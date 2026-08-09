Cloudflare: besh yildan soʻng sunʼiy intellekt trafigi insonnikidan ming barobar oshadi

·69·Texno
Cloudflare: besh yildan soʻng sunʼiy intellekt trafigi insonnikidan ming barobar oshadi
Qisqacha

Cloudflare moliya direktori Tomas Zayfertning baholashicha, joriy sur'atlar saqlansa, besh yil o'tgach avtomatlashtirilgan tizimlar odamlar yaratadigan trafikdan ming barobar ko'p trafik hosil qiladi. Bunday vaziyatda inson faoliyatining ulushi umumiy internet-trafikning atigi 0,1 foizini tashkil etishi mumkin, asosiy o'sish esa saytlar va API'larga mustaqil murojaat qiluvchi agentlar, botlar hamda dasturlar hisobiga yuz beradi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi global internet-trafik tuzilmasida tub burilish yasashi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Cloudflare kompaniyasi moliya direktori Tomas Zayfertning baholashicha, joriy surʼatlar saqlanib qolsa, bundan besh yil oʻtgach avtomatlashtirilgan tizimlar odamlarga qaraganda ming marta koʻp trafik generatsiya qiladi. Bunday stsenariyda inson faoliyatining ulushi butun tarmoq trafigining atigi 0,1 foizini tashkil etishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Biroq bu odamlar internetdan kamroq foydalana boshlashini anglatmaydi. Asosiy oʻsish mustaqil ravishda saytlar va APIʼlarga murojaat qiluvchi, maʼlumot qidiruvchi, oʻzaro maʼlumot almashuvchi hamda bir-biri bilan muloqot qiluvchi turli xil agentlar, botlar va dasturlar hisobiga taʼminlanadi. Natijada internetdagi operatsiyalar «inson — servis» formatidan asta-sekin «dastur — dastur» koʻrinishiga oʻtib bormoqda.

Prognozlarning oʻzgarishi va infratuzilmaga yuklama

Mazkur oʻzgarishlar fonida Cloudflare oʻzining oldingi taxminlarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻldi. Agar dastlab mashina trafigi insonnikidan faqat 2027-yilgagina oshib ketishi kutilgan boʻlsa, kompaniyaning oʻlchovlariga koʻra, bu holat sezilarli darajada ertaroq — 2026-yilning may oyidayoq roʻy berdi. Asosiy tezlatuvchi omil aynan sunʼiy intellektning ommalashuvi boʻldi.

Avtomatik soʻrovlar sonining keskin koʻpayishi internet infratuzilmasi uchun jiddiy sinovga aylanadi. Ming barobar yuqori boʻlgan mashina trafigi yanada samarali tarmoqlar, quvvatli serverlar hamda soʻrovlarni qayta ishlash tizimlarini talab qiladi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik vazifalari ham murakkablashadi: qonuniy ishlaydigan intellektual agentlarni zararli botlar, skanerlar va avtomatlashtirilgan maʼlumot yigʻish tizimlaridan ajratib olish qiyinlashib boradi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va bozor munosabati

Cloudflare rahbariyatining mazkur bayonotlari kompaniyaning ikkinchi chorak uchun moliyaviy natijalari eʼlon qilingan davrga toʻgʻri keldi. Hisobot davrida korxonaning tushumi 696 million dollarni tashkil etib, yillik hisobda 36 foizga oʻsdi. Biroq shunga qaramay, sof zarar uch martadan ziyod oshib, 205,7 million dollarga yetdi.

Moliyaviy zararning ortganiga qaramasdan, investorlar hisobotga ijobiy munosabat bildirishdi. Kompaniyaning aksiyalari kengaytirilgan savdolarda taxminan 16 foizga qimmatlashdi. Bunga kutilganidan yuqori darajada shakllangan tushum va yirik korporativ mijozlarning rekord darajadagi oqimi sabab boʻldi.

CloudflareSunʼiy intellektInternet trafigiKiberxavfsizlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi