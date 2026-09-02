Dubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildi

·0·Dunyo
Dubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildi

Dubay osmonida O‘zbekiston bayrog‘i ranglari porladi. Mamlakat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan dunyodagi eng mashhur inshootlardan biri — Burj Xalifa O‘zbekiston milliy bayrog‘i ranglarida yoritildi.

Dubay markazidagi ushbu manzara bayramning eng yorqin ramzlaridan biriga aylandi. Burj Xalifaning baland fasadi ko‘k, oq va yashil ranglarda namoyon bo‘lib, O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurtimizga hurmat ifodasini aks ettirdi.

Dubayda O‘zbekiston bayrog‘i porladi

Mustaqillik bayrami munosabati bilan Burj Xalifadagi yoritish namoyishi diqqatni tortdi. Tungi Dubay fonida O‘zbekiston bayrog‘i ranglarining uyg‘unligi inshoot fasadida yaqqol ko‘rindi.

Suratlarda Burj Xalifaning ko‘k va yashil ranglar bilan yoritilgani, markaziy qismida esa oq rang ustunlik qilgani aks etgan.

Dubayning eng mashhur ramzlaridan biri bugun O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan milliy ranglarda jilolandi.

Nega aynan Burj Xalifa?

Dubayda joylashgan Burj Xalifa nafaqat Birlashgan Arab Amirliklarining, balki butun dunyoning eng tanilgan me’moriy inshootlaridan biri hisoblanadi.

Uning ulkan LED fasadi turli davlatlarning milliy bayramlari va muhim sanalar munosabati bilan maxsus ranglarda yoritilib keladi.

Bu esa bunday namoyishlarni oddiy yoritishdan ko‘ra kengroq ma’noga ega qiladi.

O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi

O‘zbekiston 1991 yil 1 sentyabrda davlat mustaqilligini e’lon qilgan.

Shu munosabat bilan har yili mamlakatda 1 sentyabr — Mustaqillik kuni sifatida keng nishonlanadi. 2026 yilda esa O‘zbekiston mustaqilligiga 35 yil to‘ldi.

Bu sana munosabati bilan nafaqat O‘zbekistonda, balki xorijda ham yurtimizga bag‘ishlangan turli tadbirlar va ramziy aksiyalar o‘tkazilmoqda.

Dubaydagi manzara e’tiborni tortdi

Burj Xalifaning O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritilishi bayram kayfiyatini Dubay osmoniga ham olib chiqdi.

Ayniqsa, inshootning tundagi ko‘rinishi va uning Dubay markazidagi yoritilgan binolar hamda suvdagi aksi bilan uyg‘unlashgan manzarasi diqqatga sazovor.

Shunday qilib, O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan milliy bayroq ranglari dunyoning eng mashhur osmono‘par binolaridan biri — Burj Xalifada ham namoyon bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdiBugun, 09:54200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldiBugun, 09:42Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Kecha, 23:49«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariKecha, 23:44Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Kecha, 23:35Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Kecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi