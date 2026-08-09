Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)
Hayvonot bog'idagi panda boquvchisining kundalik harakatlarini kuzatib, ularni takrorlashga uringani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otdi. Pandaning qiziqarli va yoqimli qiliqlari tomoshabinlarni hayratga soldi hamda ko'pchilikni kuldirdi. Kadrlar qisqa vaqt ichida tarqalib, foydalanuvchilarning e'tiborini tortdi.
Hayvonot bog‘ida boquvchisining harakatlarini takrorlashga uringan panda ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Videoda pandaning boquvchisi bajarayotgan kundalik harakatlarni diqqat bilan kuzatib, ularni o‘zicha takrorlashga urinayotgani aks etgan. Uning qiziqarli va yoqimli qiliqlari tomoshabinlarni hayratga solish barobarida, ko‘pchilikni kuldirdi.
Pandaning boquvchisiga taqlid qilishga bo‘lgan harakati aks etgan kadrlar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.
…