Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildi
Janubiy Koreyada mahalliy texnologiya giganti Samsung kompaniyasining ishlanmalarini Xitoyning xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi CXMT tomonidan oʻzlashtirilgani bilan bogʻliq sud ishi yangi tafsilotlar bilan boyidi. NoCut News nashri tarqatgan sud materiallariga tayanib, tergov organlari Project Hefei deb nomlangan maxfiy hujjatni oʻrganayotganini xabar qilmoqda. Ushbu loyiha xitoylik kompaniyaning DRAM texnologiyalarini qoʻlga kiritish, sobiq koreyalik mutaxassislarni yollash va oʻz ishlab chiqarishini tez fursatda yoʻlga qoʻyishga qaratilgan rejasini oʻz ichiga olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Prokuratura versiyasiga koʻra, mazkur hujjat 2016-yilning avgust oyida, yaʼni CXMT tashkil etilganidan atigi bir necha oy oʻtib ishlab chiqilgan. Tergov maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻsha yilning sentyabridayoq Samsung kompaniyasining DRAM ishlab chiqarish boʻyicha batafsil texnologik hujjatlari jamlangan Process Recipe Plan (PRP) bazasiga kirishni maqsad qilgan. Oktyabr oyiga kelib esa Janubiy Koreya ishlab chiqaruvchisining asosiy muhandislarini oʻz tomoniga ogʻdirish rejalashtirilgan.
Texnologik jarayon va hujjatlar almashinuviAyblov xulosasida keltirilishicha, PRP hujjatlari uskunalar, sarflama materiallari va ishlab chiqarish jarayonlari haqidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan 620 ga yaqin texnologik operatsiyalarni qamrab oladi. Dastlab CXMT sobiq Samsung xodimlarining tajribasiga tayanib 18-nanometrli texnologik jarayonni takrorlashga harakat qilgan, biroq bu yetarli boʻlmagan. Ichki hujjatlar qoʻlga kiritilgach, kompaniyada aniq yetkazib beruvchilar vauskuna modellariga ega oʻxshash oʻz ishlab chiqarish rejasi paydo boʻlgan.
Shuningdek, prokuratura hujjatlar ilgari Samsung safida ishlagan mutaxassislar oʻrtasida tarqatilganini daʼvo qilmoqda. Materiallarda janubiy koreyalik kompaniyaning korporativ hujjatlariga xos boʻlgan ichki belgilar va izohlar saqlanib qolgani aniqlangan. Ushbu shov-shuvli ish doirasida Samsung kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi Chon asosiy guvohlardan biriga aylandi. U CXMTga oʻtishdan oldin texnologik hujjatlarning ayrim qismlarini qoʻlda koʻchirgani uchun avvalroq yetti yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Sanoatdagi raqobat va sud jarayonining borishiMazkur texnologik sizib chiqish holatlari yuzasidan sud jarayoni Janubiy Koreyada 2024-yildan beri davom etmoqda va u allaqachon bir nechta ayblov hukmlariga sabab boʻldi. Mazkur ish xitoylik CXMT kompaniyasining jadal rivojlanishi fonida alohida eʼtiborni tortmoqda. 2016-yilda Xitoyning Xefey shahrida asos solingan korxona qisqa vaqt ichida DDR4 xotirasini ishlab chiqarishni oʻzlashtirdi va bugungi kunda Samsung, SK hynix hamda Micron kabi global gigantlarning asosiy raqiblaridan biriga aylandi.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, Project Hefei loyihasi, uzatilgan texnologiyalar hajmi va Samsung koʻrgan taxminiy zarar bilan bogʻliq barcha daʼvolar hozircha faqat Janubiy Koreya prokuraturasining pozitsiyasi va davom etayotgan sud materiallari hisoblanadi. Mazkur epizodlar yuzasidan sudning yakuniy qarori hali eʼlon qilinmagan.
…