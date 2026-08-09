Motorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdi
Motorola 7000 mAch akkumulyator bilan jihozlangan va bir quvvatlanishda uch kungacha ishlaydigan Moto G Max smartfonini rasman e'lon qildi. Qurilma 6,72 dyuymli Full HD+ 120 Hz displey, Snapdragon 6s Gen 4 protsessori, LPDDR5X tezkor xotirasi va UFS 3.1 flesh-xotirasiga ega. Smartfonda 50 megapikselli Sony Lytia 600 asosiy kamera, 8 megapikselli keng burchakli kamera va 32 megapikselli old kamera o'rnatilgan.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Motorola kompaniyasi bir quvvatlanishda uch kungacha ishlay oladigan yangi Moto G Max hamyonbop smartfonini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilma oʻzining ulkan akkumulyatori hamda zamonaviy texnik xususiyatlari bilan oʻrta va quyi segment foydalanuvchilarining eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi gadjetning asosiy oʻziga xos jihati — bu 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Ishlab chiqaruvchining vaʼdalariga koʻra, bunday quvvat zaxirasi smartfondan faol foydalanilganda ham uch kungacha qayta quvvatlashsiz ishlash imkonini beradi. Bu esa tez-tez safarga chiqadigan yoki quvvatlagich yerdan uzoqda boʻladigan foydalanuvchilar uchun muhim qulaylikdir.
Displey va unumdorlik imkoniyatlariSmartfon diagonali 6,72 dyuym boʻlgan Full HD+ formatli ekran bilan jihozlangan. Mazkur displey 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchi interfeysining ishlashi va kontent namoyishini sezilarli darajada silliq qiladi.
Apparat qismi uchun asos sifatida Snapdragon 6s Gen 4 protsessori tanlangan. U zamonaviy LPDDR5X operativ xotirasi va UFS 3.1 tezkor flesh-xotirasi bilan birgalikda barqaror va tezkor ishlashni taʼminlaydi.
Kamera va qoʻshimcha imkoniyatlarQurilmaning foto imkoniyatlari ham eʼtiborga loyiq. Asosiy kameraning bosh modulida 50 megapikselli Sony Lytia 600 sensoridan foydalanilgan. Unga 8 megapikselli keng burchakli kamera qoʻshiladi. Old kamera esa 32 megapikselli yuqori aniqlikdagi datchik bilan taʼminlangan boʻlib, sifatli avtoportretlar olish imkonini beradi.
Motorola anʼanaviy qulayliklardan voz kechmagan holda, yangi modelda 3,5 millimetrli naushnik uchun moʻljallangan audio-reylni saqlab qolgan. Shuningdek, qurilma Dolby Atmos texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan stereo dinamiklar va IP64 darajasidagi chang hamda namlikdan himoya tizimi bilan jihozlangan.
Hozircha Moto G Max smartfonining aniq narxi eʼlon qilinmagan. Biroq texnik xususiyatlari jihatidan unga yaqin boʻlgan Moto G57 Power modeli bozorga chiqarilgan vaqtda taxminan 145 dollar atrofida baholangani maʼlum qilingan.
…