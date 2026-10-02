Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abdumalik Xalakov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining final jangida Janubiy Koreya vakili Jang Dongvanni mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Hakamlar bir ovozdan o‘zbekistonlik bokschining g‘alabasini qayd etdi.
- Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo o‘yinlaridagi navbatdagi oltin medal bo‘ldi.
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal qo‘lga kiritildi. Taniqli bokschimiz Abdumalik Xalakov final jangini g‘alaba bilan yakunlab, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Xalakov Janubiy Koreya vakili Jang Dongvanga qarshi ringga ko‘tarildi. Shiddatli va murosasiz kechgan jang yakunida hakamlar bir ovozdan o‘zbekistonlik bokschining g‘alabasini qayd etdi.
Finalda hakamlar qarori bir ovozdan Xalakov foydasiga
Abdumalik Xalakov final jangining dastlabki daqiqalaridanoq faol harakat qildi. Jang davomida ikki bokschi ham tashabbusni qo‘lga kiritish uchun jiddiy kurash olib bordi.
Hal qiluvchi bahs yakuniga yetgach, hakamlar qarorini e’lon qildi.
Yakdil qaror — Abdumalik Xalakov g‘alabasi.
Shu tariqa, o‘zbekistonlik bokschi Jang Dongvanni mag‘lub etib, Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega chiqdi.
Abdumalik Xalakov finalda ham o‘z so‘zini aytib, Osiyo o‘yinlari chempionligiga erishdi.
O‘zbekiston boksidan yana bir oltin
Xalakovning chempionligi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi–Nagoya-2026dagi yana bir muhim natija bo‘ldi.
Musobaqaning boks bahslarida hamyurtlarimiz oltin medallar uchun kurashda o‘zlarining yuqori darajasini namoyish etmoqda. Xalakov esa finalning eng muhim pallasida g‘alabani qo‘lga kiritib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.
Jahongir Zokirovning jangi ham oldinda
O‘zbekistonlik boks muxlislarini yana bir qiziqarli final jang kutmoqda.
Navbatda hamyurtimiz Jahongir Zokirov ringga ko‘tariladi. U oltin medal uchun Qozog‘iston vakili Aybek Oralbay bilan kuch sinashadi.
Demak, Aichi–Nagoya-2026 boks bahslarida O‘zbekiston uchun chempionlik janglari hali davom etadi.
Oltinlar soni yana oshdi
Abdumalik Xalakovning g‘alabasi bilan O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026dagi oltin medallari jamg‘armasi yana bir pog‘onaga ko‘tarildi.
Xalakov esa kuchli raqiblar ishtirokidagi musobaqani chempionlik bilan yakunlab, O‘zbekiston boksining Osiyo maydonidagi navbatdagi katta g‘alabasini ta’minladi.
Izohlar 0
…