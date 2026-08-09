Cloudflare: besh yildan soʻng sunʼiy intellekt trafigi insonnikidan ming barobar oshadi
Cloudflare moliya direktori Tomas Zayfertning baholashicha, joriy sur'atlar saqlansa, besh yil o'tgach avtomatlashtirilgan tizimlar odamlar yaratadigan trafikdan ming barobar ko'p trafik hosil qiladi. Bunday vaziyatda inson faoliyatining ulushi umumiy internet-trafikning atigi 0,1 foizini tashkil etishi mumkin, asosiy o'sish esa saytlar va API'larga mustaqil murojaat qiluvchi agentlar, botlar hamda dasturlar hisobiga yuz beradi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi global internet-trafik tuzilmasida tub burilish yasashi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Cloudflare kompaniyasi moliya direktori Tomas Zayfertning baholashicha, joriy surʼatlar saqlanib qolsa, bundan besh yil oʻtgach avtomatlashtirilgan tizimlar odamlarga qaraganda ming marta koʻp trafik generatsiya qiladi. Bunday stsenariyda inson faoliyatining ulushi butun tarmoq trafigining atigi 0,1 foizini tashkil etishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Biroq bu odamlar internetdan kamroq foydalana boshlashini anglatmaydi. Asosiy oʻsish mustaqil ravishda saytlar va APIʼlarga murojaat qiluvchi, maʼlumot qidiruvchi, oʻzaro maʼlumot almashuvchi hamda bir-biri bilan muloqot qiluvchi turli xil agentlar, botlar va dasturlar hisobiga taʼminlanadi. Natijada internetdagi operatsiyalar «inson — servis» formatidan asta-sekin «dastur — dastur» koʻrinishiga oʻtib bormoqda.
Prognozlarning oʻzgarishi va infratuzilmaga yuklamaMazkur oʻzgarishlar fonida Cloudflare oʻzining oldingi taxminlarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻldi. Agar dastlab mashina trafigi insonnikidan faqat 2027-yilgagina oshib ketishi kutilgan boʻlsa, kompaniyaning oʻlchovlariga koʻra, bu holat sezilarli darajada ertaroq — 2026-yilning may oyidayoq roʻy berdi. Asosiy tezlatuvchi omil aynan sunʼiy intellektning ommalashuvi boʻldi.
Avtomatik soʻrovlar sonining keskin koʻpayishi internet infratuzilmasi uchun jiddiy sinovga aylanadi. Ming barobar yuqori boʻlgan mashina trafigi yanada samarali tarmoqlar, quvvatli serverlar hamda soʻrovlarni qayta ishlash tizimlarini talab qiladi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik vazifalari ham murakkablashadi: qonuniy ishlaydigan intellektual agentlarni zararli botlar, skanerlar va avtomatlashtirilgan maʼlumot yigʻish tizimlaridan ajratib olish qiyinlashib boradi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va bozor munosabatiCloudflare rahbariyatining mazkur bayonotlari kompaniyaning ikkinchi chorak uchun moliyaviy natijalari eʼlon qilingan davrga toʻgʻri keldi. Hisobot davrida korxonaning tushumi 696 million dollarni tashkil etib, yillik hisobda 36 foizga oʻsdi. Biroq shunga qaramay, sof zarar uch martadan ziyod oshib, 205,7 million dollarga yetdi.
Moliyaviy zararning ortganiga qaramasdan, investorlar hisobotga ijobiy munosabat bildirishdi. Kompaniyaning aksiyalari kengaytirilgan savdolarda taxminan 16 foizga qimmatlashdi. Bunga kutilganidan yuqori darajada shakllangan tushum va yirik korporativ mijozlarning rekord darajadagi oqimi sabab boʻldi.
…