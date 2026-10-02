Angliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdi

·5·Sport
Angliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdi

Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) Manchester Siti klubining Premyer-liganing moliyaviy qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgani yuzasidan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Ushbu jiddiy holat sport nufuziga putur yetkazgani va oʻyin adolatiga qattiq soya solgani taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Moliyaviy qoidabuzarliklar va mustaqil komissiya xulosasi

Mustaqil komissiya tomonidan eʼlon qilingan 40 sahifalik qarorga koʻra, Manchester Siti klubi oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish uchun 830 million funt sterlingdan ortiq yashirin moliyalashtirish sxemalaridan foydalangani aniqlandi. Ushbu murakkab moliyaviy amaliyotlar Premyer-liga va UEFA tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy qoidalarni chetlab oʻtish maqsadida uyushtirilgan.

Klub rahbarlari moliyaviy yordam egasi Shayx Mansurning Abu Dhabi United Group (ADUG) kompaniyasidan emas, balki Abu-Dabi Valiahd shahzodasi devonidan (CPC) kelib chiqqanini iddao qilishgan edi. Ularning fikricha, bu homiylarga oʻz majburiyatlarini bajarishda yordam berish uchun qilingan. Biroq komissiya bu himoya vajini keskin rad etib, uni mutlaqo haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan holat deb atadi.

FAning qatʼiy pozitsiyasi va oqibatlar

Tekshiruv xulosalarini izohlagan panel aʼzolari bu tushuntirish yashirin moliyalashtirish sxemasining haqiqiy holatini yashirish maqsadida keyinchalik oʻylab topilganini maʼlum qildi. Mazkur qoidabuzarliklar ortidan Angliya futbol assotsiatsiyasi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini va oʻz intizomiy choralarini koʻrish ehtimolini istisno etmasligini bildirdi.

FA rasmiy bayonotida Mustaqil komissiyaning qarori oʻyin halolligi uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishini alohida taʼkidladi. Tashkilot qarorni va uning taʼsirini diqqat bilan oʻrganib chiqayotganini, zarur holatlarda tegishli chora koʻrishini maʼlum qildi.

Hozirgi vaqtda Premyer-liga va Manchester Siti futbol klubi oʻrtasidagi sud jarayonlari davom etayotgani sababli, assotsiatsiya bosqichma-bosqich yuzaga kelayotgan oʻzgarishlarni kuzatishda davom etishini qoʻshimcha qildi. Ushbu ayblov qarorining aks-sadosi Etihad stadioni boshqaruv kengashidan tashqariga ham chiqib ketib, klubning asosiy tijorat hamkorlarining moliyaviy faoliyatini ham qattiq nazorat ostiga qoʻymoqda.

Manchester SitiPremyer-ligaFutbol assotsiatsiyasiMoliyaviy qoidalarAngliya futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydiKecha 11:15Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildiManchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi30 sentabr 21:38«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi30 sentabr 00:16Roy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerakRoy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerak30 sentabr 19:52Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinManchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinBugun 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi