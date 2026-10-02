Angliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdi
Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) Manchester Siti klubining Premyer-liganing moliyaviy qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgani yuzasidan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Ushbu jiddiy holat sport nufuziga putur yetkazgani va oʻyin adolatiga qattiq soya solgani taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Moliyaviy qoidabuzarliklar va mustaqil komissiya xulosasiMustaqil komissiya tomonidan eʼlon qilingan 40 sahifalik qarorga koʻra, Manchester Siti klubi oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish uchun 830 million funt sterlingdan ortiq yashirin moliyalashtirish sxemalaridan foydalangani aniqlandi. Ushbu murakkab moliyaviy amaliyotlar Premyer-liga va UEFA tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy qoidalarni chetlab oʻtish maqsadida uyushtirilgan.
Klub rahbarlari moliyaviy yordam egasi Shayx Mansurning Abu Dhabi United Group (ADUG) kompaniyasidan emas, balki Abu-Dabi Valiahd shahzodasi devonidan (CPC) kelib chiqqanini iddao qilishgan edi. Ularning fikricha, bu homiylarga oʻz majburiyatlarini bajarishda yordam berish uchun qilingan. Biroq komissiya bu himoya vajini keskin rad etib, uni mutlaqo haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan holat deb atadi.
FAning qatʼiy pozitsiyasi va oqibatlarTekshiruv xulosalarini izohlagan panel aʼzolari bu tushuntirish yashirin moliyalashtirish sxemasining haqiqiy holatini yashirish maqsadida keyinchalik oʻylab topilganini maʼlum qildi. Mazkur qoidabuzarliklar ortidan Angliya futbol assotsiatsiyasi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini va oʻz intizomiy choralarini koʻrish ehtimolini istisno etmasligini bildirdi.
FA rasmiy bayonotida Mustaqil komissiyaning qarori oʻyin halolligi uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishini alohida taʼkidladi. Tashkilot qarorni va uning taʼsirini diqqat bilan oʻrganib chiqayotganini, zarur holatlarda tegishli chora koʻrishini maʼlum qildi.
Hozirgi vaqtda Premyer-liga va Manchester Siti futbol klubi oʻrtasidagi sud jarayonlari davom etayotgani sababli, assotsiatsiya bosqichma-bosqich yuzaga kelayotgan oʻzgarishlarni kuzatishda davom etishini qoʻshimcha qildi. Ushbu ayblov qarorining aks-sadosi Etihad stadioni boshqaruv kengashidan tashqariga ham chiqib ketib, klubning asosiy tijorat hamkorlarining moliyaviy faoliyatini ham qattiq nazorat ostiga qoʻymoqda.
Izohlar 0
…