Motorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdi

·121·Texno
Motorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdi
Qisqacha

Motorola 7000 mAch akkumulyator bilan jihozlangan va bir quvvatlanishda uch kungacha ishlaydigan Moto G Max smartfonini rasman e'lon qildi. Qurilma 6,72 dyuymli Full HD+ 120 Hz displey, Snapdragon 6s Gen 4 protsessori, LPDDR5X tezkor xotirasi va UFS 3.1 flesh-xotirasiga ega. Smartfonda 50 megapikselli Sony Lytia 600 asosiy kamera, 8 megapikselli keng burchakli kamera va 32 megapikselli old kamera o'rnatilgan.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Motorola kompaniyasi bir quvvatlanishda uch kungacha ishlay oladigan yangi Moto G Max hamyonbop smartfonini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilma oʻzining ulkan akkumulyatori hamda zamonaviy texnik xususiyatlari bilan oʻrta va quyi segment foydalanuvchilarining eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi gadjetning asosiy oʻziga xos jihati — bu 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Ishlab chiqaruvchining vaʼdalariga koʻra, bunday quvvat zaxirasi smartfondan faol foydalanilganda ham uch kungacha qayta quvvatlashsiz ishlash imkonini beradi. Bu esa tez-tez safarga chiqadigan yoki quvvatlagich yerdan uzoqda boʻladigan foydalanuvchilar uchun muhim qulaylikdir.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

Smartfon diagonali 6,72 dyuym boʻlgan Full HD+ formatli ekran bilan jihozlangan. Mazkur displey 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchi interfeysining ishlashi va kontent namoyishini sezilarli darajada silliq qiladi.

Apparat qismi uchun asos sifatida Snapdragon 6s Gen 4 protsessori tanlangan. U zamonaviy LPDDR5X operativ xotirasi va UFS 3.1 tezkor flesh-xotirasi bilan birgalikda barqaror va tezkor ishlashni taʼminlaydi.

Kamera va qoʻshimcha imkoniyatlar

Qurilmaning foto imkoniyatlari ham eʼtiborga loyiq. Asosiy kameraning bosh modulida 50 megapikselli Sony Lytia 600 sensoridan foydalanilgan. Unga 8 megapikselli keng burchakli kamera qoʻshiladi. Old kamera esa 32 megapikselli yuqori aniqlikdagi datchik bilan taʼminlangan boʻlib, sifatli avtoportretlar olish imkonini beradi.

Motorola anʼanaviy qulayliklardan voz kechmagan holda, yangi modelda 3,5 millimetrli naushnik uchun moʻljallangan audio-reylni saqlab qolgan. Shuningdek, qurilma Dolby Atmos texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan stereo dinamiklar va IP64 darajasidagi chang hamda namlikdan himoya tizimi bilan jihozlangan.

Hozircha Moto G Max smartfonining aniq narxi eʼlon qilinmagan. Biroq texnik xususiyatlari jihatidan unga yaqin boʻlgan Moto G57 Power modeli bozorga chiqarilgan vaqtda taxminan 145 dollar atrofida baholangani maʼlum qilingan.

MotorolaMoto G MaxSmartfonSnapdragonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi