostida jamoa hozircha qatʼiyroq himoya tuzilmasini yaratish ustida ishlamoqda. Shu bilan birga, Santiago Bernabeu stadionida doimo talab qilinadigan hujumkor oʻyin uslubi va jozibadorlikni ham saqlab qolishga harakat qilinmoqda.

Valverdening fikricha, mavsumoldi tayyorgarlik davri yangi gʻoyalarni jamoaga singdirish uchun eng qulay fursatdir. Asosiy tarkib futbolchilarining toʻliq yigʻilmaganiga qaramamay, jamoa asta-sekinlik bilan oʻz oʻyinini yaxshilab bormoqda.

Bernardo Silvaning qoʻshilishi va taassurotlar

Murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlardan tashqari, Manchester Siti safidan kelib qoʻshilgan Bernardo Silvaning transferi ham Real Madrid safiga oʻzgacha ruh bagʻishladi. Portugal futbolchisi Ferencvarosga qarshi bahsda oʻz debyutini oʻtkazdi.

Valverde yangi jamoadoshining mahoratiga yuqori baho berib, uni sehrli oʻyinchi deb atadi: "Bernardo ajoyib futbolchi, shu bilan birga juda quvnoq va xushchaqchaq inson. U jamoaga tezda moslashdi. Men uni doimo raqib sifatida ham, futbolchi sifatida ham hurmat qilganman, bugun u biz bilan ekanidan juda xursandman".

Real MadridFederiko ValverdeJoze MourinyuBernardo SilvaFerencvaros
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)