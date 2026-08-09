Mojtaba Xomanaiyning ilk videosi tarqaldi: u qayerda?(video)

·203·Dunyo
Mojtaba Xomanaiyning ilk videosi tarqaldi: u qayerda?(video)
Qisqacha

Eronda oliy rahnamo Mojtaba Xomanaiy aks etgan ilk video 8 avgust kuni Mehr axborot agentligi tomonidan e'lon qilindi. Videoda u bir guruh shaxslar bilan suhbatlashayotgani ko'rinadi, biroq tasvir qachon va qayerda olingani, undagi shaxslar kim ekani ochiqlanmagan. Video Mojtaba Xomanaiyning salomatligi va qayerdaligi haqidagi taxminlarga javob sifatida tarqatilgan bo'lishi mumkin.

Eronda mamlakat oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiy aks etgan ilk video e’lon qilindi. Tasvir Mehr axborot agentligi tomonidan tarqatilgan.

8 avgust kuni ommaga taqdim etilgan videoda Mojtaba Xomanaiy bir guruh shaxslar bilan suhbatlashayotgani ko‘rinadi. Biroq kadrlar qachon va qayerda tasvirga olingani, shuningdek, unda ishtirok etayotgan shaxslarning kim ekaniga hozircha aniqlik kiritilmagan.

Mazkur video Mojtaba Xomanaiyning salomatligi haqida so‘nggi vaqtlarda paydo bo‘layotgan turli taxminlarga javob sifatida e’lon qilingan bo‘lishi mumkin. U 28 fevral kuni AQSH va Isroil hujumlari oqibatida halok bo‘lgan otasi — Oyatulloh Ali Xomanaiyning o‘rnini egallagan edi.

Shundan beri Mojtaba Xomanaiy omma oldida deyarli ko‘rinmagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u hujumlar paytida jarohat olgan bo‘lishi va xavfsizlik choralari sabab ommadan uzoqda qolgan bo‘lishi mumkin.

U iyul oyida otasining dafn marosimida ham ishtirok etmagan. Marosimda Xomanaiyning uch o‘g‘li — Mustafo, Meysam va Mas’ud ko‘rinish bergan. Marhum rahnamo esa 10 iyulga o‘tar kechasi Imom Rizo maqbarasida dafn etilgan.

Ayni paytda AQSH va Isroil razvedka xizmatlari Mojtaba Xomanaiyning qayerdaligini, shuningdek, uning tirik yoki yo‘qligini aniqlashga harakat qilayotgani aytilmoqda. Ta’kidlanishicha, oliy rahnamo taxminan 150 kundan beri telefon va kompyuterdan foydalanmagan hamda maxfiy boshpanada yashirinib kelmoqda.

Mossad” bo‘limining sobiq rahbari Rami Igra ham Mojtaba Xomanaiy aloqa vositalaridan foydalanmasligi mumkinligini bildirgan. Uning aytishicha, bunday vaziyatda xabarlarni yetkazish uchun boshqa usullar, jumladan, kichik qog‘oz parchalaridan foydalanish ehtimoli bor.

Igraning so‘zlariga ko‘ra, Eron hukumati oliy rahnamoga axborot yetkazishda ko‘p bosqichli kurerlar tarmog‘idan foydalanishi mumkin. Bunda kurerlar maktub yoki xabarning mazmunini bilmaydi, balki uni bir shaxsdan boshqasiga yetkazish bilan cheklanadi. Uning ta’kidlashicha, Xomanaiy bilan bevosita aloqada bo‘lgan shaxs orqali ma’lumot olish eng real yo‘llardan biri bo‘lishi mumkin. Biroq rahnamo atrofidagi har bir shaxs qattiq tekshiruvdan o‘tkaziladi.

7 avgust kuni Isroil ommaviy axborot vositalari Mojtaba Xomanaiy “o‘ta og‘ir ahvolda” ekani haqida xabar tarqatgan edi. Shuningdek, uning hozirgi joylashuvi va mamlakatni boshqarish imkoniyati ham shubha ostiga qo‘yilgan.

Shu bilan birga, Mojtaba Xomanaiyning videomurojaati yoki ovozli xabarlari ommaga taqdim etilmaganiga qaramay, uning nomidan turli bayonotlar Eron davlat axborot agentliklari orqali tarqatilmoqda.

Yangi video esa Mojtaba Xomanaiyning ahvoli va qayerdaligi atrofidagi savollarga oydinlik kiritishga urinish sifatida qaralmoqda. Biroq tasvirning qachon va qayerda olingani ochiqlanmagani sababli, uning mazmuni bo‘yicha hozircha turli savollar saqlanib qolmoqda.

Mojtaba KhameneiEronAli KhameneiMossadMehr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiTik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiBugun, 05:275 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi