Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladi

·41·Iqtisodiyot
Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladi
Qisqacha

O'zbekistonda yillar davomida foydalanilmay va tashlandiq holda yotgan aerodromlar hamda uchish-qo'nish yo'laklari tiklanib, sayyohlik va ekstremal sport obyektlariga aylantiriladi. Qayta tiklangan aerodromlar tadbirkorlarga ijara huquqi asosida berilib, ularda yengil aviatsiya parvozlari, parashyutdan sakrash, paraplanda uchish va mutaxassislar tayyorlaydigan o'quv markazlari tashkil etiladi.

O‘zbekistonda yillar davomida foydalanilmay va tashlandiq holda yotgan aerodromlar hamda uchish-qo‘nish yo‘laklari tiklanib, sayyohlik va ekstremal sport obyektlariga aylantiriladi. Bu haqda faol turizmni rivojlantirishga qaratilgan Prezident qarori loyihasida nazarda tutilgan.

Hukumat mamlakat bo‘ylab kichik va yengil aviatsiyani rivojlantirish va biznes vakillariga yangi imkoniyatlar yaratish mexanizmlarini ishlab chiqmoqda.

Yengil aviatsiya, parashyut va o‘quv markazlari

Loyihaga ko‘ra, qayta tiklangan va obodonlashtirilgan aerodromlar tadbirkorlarga ijara huquqi asosida topshiriladi. Ushbu maydonlarda quyidagi faoliyat turlari yo‘lga qo‘yilsa:

  • Ekstremal turizm: Yengil aviatsiya parvozlari, parashyutdan sakrash va paraplanda uchish;

  • Ta’lim va infratuzilma: Aerodrom hududidagi bino-inshootlardan mutaxassislarni tayyorlovchi o‘quv markazlari sifatida foydalanish.

Shuningdek, kichik aviatsiya sohasini tartibga solish va rivojlantirish maqsadida Fuqaro aviatsiyasi agentligiga havo kemalarini ro‘yxatdan o‘tkazish hamda sertifikatlash bo‘yicha kengaytirilgan vakolatlarga ega bo‘lgan davlat regulyatori maqomini berish taklif etilmoqda.

Biznes uchun misli ko‘rilmagan bojxona imtiyozlari

Ekstremal va faol turizm sohasida xizmat ko‘rsatuvchi tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida salmoqli imtiyozlar paketi ko‘zda tutilgan.

Xususan, 40 ga yaqin turdagi maxsus uskuna va transport vositalarini mamlakatga import qilishda bojxona to‘lovlaridan to‘liq ozod etish rejalashtirilmoqda.

Imtiyozga tushadigan texnikalar sirasiga: kvadrotsikllar, baggilar, avtokemperlar, gidrotsikllar, parashyutlar, paraplanlar va tog‘-chang‘i uskunalari kiradi.

Ushbu imtiyozli rejimni 2027 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha joriy etish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, 2027 yildan boshlab faol turizm obyektlaridagi infratuzilma loyihalari davlat dasturlariga kiritilishi va davlat tomonidan moliyalashtirilishi kutilyapti.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonFuqaro aviatsiyasi agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi07.08, 18:088 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda07.08, 11:397 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi06.08, 16:181 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?1 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?06.08, 15:39O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?06.08, 12:597 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda06.08, 10:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...