Apple buklanuvchi iPhone Duo ekranining o‘ziga xos jihatlarini ma’lum qildi

·4·Texno
Apple buklanuvchi iPhone Duo ekranining o‘ziga xos jihatlarini ma’lum qildi

AQShning texnologiya giganti Apple kompaniyasi o‘zining bo‘lajak buklanuvchi smartfoni — iPhone Duo modeli atrofidagi qizg‘ish muhokamalarga izoh berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning ichki ekranidagi buklatma foydalanuvchining jig‘imzasiga tegadigan bo‘lsa, uni maxsus himoya qatlamini almashtirish orqali yangilash mumkin bo‘ladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Apple kompaniyasining apparat taʼminotini ishlab chiqish bo‘yicha vitse-prezidenti Keyt Berжеronning tasdiqlashicha, yangi qurilma konstruksiyasi foydalanuvchilarga qo‘shimcha qulayliklar yaratishga mo‘ljallangan. Mutaxassislar buklanuvchi ekranlar uchun maxsus nanokristalli qoplama ustida uzoq ish olib borgan.

Displey imkoniyatlari va himoya qatlami

Mazkur nanokustrukturaviy himoya qatlami 7,6 dyuymli egiluvchan OLED-displey ustiga o‘rnatilgan bo‘lib, u yorug‘lik qaytishini kamaytirish hamda panelning markaziy qismidagi buklatma chizig‘ini vizual jihatdan berkitish vazifasini bajaradi. Kompaniya vakillarining so‘zlariga ko‘ra, ushbu qoplama yuqori chidamlilikka ega, biroq vaqt o‘tishi bilan buklatma joyi ko‘zga tashlanib qolishi mumkin.

Agar foydalanuvchiga mazkur holat noqulaylik tug‘dirsa, u himoya qatlamini yangisiga almashtirishi imkoniyatiga ega bo‘ladi. Xususan, AQSh hududidagi AppleCare+ xizmatiga ega mijozlar uchun mazkur protseduraning narxi atigi 20 AQSh dollarini tashkil etishi maʼlum qilindi.

Texnik tavsiflar va korpus dizayni

Smartofonning ichki Super Retina XDR ekrani 1878 × 2670 piksellar aniqligiga va har dyuym uchun 430 piksel zichlikka ega. Tashqi panel esa 5,4 dyuymli o‘lchamda, 1398 × 2034 piksellar aniqligida va 460 p/d zichlikda ishlaydi. Ikkala displey ham ProMotion texnologiyasi yordamida 120 Hz gacha adaptiv yangilanish chastotasini, HDR va True Tone funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Qurilmaning eng yuqori ko‘cha yorqinligi 3000 nitni tashkil etib, kontrastlik darajasi 2 000 000:1 ga teng. iPhone Duo korpusi mustahkam titandan yasalgan bo‘lib, old va orqa panellari Ceramic Shield himoya oynasi bilan qoplangan. Qurilmaning yoyilgan holatdagi qalinligi 5,2 mm, yig‘ilganda esa 11,3 mm ni tashkil etadi, vazni esa 254 grammga teng.

AppleiPhone DuoSmartfonTexnologiyaOLED
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone Duo ishlab chiqarishda yuqori brak ulushi kuzatilmoqdaiPhone Duo ishlab chiqarishda yuqori brak ulushi kuzatilmoqdaKecha 15:59Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 15:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga ega10 sentabr 14:24iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandi10 sentabr 10:26Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi9 sentabr 23:58iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildiiPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi28 sentabr 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi