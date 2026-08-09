Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladi
O'zbekistonda yillar davomida foydalanilmay va tashlandiq holda yotgan aerodromlar hamda uchish-qo'nish yo'laklari tiklanib, sayyohlik va ekstremal sport obyektlariga aylantiriladi. Qayta tiklangan aerodromlar tadbirkorlarga ijara huquqi asosida berilib, ularda yengil aviatsiya parvozlari, parashyutdan sakrash, paraplanda uchish va mutaxassislar tayyorlaydigan o'quv markazlari tashkil etiladi.
O‘zbekistonda yillar davomida foydalanilmay va tashlandiq holda yotgan aerodromlar hamda uchish-qo‘nish yo‘laklari tiklanib, sayyohlik va ekstremal sport obyektlariga aylantiriladi. Bu haqda faol turizmni rivojlantirishga qaratilgan Prezident qarori loyihasida nazarda tutilgan.
Hukumat mamlakat bo‘ylab kichik va yengil aviatsiyani rivojlantirish va biznes vakillariga yangi imkoniyatlar yaratish mexanizmlarini ishlab chiqmoqda.
Yengil aviatsiya, parashyut va o‘quv markazlari
Loyihaga ko‘ra, qayta tiklangan va obodonlashtirilgan aerodromlar tadbirkorlarga ijara huquqi asosida topshiriladi. Ushbu maydonlarda quyidagi faoliyat turlari yo‘lga qo‘yilsa:
Ekstremal turizm: Yengil aviatsiya parvozlari, parashyutdan sakrash va paraplanda uchish;
Ta’lim va infratuzilma: Aerodrom hududidagi bino-inshootlardan mutaxassislarni tayyorlovchi o‘quv markazlari sifatida foydalanish.
Shuningdek, kichik aviatsiya sohasini tartibga solish va rivojlantirish maqsadida Fuqaro aviatsiyasi agentligiga havo kemalarini ro‘yxatdan o‘tkazish hamda sertifikatlash bo‘yicha kengaytirilgan vakolatlarga ega bo‘lgan davlat regulyatori maqomini berish taklif etilmoqda.
Biznes uchun misli ko‘rilmagan bojxona imtiyozlari
Ekstremal va faol turizm sohasida xizmat ko‘rsatuvchi tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida salmoqli imtiyozlar paketi ko‘zda tutilgan.
Xususan, 40 ga yaqin turdagi maxsus uskuna va transport vositalarini mamlakatga import qilishda bojxona to‘lovlaridan to‘liq ozod etish rejalashtirilmoqda.
Imtiyozga tushadigan texnikalar sirasiga: kvadrotsikllar, baggilar, avtokemperlar, gidrotsikllar, parashyutlar, paraplanlar va tog‘-chang‘i uskunalari kiradi.
Ushbu imtiyozli rejimni 2027 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha joriy etish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, 2027 yildan boshlab faol turizm obyektlaridagi infratuzilma loyihalari davlat dasturlariga kiritilishi va davlat tomonidan moliyalashtirilishi kutilyapti.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…