Arturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arturo Vidal Krishtianu Ronalduga bo'lgan bosimni adolatsizlik deb atadi va uni Portugaliyaning eng kuchli jamoalar qatoriga olib chiqqan afsona deb ta'rifladi.
- Vidal Ronalduni futbol tarixidagi eng buyuk to'rtta o'yinchidan biri sifatida e'tirof etdi va unga nisbatan ko'rsatilayotgan munosabatni hurmatsizlik deb baholadi.
Portugaliya terma jamoasida Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik ortidan yuzaga kelgan mojaro futbol olamini ikkiga ajratdi! Ronalduning terma qarorgohini shov-shuvli tarzda tark etishi katta bahslarni keltirib chiqargan bir paytda, «Barselona», «Yuventus» va «Bavariya»ning sobiq yulduzi Arturo Vidal kutilmaganda afsonaviy to‘purarni ochiqchasiga himoya qilib chiqdi. «Barselona»ning sobiq vakili bo‘lishiga qaramay, chililik yarimhimoyachi Krishtianuga nisbatan bo‘layotgan bosimni kechirib bo‘lmas adolatsizlik deb atadi. Xo‘sh, Vidal Ronalduning buyukligi va termadagi o‘rni haqida qanday bayonot berdi?
«Portugaliyani boshqa darajaga olib chiqqan afsona»
Arturo Vidal Madrid Xtra nashriga bergan intervyusida Ronalduning milliy jamoa va jahon futboli tarixidagi maqomini eslatib o‘tdi:
Maqom va tarixiy xizmat: Vidalning so‘zlariga ko‘ra, aynan Krishtianu Portugaliyani oddiy termadan dunyoning eng kuchli milliy jamoalari qatoriga ko‘tarib bergan;
Top-4 tarixiy daho: Chililik futbolchi Ronalduni futbol tarixidagi eng buyuk to‘rtta o‘yinchidan biri sifatida e’tirof etdi;
To‘liq qo‘llab-quvvatlash: U Krishtianu tomonida ekanini bildirib, unga qarshi ko‘rsatilayotgan munosabatni mutlaqo qabul qilib bo‘lmas «hurmatsizlik» deb baholadi;
Mojaro fonidagi natija: Portugaliya Ronaldusiz Daniyani 4:2 hisobida mag‘lub etib, 9 ochko bilan peshqadamlikni mustahkamlagan bo‘lsa-da, kiyinish xonasidagi muhit hamon diqqat markazida qolmoqda.
Arturo Vidalning keskin bayonoti
«Krishtianu — Portugaliyani dunyoning eng kuchli terma jamoalari qatoriga olib chiqqan futbolchi. U Portugaliyani butunlay boshqa darajaga ko‘tardi. Shaxsan men uni to‘liq qo‘llab-quvvatlayman. Aytishim mumkinki, Ronaldu futbol tarixidagi eng buyuk to‘rt futbolchidan biri. Unga nisbatan qilingan munosabat — mutlaqo hurmatsizlik».
Hatto sobiq ashaddiy raqib klublari vakillari ham Ronalduning milliy jamoaga qo‘shgan beqiyos hissasini tan olib, ustoz Jorje Jezushning qarorlariga shubha bilan qaramoqda.
Ronaldu mojarosi va Portugaliyaning bugungi holati
Ko‘rsatkich / Omil
Rasmiy holat va fikrlar
Fikr bildirgan yulduz
Arturo Vidal («Barselona», «Yuventus», Chili termasi sobiq vakili)
Vidalning pozitsiyasi
Ronalduni to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi, unga bo‘lgan munosabatni hurmatsizlik deb atadi
Ronaldu maqomi (Vidal talqinida)
Futbol tarixidagi eng buyuk 4 futbolchidan biri
Mojaro sababi
Bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan ichki kelishmovchilik
Millatlar ligasidagi holat
Daniya ustidan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoa 9 ochko bilan 1-o‘rinda
Sizningcha, Arturo Vidal haqmi: Jorje Jezush va Portugaliya termasi haqiqatan ham Ronaldudek tirik afsonaga nisbatan hurmatsizlik qildimi yoki intizom har qanday yulduzdan ustun bo‘lishi kerakmi? Ronaldu termaga qaytishi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq fikrlarni do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!
Izohlar 0
…