«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?

·15·Sport
«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?

O‘zbek futboli tarixida misli ko‘rilmagan voqea sodir bo‘lishiga bir baxya qoldi. Fransiyaning nufuzli Liga 1 musobaqasi ishtirokchisi bo‘lgan «Brest» klubi Toshkentning «Paxtakor» jamoasi himoyachisi Muhammadrasul Abdumajidovga jiddiy qiziqish bildirgan. Biroq, toshkentliklar yosh va iqtidorli futbolchisini Yevropaning kuchli beshlik ligasiga qo‘yib yuborishni istamadi.

Mazkur sensatsion transfer tafsilotlari haqida taniqli sport jurnalisti Narzulla Saydullayev ma’lum qildi.

Kamoliddin Tojiyevning vetosi va tarixiy imkoniyat

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu transferning bekor bo‘lishida jamoa bosh murabbiyining pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan:

  • Bosh murabbiy qarori: «Paxtakor» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev Muhammadrasul Abdumajidovning jamoa uchun strategik muhim o‘yinchi ekanini inobatga olib, uning Fransiyaga ketishiga shaxsan qarshi chiqqan;

  • O‘zbek futboli uchun noyob holat: Shu kunga qadar O‘zbekiston Superligasidan to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropaning «Top-5» chempionatlari (Angliya, Ispaniya, Italiya, Germaniya, Fransiya) safiga hech bir mahalliy futbolchi transfer qilinmagan edi. Ushbu transfer amalga oshganda Abdumajidov tarixga kirgan bo‘lardi.

Fransiyadagi vaziyat: «Brest» qanday jamoa?

Abdumajidovga qiziqqan «Brest» klubi ayni vaqtda Fransiya chempionatida quyidagicha ko‘rsatkichlarni qayd etmoqda:

  • Joriy mavsumdagi start: «Brest» yangi mavsumda 2 ta tur yakunlariga ko‘ra 2 ochko jamg‘arib, Liga 1 turnir jadvalining 10-pog‘onasida bormoqda;

  • O‘tgan mavsum natijasi: Jamoa o‘tgan mavsumni 39 ochko bilan 12-o‘rinda yakunlagan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?Bugun, 17:4639 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdi39 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdiBugun, 17:35Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Bugun, 14:42«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadiBugun, 14:38Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)