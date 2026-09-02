Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!
O‘zbekistonlik mashhur aralash yakkakurash ustasi Mahmud Muradov butun jahon jang san’ati ixlosmandlarini hayratga soladigan qadam tashladi. UFC sobiq jangchisi Chexiyaning Praga shahrida o‘tkaziladigan musobaqada bir yo‘la olti raqibga qarshi bir o‘zi qarama-qarshilik ko‘rsatadi.
31 oktyabr sanasida bo‘lib o‘tadigan ushbu ekzotik va xavfli jang turnirning asosiy markaziy to‘qnashuvi maqomida o‘tkaziladi.
1 ga qarshi 6: Jang formati va raqiblar kimlar?
G MMA 1 Samhain turniri tashkilotchilari tomonidan e’lon qilingan noodatiy qarama-qarshilik tafsilotlari:
Raqiblar tarkibi: Muradovga oktagonda chexiyalik taniqli jangchi Diyego Kyotlar hamda yana 5 nafar sportchi to‘qnash keladi;
Bir vaqtda qarama-qarshilik: Hamyurtimiz ketma-ket emas, balki bir paytning o‘zida jami 6 nafar raqib hujumlariga qarshi turishi belgilangan;
Qoidalar: Bellashuv rasmiy aralash yakkakurashlar (MMA) qoidalari asosida olib boriladi.
Faoliyatdagi eng katta gonorar
Mahmud Muradov ushbu tavakkalga to‘la taklifni qabul qilganini quyidagicha izohladi:
Rekord daromad: O‘zbekistonlik jangchining ochiqlashicha, mazkur 6 kishilik to‘qnashuv unga professional karyerasidagi eng yirik moliyaviy gonorarni taqdim etadi;
Markaziy shov-shuv: Ushbu shou Pragadagi muxlislar va xalqaro media e’tiborini to‘liq turnirga jalb etishga qaratilgan bo‘lib, oktyabr oyining eng bahsli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…