Donnarumma «Milan»ga qaytadimi? «Bavariya» va «Inter» italiyalik posbon uchun kurash boshladi

·0·Sport
Donnarumma «Milan»ga qaytadimi? «Bavariya» va «Inter» italiyalik posbon uchun kurash boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janluiji Donnarumma uchun «Milan», «Inter», «Manchester Siti» va «Bavariya» kabi Yevropaning top klublari kurash boshladi.
  • «Milan» rahbariyati, agar Mik Mainyan bilan kelishuvga erishilmasa, o‘z tarbiyalanuvchisi Donnarummani qaytarish variantini ko‘rib chiqmoqda.
  • «Inter» ham kuchli posbon izlamoqda va Donnarumma variantiga befarq emas.

Yevropa transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli sensatsiya kurtak ochmoqda! Taniqli insayder Ekrem Konurning xabar berishicha,«Manchester Siti» va Italiya milliy jamoasining 1-raqamli posboni Janluiji Donnarummaning kelajagi atrofida qit’aning eng qudratli gigantlari jiddiy kurashga kirishdi. «Manchester Siti»ning kuchayib borayotgan bosimi fonida Germaniyaning «Bavariya»si hamda Milanning ikki ashaddiy raqibi — «Inter» va «Milan» vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Ayniqsa, vaqtida shov-shuvli tarzda Parijga ketgan Donnarummaning sobiq uyi «San-Siro»ga qaytish ehtimoli butun A Seriya ishqibozlarini hayajonga solmoqda. Xo‘sh, bu kutilmagan transfer qanday shartlar ostida amalga oshishi mumkin?

«San-Siro»ga shov-shuvli qaytish va Mainyan omili

Ko‘plab ekspertlar darvozabonning keyingi manzili sifatida aynan Italiyaga qaytishni eng ehtimoliy yo‘nalish deb hisoblamoqda:

  • «Milan»ning kutilmagan rejasi: «Rossoneri» rahbariyati fransiyalik posbon Mik Mainyanning jamoadagi kelajagi noaniq bo‘lib qolayotgani sababli, o‘z tarbiyalanuvchisi Donnarummani qaytarish variantini jiddiy o‘rganmoqda;

  • «Inter»ning poygaga qo‘shilishi: Shaharning narigi tomonidagi «neradzurri» ham kuchli posbon qidiruvida va Donnarumma variantiga befarq emas;

  • «Manchester Siti» bosimi: Angliya vitse-chempionining o‘z darvozabonini saqlab qolishga bo‘lgan qiziqishi ortib borishi tufayli italiyalik darvozabon transferi kelasi yozda butun Yevropa bozorining bosh voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda;

  • «Bavariya»ning rejalari: Myunxen grandi ham uzoq muddatli ishonchli posbon masalasida Donnarumma atrofidagi holatni nazorat ostiga olgan.

Donnarummaning «Milan»dagi tarixi

«Donnarumma 2015 yildan 2021 yilgacha "rossoneri" sharafini himoya qilib, asosiy tarkibda 251 ta uchrashuv o‘tkazgan. Uning erkin agent sifatida PSJ safiga yo‘l olishi muxlislar o‘rtasida katta norozilikka sabab bo‘lgan edi, biroq endilikda tarix yana boshqatdan yozilishi mumkin».

Mutaxassislarning fikricha, agar «Milan» Mainyanni sotadigan bo‘lsa, Donnarummaning qaytishi klub uchun ham sport, ham ramziy jihatdan muhim yurish bo‘ladi.

Janluiji Donnarumma uchun da’vogarlar (Jadval)

Klub

Asosiy qiziqish sababi va holati

«Milan»

Mik Mainyanning kelajagi noaniqligi sabab sobiq yulduzini ortga qaytarmoqchi

«Inter»

Darvoza chizig‘ini yuqori saviyali italiyalik posbon bilan kuchaytirish rejasida

«Manchester Siti»

Transfer bozorida jiddiy bosim o‘tkazib, ehtimoliy bitimni tezlashtirmoqda

«Bavariya»

Kelasi yozda darvozabon pozitsiyasini mustahkamlash uchun vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda

Sizningcha, Donnarumma bir vaqtlar o‘zini «sotqin» deb atagan «Milan» muxlislari oldiga ortga qayta oladimi yoki unga Mareskaning «Manchester Siti»si yoki «Bavariya» ma’qulroqmi?

O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq transfer yangiligini do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

Janluiji DonnarummaMilanManchester SitiInter
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!30 iyul 09:31«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi28 iyul 10:52«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!9 sentabr 07:30Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerak21 avgust 13:00Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiMilan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandi25 avgust 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi