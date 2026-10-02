Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildi

·6·Sport
Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abdumalik Xalakov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining final jangida Janubiy Koreya vakili Jang Dongvanni mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Hakamlar bir ovozdan o‘zbekistonlik bokschining g‘alabasini qayd etdi.
  • Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo o‘yinlaridagi navbatdagi oltin medal bo‘ldi.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal qo‘lga kiritildi. Taniqli bokschimiz Abdumalik Xalakov final jangini g‘alaba bilan yakunlab, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Xalakov Janubiy Koreya vakili Jang Dongvanga qarshi ringga ko‘tarildi. Shiddatli va murosasiz kechgan jang yakunida hakamlar bir ovozdan o‘zbekistonlik bokschining g‘alabasini qayd etdi.

Finalda hakamlar qarori bir ovozdan Xalakov foydasiga

Abdumalik Xalakov final jangining dastlabki daqiqalaridanoq faol harakat qildi. Jang davomida ikki bokschi ham tashabbusni qo‘lga kiritish uchun jiddiy kurash olib bordi.

Hal qiluvchi bahs yakuniga yetgach, hakamlar qarorini e’lon qildi.

Yakdil qaror — Abdumalik Xalakov g‘alabasi.

Shu tariqa, o‘zbekistonlik bokschi Jang Dongvanni mag‘lub etib, Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega chiqdi.

Abdumalik Xalakov finalda ham o‘z so‘zini aytib, Osiyo o‘yinlari chempionligiga erishdi.

O‘zbekiston boksidan yana bir oltin

Xalakovning chempionligi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi–Nagoya-2026dagi yana bir muhim natija bo‘ldi.

Musobaqaning boks bahslarida hamyurtlarimiz oltin medallar uchun kurashda o‘zlarining yuqori darajasini namoyish etmoqda. Xalakov esa finalning eng muhim pallasida g‘alabani qo‘lga kiritib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.

Jahongir Zokirovning jangi ham oldinda

O‘zbekistonlik boks muxlislarini yana bir qiziqarli final jang kutmoqda.

Navbatda hamyurtimiz Jahongir Zokirov ringga ko‘tariladi. U oltin medal uchun Qozog‘iston vakili Aybek Oralbay bilan kuch sinashadi.

Demak, Aichi–Nagoya-2026 boks bahslarida O‘zbekiston uchun chempionlik janglari hali davom etadi.

Oltinlar soni yana oshdi

Abdumalik Xalakovning g‘alabasi bilan O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026dagi oltin medallari jamg‘armasi yana bir pog‘onaga ko‘tarildi.

Xalakov esa kuchli raqiblar ishtirokidagi musobaqani chempionlik bilan yakunlab, O‘zbekiston boksining Osiyo maydonidagi navbatdagi katta g‘alabasini ta’minladi.

Abdumalik XalakovAichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariJahongir ZokirovOsiyo o‘yinlari boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldiO‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldiBugun 14:32To‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldiTo‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldiBugun 12:15Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiFeruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 10:45Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiKecha 19:43Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!28 sentabr 23:08Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi