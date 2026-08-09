1200 ta o‘rdak uzumzorning “ekologik xodimlari”ga aylandi (video)
Afrikadagi vinochilik xo‘jaligida 1200 ta o‘rdak uzumzorda zararkunandalarga qarshi tabiiy yordamchi sifatida ishlatilmoqda. Ular zararli hasharotlar va boshqa mayda zararkunandalarni yeb, o‘simliklarni himoya qiladi. O‘rdaklarning tabiiy chiqindilari tuproqni oziqlantirib, uning unumdorligini oshiradi. Bu usul kimyoviy pestitsidlardan foydalanish ehtiyojini kamaytiradi.
Afrikadagi vinochilik xo‘jaliklaridan birida 1200 ta o‘rdak har kuni uzumzor bo‘ylab “ishga chiqadi”. Ular shunchaki qushlar emas, balki xo‘jalikda zararkunandalarga qarshi kurashuvchi tabiiy yordamchilar vazifasini bajaradi.
Xo‘jalik egalari kimyoviy pestitsidlardan foydalanishni kamaytirib, hasharotlarga qarshi ekologik usulni tanlagan. O‘rdaklar uzumzordagi zararli hasharotlar va boshqa mayda zararkunandalarni yeb, o‘simliklarni himoya qilishga yordam beradi.
Bundan tashqari, o‘rdaklarning tabiiy chiqindilari tuproqni oziqlantirib, uning unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada uzumzorni parvarishlashda kimyoviy vositalardan foydalanishga ehtiyoj kamayadi.
Qizig‘i, o‘rdaklar har kuni ertalab va tushdan keyin uzumzor bo‘ylab sayr qilib, navbatdagi “ish kuni”ni boshlaydi.
…