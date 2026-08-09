Arsenal: 2026-yilgi chempionlar afsonaviy “Invincibles”ga kira oladimi?

·39·Sport
Arsenal: 2026-yilgi chempionlar afsonaviy “Invincibles”ga kira oladimi?
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi 22 yillik tanaffusdan so'ng Angliya Premer-ligasida yana chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. Sobiq darvozabon Grem Stek jamoaning Mikel Arteta boshchiligidagi hozirgi tarkibini Arsene Wenger davridagi 2003–2004-yilgi “Invincibles” bilan taqqosladi. O'sha afsonaviy jamoa 38 turning birortasida ham mag'lub bo'lmay, 26 g'alaba va 12 durang bilan 90 ochko jamg'argan.

Londonning Arsenal klubi 22 yillik t tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasida yana chempionlik unvonini qoʻlga kiritdi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa soʻnggi mavsumlarda barqaror oʻyin koʻrsatib, nihoyat shohsupaning eng yuqori pogʻonasiga koʻtarildi va Emirates Stadiumʼda yangi sulola barpo etish sari dadil qadam tashladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Arsenal safining sobiq darvozaboni Grem Stek klubning hozirgi zamonaviy yulduzlari va afsonaviy 2003–2004-yilgi “Invincibles” (Magʻlubiyatsizlar) tarkibini solishtirib chiqdi. Arsene Wenger boshchiligidagi oʻsha afsonaviy jamoa 38 taturning birortasida ham magʻlubiyatga uchramay, 26 gʻalaba va 12 durang bilan 90 ochko jamgʻargan holda tarixga kirgandi.

Ikki davr yulduzlari taqqoslanganda

Hozirgi kunda Mikel Arteta tasarrufida jahon chempionlari David Raya hamda Mikel Merino, Angliya terma jamoasi yetakchilari Declan Rice va Bukayo Saka, shuningdek, ishonchli markaziy himoyachilar William Saliba va Gabriel Magalhaes kabi mahoratli futbolchilar yetarlicha topiladi. Biroq Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ashley Cole, Sol Campbell va Robert Pires kabi afsonalar bilan bir davrda toʻp surgan Grem Stekning fikricha, avlodlarni oʻzaro solishtirish unchalik oson emas.

Stekning taʼkidlashicha, uning farzandlari ham avvalgi avlod vakillarining oʻyinini jonli koʻrmagani bois, Thierry Henry va Dennis Bergkamp kabi hujumchilarning mahoratini tasavvur qilishda biroz qiyinchilikka duch kelishadi. Shunga qaramay, zamonaviy futbol taktik jihatdan butunlay oʻzgarib ketganiga eʼtibor qaratildi.

Gʻalaba qozonish mentaliteti oʻzgarmagan

Sobiq darvozabonning soʻzlariga koʻra, oʻyin qoidalari va yondashuvlar oʻzgargani bilan, eng muhim narsa — gʻalaba qozonish mentaliteti va aslo yutqazmaslik ruhiyati avvalgidek qolishi kerak. Arsenal oʻz tarixidagi eng yorqin sahifalardan birini yozgan oʻsha davrdagi gʻolibona xarakter bugungi kunda ham jamoa uchun eng asosiy poydevor boʻlib xizmat qilmoqda.

Angliya Premyer-ligasining 2026–2027-yilgi mavsumi oldidan mutaxassislar va muxlislar Arsenalning yangi chempionlik avlodi va 2004-yilgi afsonaviy tarkibdan qaysi futbolchilar ramziy terma jamoadan joy olishi mumkinligi haqida qizgʻin munozaralarni davom ettirmoqdalar.

ArsenalPremier LigaThierry HenryMikel ArtetaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)