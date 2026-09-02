Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!

·1·Sport
Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!

O‘zbekistonlik mashhur aralash yakkakurash ustasi Mahmud Muradov butun jahon jang san’ati ixlosmandlarini hayratga soladigan qadam tashladi. UFC sobiq jangchisi Chexiyaning Praga shahrida o‘tkaziladigan musobaqada bir yo‘la olti raqibga qarshi bir o‘zi qarama-qarshilik ko‘rsatadi.

31 oktyabr sanasida bo‘lib o‘tadigan ushbu ekzotik va xavfli jang turnirning asosiy markaziy to‘qnashuvi maqomida o‘tkaziladi.

1 ga qarshi 6: Jang formati va raqiblar kimlar?

G MMA 1 Samhain turniri tashkilotchilari tomonidan e’lon qilingan noodatiy qarama-qarshilik tafsilotlari:

  • Raqiblar tarkibi: Muradovga oktagonda chexiyalik taniqli jangchi Diyego Kyotlar hamda yana 5 nafar sportchi to‘qnash keladi;

  • Bir vaqtda qarama-qarshilik: Hamyurtimiz ketma-ket emas, balki bir paytning o‘zida jami 6 nafar raqib hujumlariga qarshi turishi belgilangan;

  • Qoidalar: Bellashuv rasmiy aralash yakkakurashlar (MMA) qoidalari asosida olib boriladi.

Faoliyatdagi eng katta gonorar

Mahmud Muradov ushbu tavakkalga to‘la taklifni qabul qilganini quyidagicha izohladi:

  • Rekord daromad: O‘zbekistonlik jangchining ochiqlashicha, mazkur 6 kishilik to‘qnashuv unga professional karyerasidagi eng yirik moliyaviy gonorarni taqdim etadi;

  • Markaziy shov-shuv: Ushbu shou Pragadagi muxlislar va xalqaro media e’tiborini to‘liq turnirga jalb etishga qaratilgan bo‘lib, oktyabr oyining eng bahsli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Bugun, 10:58Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Bugun, 10:46Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi