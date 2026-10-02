Donnarumma «Milan»ga qaytadimi? «Bavariya» va «Inter» italiyalik posbon uchun kurash boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Janluiji Donnarumma uchun «Milan», «Inter», «Manchester Siti» va «Bavariya» kabi Yevropaning top klublari kurash boshladi.
- «Milan» rahbariyati, agar Mik Mainyan bilan kelishuvga erishilmasa, o‘z tarbiyalanuvchisi Donnarummani qaytarish variantini ko‘rib chiqmoqda.
- «Inter» ham kuchli posbon izlamoqda va Donnarumma variantiga befarq emas.
Yevropa transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli sensatsiya kurtak ochmoqda! Taniqli insayder Ekrem Konurning xabar berishicha,«Manchester Siti» va Italiya milliy jamoasining 1-raqamli posboni Janluiji Donnarummaning kelajagi atrofida qit’aning eng qudratli gigantlari jiddiy kurashga kirishdi. «Manchester Siti»ning kuchayib borayotgan bosimi fonida Germaniyaning «Bavariya»si hamda Milanning ikki ashaddiy raqibi — «Inter» va «Milan» vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Ayniqsa, vaqtida shov-shuvli tarzda Parijga ketgan Donnarummaning sobiq uyi «San-Siro»ga qaytish ehtimoli butun A Seriya ishqibozlarini hayajonga solmoqda. Xo‘sh, bu kutilmagan transfer qanday shartlar ostida amalga oshishi mumkin?
«San-Siro»ga shov-shuvli qaytish va Mainyan omili
Ko‘plab ekspertlar darvozabonning keyingi manzili sifatida aynan Italiyaga qaytishni eng ehtimoliy yo‘nalish deb hisoblamoqda:
«Milan»ning kutilmagan rejasi: «Rossoneri» rahbariyati fransiyalik posbon Mik Mainyanning jamoadagi kelajagi noaniq bo‘lib qolayotgani sababli, o‘z tarbiyalanuvchisi Donnarummani qaytarish variantini jiddiy o‘rganmoqda;
«Inter»ning poygaga qo‘shilishi: Shaharning narigi tomonidagi «neradzurri» ham kuchli posbon qidiruvida va Donnarumma variantiga befarq emas;
«Manchester Siti» bosimi: Angliya vitse-chempionining o‘z darvozabonini saqlab qolishga bo‘lgan qiziqishi ortib borishi tufayli italiyalik darvozabon transferi kelasi yozda butun Yevropa bozorining bosh voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda;
«Bavariya»ning rejalari: Myunxen grandi ham uzoq muddatli ishonchli posbon masalasida Donnarumma atrofidagi holatni nazorat ostiga olgan.
Donnarummaning «Milan»dagi tarixi
«Donnarumma 2015 yildan 2021 yilgacha "rossoneri" sharafini himoya qilib, asosiy tarkibda 251 ta uchrashuv o‘tkazgan. Uning erkin agent sifatida PSJ safiga yo‘l olishi muxlislar o‘rtasida katta norozilikka sabab bo‘lgan edi, biroq endilikda tarix yana boshqatdan yozilishi mumkin».
Mutaxassislarning fikricha, agar «Milan» Mainyanni sotadigan bo‘lsa, Donnarummaning qaytishi klub uchun ham sport, ham ramziy jihatdan muhim yurish bo‘ladi.
Janluiji Donnarumma uchun da’vogarlar (Jadval)
Klub
Asosiy qiziqish sababi va holati
«Milan»
Mik Mainyanning kelajagi noaniqligi sabab sobiq yulduzini ortga qaytarmoqchi
«Inter»
Darvoza chizig‘ini yuqori saviyali italiyalik posbon bilan kuchaytirish rejasida
Transfer bozorida jiddiy bosim o‘tkazib, ehtimoliy bitimni tezlashtirmoqda
«Bavariya»
Kelasi yozda darvozabon pozitsiyasini mustahkamlash uchun vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda
Sizningcha, Donnarumma bir vaqtlar o‘zini «sotqin» deb atagan «Milan» muxlislari oldiga ortga qayta oladimi yoki unga Mareskaning «Manchester Siti»si yoki «Bavariya» ma’qulroqmi?
O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq transfer yangiligini do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!
Izohlar 0
…