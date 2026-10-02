Anvar Sobirov konsertda ayoli haqida kutilmagan sirni oshkor qildi! (video)

·0·Madaniyat
Anvar Sobirov konsertda ayoli haqida kutilmagan sirni oshkor qildi! (video)

Xonanda va aktyor Anvar Sobirov konsert dasturi davomida rafiqasi Nargiza haqida ko‘pchilik bilmagan ma’lumotni oshkor qildi. Uning samimiy e’tirofi tomoshabinlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Sobirov rafiqasi bilan 29 yildan buyon birga yashab kelayotganini aytdi. Shuningdek, ularning to‘rt nafar farzandi borligini ta’kidlab, oilasi haqidagi ushbu ma’lumotni ochiqlashni istaganini bildirdi.

"Nargiza bilan mana 29 yil bo‘ldi birga yashaymiz. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. To‘rtta farzandimiz bor, Xudoga shukur. Bu sirni ochmasam bo‘lmas edi", — dedi xonanda.

U o‘z muvaffaqiyatida rafiqasining hissasi katta ekanini ham qayd etdi. Sobirovning ta’kidlashicha, uning bugungi darajaga yetishida Nargiza 95 foiz hissa qo‘shgan.

"Muvaffaqiyatli erkak ortida matonatli ayol turadi. Anvar Sobirov bo‘lishida 95 foiz hissasi qo‘shilgan ayol — bu mening ayolim", — dedi u.

Anvar SobirovNargizaAnvar Sobirovning oilasiAnvar Sobirovning konsert dasturi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anvar Sobirov to‘ylardagi odatni tanqid qildi: “San’atkorning ustidan pul sochish — haqorat”Anvar Sobirov to‘ylardagi odatni tanqid qildi: “San’atkorning ustidan pul sochish — haqorat”Kecha 00:06Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»8 avgust 00:01Anvar Sobirov akasi haqida samimiy eʼtirofi bilan hayratga soldiAnvar Sobirov akasi haqida samimiy eʼtirofi bilan hayratga soldi27 aprel 23:54Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradiOg‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi22 iyul 20:23Anvar Sobirov Nargiza Abdullayeva bilan rol ijro etgan eng ogʻir sahna haqida gapirdiAnvar Sobirov Nargiza Abdullayeva bilan rol ijro etgan eng ogʻir sahna haqida gapirdi25 aprel 14:58O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi