NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdi

·3·Texno
NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdi

NASA va SpaceX mutaxassislari Xalqaro kosmik stansiyaga parvoz qilishi rejalashtirilgan Crew-13 kosmik kema ekipaji missiyasini texnik sabablarga koʻra keyinga qoldirishdi. Dastlab sentyabr oyining oʻrtalariga belgilangan ushbu muhim start kemaning harakat tizimida aniqlangan nosozlik sababli vaqtincha toʻxtatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvozni kechiktirishga Crew Dragon kosmik kema dvigatel qurilmasida oksidlovchi sizib chiqishi holati sabab boʻlgan. Ushbu jiddiy kamchilik standart predstart tayyorgarligi jarayonida aniqlangan boʻlib, hozirda muhandislar barcha zarur tekshiruvlarni amalga oshirmoqda.

Hozirgi vaqtda mutaxassislar olingan barcha maʼlumotlarni chuqur tahlil qilmoqda. Barcha xavfsizlik choralarini koʻrib chiqish va zarur taʼmirlash-profilaktika ishlarini yakunlash uchun maʼlum vaqt talab etiladi.

Yangi parvoz sanasi keyinroq eʼlon qilinadi

Dastlabki rejalarga koʻra, NASA agentligi Crew-13 missiyasi Xalqaro kosmik stansiyaga 12 sentyabrdan ertaroq joʻnab ketmasligini maʼlum qilgan edi. Biroq yuzaga kelgan texnik muammo ushbu jadvalni oʻzgartirishga majbur qildi va yangi sana hozircha eʼlon qilinmadi.

Mutaxassislar barcha ishlar yakuniga yetgach, parvoz uchun yangi muddat rasman eʼlon qilinishini bildirishdi. Kosmik parvozlarda xavfsizlik eng asosiy ustuvor vazifa boʻlgani bois, bunday ehtiyot choralari qatʼiy ravishda bajariladi.

Mazkur missiya tarkibidan xalqaro jamoa oʻrin olgan boʻlib, unga tajribali mutaxassislar kiritilgan. Ekipaj tarkibiga Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov, NASA astronavtlari Jessika Uotkinс va Lyuk Dileyni hamda Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutrik kiradi.

Tasdiqlangan rejalarga muvofiq, Jessika Uotkinс kema komandiri lavozimiga tayinlangan. Lyuk Dileyni esa kema uchuvchisi vazifasini bajaradi, Sergey Teteryatnikov va Joshua Kutrik esa missiya mutaxassislari sifatida parvozda ishtirok etishadi.

NASASpaceXCrew DragonXalqaro kosmik stansiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 17:54SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 17:27Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaHuawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaBugun, 14:53Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiBugun, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziSamsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziBugun, 13:30Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiPoco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi