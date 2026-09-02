Dubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildi
Dubay osmonida O‘zbekiston bayrog‘i ranglari porladi. Mamlakat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan dunyodagi eng mashhur inshootlardan biri — Burj Xalifa O‘zbekiston milliy bayrog‘i ranglarida yoritildi.
Dubay markazidagi ushbu manzara bayramning eng yorqin ramzlaridan biriga aylandi. Burj Xalifaning baland fasadi ko‘k, oq va yashil ranglarda namoyon bo‘lib, O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurtimizga hurmat ifodasini aks ettirdi.
Dubayda O‘zbekiston bayrog‘i porladi
Mustaqillik bayrami munosabati bilan Burj Xalifadagi yoritish namoyishi diqqatni tortdi. Tungi Dubay fonida O‘zbekiston bayrog‘i ranglarining uyg‘unligi inshoot fasadida yaqqol ko‘rindi.
Suratlarda Burj Xalifaning ko‘k va yashil ranglar bilan yoritilgani, markaziy qismida esa oq rang ustunlik qilgani aks etgan.
Dubayning eng mashhur ramzlaridan biri bugun O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan milliy ranglarda jilolandi.
Nega aynan Burj Xalifa?
Dubayda joylashgan Burj Xalifa nafaqat Birlashgan Arab Amirliklarining, balki butun dunyoning eng tanilgan me’moriy inshootlaridan biri hisoblanadi.
Uning ulkan LED fasadi turli davlatlarning milliy bayramlari va muhim sanalar munosabati bilan maxsus ranglarda yoritilib keladi.
Bu esa bunday namoyishlarni oddiy yoritishdan ko‘ra kengroq ma’noga ega qiladi.
O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi
O‘zbekiston 1991 yil 1 sentyabrda davlat mustaqilligini e’lon qilgan.
Shu munosabat bilan har yili mamlakatda 1 sentyabr — Mustaqillik kuni sifatida keng nishonlanadi. 2026 yilda esa O‘zbekiston mustaqilligiga 35 yil to‘ldi.
Bu sana munosabati bilan nafaqat O‘zbekistonda, balki xorijda ham yurtimizga bag‘ishlangan turli tadbirlar va ramziy aksiyalar o‘tkazilmoqda.
Dubaydagi manzara e’tiborni tortdi
Burj Xalifaning O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritilishi bayram kayfiyatini Dubay osmoniga ham olib chiqdi.
Ayniqsa, inshootning tundagi ko‘rinishi va uning Dubay markazidagi yoritilgan binolar hamda suvdagi aksi bilan uyg‘unlashgan manzarasi diqqatga sazovor.
Shunday qilib, O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan milliy bayroq ranglari dunyoning eng mashhur osmono‘par binolaridan biri — Burj Xalifada ham namoyon bo‘ldi.
…