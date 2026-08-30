«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?
O‘zbek futboli tarixida misli ko‘rilmagan voqea sodir bo‘lishiga bir baxya qoldi. Fransiyaning nufuzli Liga 1 musobaqasi ishtirokchisi bo‘lgan «Brest» klubi Toshkentning «Paxtakor» jamoasi himoyachisi Muhammadrasul Abdumajidovga jiddiy qiziqish bildirgan. Biroq, toshkentliklar yosh va iqtidorli futbolchisini Yevropaning kuchli beshlik ligasiga qo‘yib yuborishni istamadi.
Mazkur sensatsion transfer tafsilotlari haqida taniqli sport jurnalisti Narzulla Saydullayev ma’lum qildi.
Kamoliddin Tojiyevning vetosi va tarixiy imkoniyat
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu transferning bekor bo‘lishida jamoa bosh murabbiyining pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan:
Bosh murabbiy qarori: «Paxtakor» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev Muhammadrasul Abdumajidovning jamoa uchun strategik muhim o‘yinchi ekanini inobatga olib, uning Fransiyaga ketishiga shaxsan qarshi chiqqan;
O‘zbek futboli uchun noyob holat: Shu kunga qadar O‘zbekiston Superligasidan to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropaning «Top-5» chempionatlari (Angliya, Ispaniya, Italiya, Germaniya, Fransiya) safiga hech bir mahalliy futbolchi transfer qilinmagan edi. Ushbu transfer amalga oshganda Abdumajidov tarixga kirgan bo‘lardi.
Fransiyadagi vaziyat: «Brest» qanday jamoa?
Abdumajidovga qiziqqan «Brest» klubi ayni vaqtda Fransiya chempionatida quyidagicha ko‘rsatkichlarni qayd etmoqda:
Joriy mavsumdagi start: «Brest» yangi mavsumda 2 ta tur yakunlariga ko‘ra 2 ochko jamg‘arib, Liga 1 turnir jadvalining 10-pog‘onasida bormoqda;
O‘tgan mavsum natijasi: Jamoa o‘tgan mavsumni 39 ochko bilan 12-o‘rinda yakunlagan edi.
…