Apple buklanuvchi iPhone Duo ekranining o‘ziga xos jihatlarini ma’lum qildi
AQShning texnologiya giganti Apple kompaniyasi o‘zining bo‘lajak buklanuvchi smartfoni — iPhone Duo modeli atrofidagi qizg‘ish muhokamalarga izoh berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning ichki ekranidagi buklatma foydalanuvchining jig‘imzasiga tegadigan bo‘lsa, uni maxsus himoya qatlamini almashtirish orqali yangilash mumkin bo‘ladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Apple kompaniyasining apparat taʼminotini ishlab chiqish bo‘yicha vitse-prezidenti Keyt Berжеronning tasdiqlashicha, yangi qurilma konstruksiyasi foydalanuvchilarga qo‘shimcha qulayliklar yaratishga mo‘ljallangan. Mutaxassislar buklanuvchi ekranlar uchun maxsus nanokristalli qoplama ustida uzoq ish olib borgan.
Displey imkoniyatlari va himoya qatlamiMazkur nanokustrukturaviy himoya qatlami 7,6 dyuymli egiluvchan OLED-displey ustiga o‘rnatilgan bo‘lib, u yorug‘lik qaytishini kamaytirish hamda panelning markaziy qismidagi buklatma chizig‘ini vizual jihatdan berkitish vazifasini bajaradi. Kompaniya vakillarining so‘zlariga ko‘ra, ushbu qoplama yuqori chidamlilikka ega, biroq vaqt o‘tishi bilan buklatma joyi ko‘zga tashlanib qolishi mumkin.
Agar foydalanuvchiga mazkur holat noqulaylik tug‘dirsa, u himoya qatlamini yangisiga almashtirishi imkoniyatiga ega bo‘ladi. Xususan, AQSh hududidagi AppleCare+ xizmatiga ega mijozlar uchun mazkur protseduraning narxi atigi 20 AQSh dollarini tashkil etishi maʼlum qilindi.
Texnik tavsiflar va korpus dizayniSmartofonning ichki Super Retina XDR ekrani 1878 × 2670 piksellar aniqligiga va har dyuym uchun 430 piksel zichlikka ega. Tashqi panel esa 5,4 dyuymli o‘lchamda, 1398 × 2034 piksellar aniqligida va 460 p/d zichlikda ishlaydi. Ikkala displey ham ProMotion texnologiyasi yordamida 120 Hz gacha adaptiv yangilanish chastotasini, HDR va True Tone funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.
Qurilmaning eng yuqori ko‘cha yorqinligi 3000 nitni tashkil etib, kontrastlik darajasi 2 000 000:1 ga teng. iPhone Duo korpusi mustahkam titandan yasalgan bo‘lib, old va orqa panellari Ceramic Shield himoya oynasi bilan qoplangan. Qurilmaning yoyilgan holatdagi qalinligi 5,2 mm, yig‘ilganda esa 11,3 mm ni tashkil etadi, vazni esa 254 grammga teng.
Izohlar 0
…