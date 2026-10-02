Arturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardi

·46·Sport
Arturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arturo Vidal Krishtianu Ronalduga bo'lgan bosimni adolatsizlik deb atadi va uni Portugaliyaning eng kuchli jamoalar qatoriga olib chiqqan afsona deb ta'rifladi.
  • Vidal Ronalduni futbol tarixidagi eng buyuk to'rtta o'yinchidan biri sifatida e'tirof etdi va unga nisbatan ko'rsatilayotgan munosabatni hurmatsizlik deb baholadi.

Portugaliya terma jamoasida Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik ortidan yuzaga kelgan mojaro futbol olamini ikkiga ajratdi! Ronalduning terma qarorgohini shov-shuvli tarzda tark etishi katta bahslarni keltirib chiqargan bir paytda, «Barselona», «Yuventus» va «Bavariya»ning sobiq yulduzi Arturo Vidal kutilmaganda afsonaviy to‘purarni ochiqchasiga himoya qilib chiqdi. «Barselona»ning sobiq vakili bo‘lishiga qaramay, chililik yarimhimoyachi Krishtianuga nisbatan bo‘layotgan bosimni kechirib bo‘lmas adolatsizlik deb atadi. Xo‘sh, Vidal Ronalduning buyukligi va termadagi o‘rni haqida qanday bayonot berdi?

«Portugaliyani boshqa darajaga olib chiqqan afsona»

Arturo Vidal Madrid Xtra nashriga bergan intervyusida Ronalduning milliy jamoa va jahon futboli tarixidagi maqomini eslatib o‘tdi:

  • Maqom va tarixiy xizmat: Vidalning so‘zlariga ko‘ra, aynan Krishtianu Portugaliyani oddiy termadan dunyoning eng kuchli milliy jamoalari qatoriga ko‘tarib bergan;

  • Top-4 tarixiy daho: Chililik futbolchi Ronalduni futbol tarixidagi eng buyuk to‘rtta o‘yinchidan biri sifatida e’tirof etdi;

  • To‘liq qo‘llab-quvvatlash: U Krishtianu tomonida ekanini bildirib, unga qarshi ko‘rsatilayotgan munosabatni mutlaqo qabul qilib bo‘lmas «hurmatsizlik» deb baholadi;

  • Mojaro fonidagi natija: Portugaliya Ronaldusiz Daniyani 4:2 hisobida mag‘lub etib, 9 ochko bilan peshqadamlikni mustahkamlagan bo‘lsa-da, kiyinish xonasidagi muhit hamon diqqat markazida qolmoqda.

Arturo Vidalning keskin bayonoti

«Krishtianu — Portugaliyani dunyoning eng kuchli terma jamoalari qatoriga olib chiqqan futbolchi. U Portugaliyani butunlay boshqa darajaga ko‘tardi. Shaxsan men uni to‘liq qo‘llab-quvvatlayman. Aytishim mumkinki, Ronaldu futbol tarixidagi eng buyuk to‘rt futbolchidan biri. Unga nisbatan qilingan munosabat — mutlaqo hurmatsizlik».

Hatto sobiq ashaddiy raqib klublari vakillari ham Ronalduning milliy jamoaga qo‘shgan beqiyos hissasini tan olib, ustoz Jorje Jezushning qarorlariga shubha bilan qaramoqda.

Ronaldu mojarosi va Portugaliyaning bugungi holati

Ko‘rsatkich / Omil

Rasmiy holat va fikrlar

Fikr bildirgan yulduz

Arturo Vidal («Barselona», «Yuventus», Chili termasi sobiq vakili)

Vidalning pozitsiyasi

Ronalduni to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi, unga bo‘lgan munosabatni hurmatsizlik deb atadi

Ronaldu maqomi (Vidal talqinida)

Futbol tarixidagi eng buyuk 4 futbolchidan biri

Mojaro sababi

Bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan ichki kelishmovchilik

Millatlar ligasidagi holat

Daniya ustidan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoa 9 ochko bilan 1-o‘rinda

Sizningcha, Arturo Vidal haqmi: Jorje Jezush va Portugaliya termasi haqiqatan ham Ronaldudek tirik afsonaga nisbatan hurmatsizlik qildimi yoki intizom har qanday yulduzdan ustun bo‘lishi kerakmi? Ronaldu termaga qaytishi kerakmi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq fikrlarni do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

Krishtianu RonalduJorje JezushArturo VidalMojaro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiJorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiBugun 10:08"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiKecha 11:00«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiKecha 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Kecha 06:45Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi