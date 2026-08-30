NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdi
NASA va SpaceX mutaxassislari Xalqaro kosmik stansiyaga parvoz qilishi rejalashtirilgan Crew-13 kosmik kema ekipaji missiyasini texnik sabablarga koʻra keyinga qoldirishdi. Dastlab sentyabr oyining oʻrtalariga belgilangan ushbu muhim start kemaning harakat tizimida aniqlangan nosozlik sababli vaqtincha toʻxtatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvozni kechiktirishga Crew Dragon kosmik kema dvigatel qurilmasida oksidlovchi sizib chiqishi holati sabab boʻlgan. Ushbu jiddiy kamchilik standart predstart tayyorgarligi jarayonida aniqlangan boʻlib, hozirda muhandislar barcha zarur tekshiruvlarni amalga oshirmoqda.
Hozirgi vaqtda mutaxassislar olingan barcha maʼlumotlarni chuqur tahlil qilmoqda. Barcha xavfsizlik choralarini koʻrib chiqish va zarur taʼmirlash-profilaktika ishlarini yakunlash uchun maʼlum vaqt talab etiladi.
Yangi parvoz sanasi keyinroq eʼlon qilinadiDastlabki rejalarga koʻra, NASA agentligi Crew-13 missiyasi Xalqaro kosmik stansiyaga 12 sentyabrdan ertaroq joʻnab ketmasligini maʼlum qilgan edi. Biroq yuzaga kelgan texnik muammo ushbu jadvalni oʻzgartirishga majbur qildi va yangi sana hozircha eʼlon qilinmadi.
Mutaxassislar barcha ishlar yakuniga yetgach, parvoz uchun yangi muddat rasman eʼlon qilinishini bildirishdi. Kosmik parvozlarda xavfsizlik eng asosiy ustuvor vazifa boʻlgani bois, bunday ehtiyot choralari qatʼiy ravishda bajariladi.
Mazkur missiya tarkibidan xalqaro jamoa oʻrin olgan boʻlib, unga tajribali mutaxassislar kiritilgan. Ekipaj tarkibiga Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov, NASA astronavtlari Jessika Uotkinс va Lyuk Dileyni hamda Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutrik kiradi.
Tasdiqlangan rejalarga muvofiq, Jessika Uotkinс kema komandiri lavozimiga tayinlangan. Lyuk Dileyni esa kema uchuvchisi vazifasini bajaradi, Sergey Teteryatnikov va Joshua Kutrik esa missiya mutaxassislari sifatida parvozda ishtirok etishadi.
…