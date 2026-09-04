Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildi

·17·Texno
Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildi

Janubiy Koreyada mahalliy texnologiya giganti Samsung kompaniyasining ishlanmalarini Xitoyning xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi CXMT tomonidan oʻzlashtirilgani bilan bogʻliq sud ishi yangi tafsilotlar bilan boyidi. NoCut News nashri tarqatgan sud materiallariga tayanib, tergov organlari Project Hefei deb nomlangan maxfiy hujjatni oʻrganayotganini xabar qilmoqda. Ushbu loyiha xitoylik kompaniyaning DRAM texnologiyalarini qoʻlga kiritish, sobiq koreyalik mutaxassislarni yollash va oʻz ishlab chiqarishini tez fursatda yoʻlga qoʻyishga qaratilgan rejasini oʻz ichiga olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Prokuratura versiyasiga koʻra, mazkur hujjat 2016-yilning avgust oyida, yaʼni CXMT tashkil etilganidan atigi bir necha oy oʻtib ishlab chiqilgan. Tergov maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻsha yilning sentyabridayoq Samsung kompaniyasining DRAM ishlab chiqarish boʻyicha batafsil texnologik hujjatlari jamlangan Process Recipe Plan (PRP) bazasiga kirishni maqsad qilgan. Oktyabr oyiga kelib esa Janubiy Koreya ishlab chiqaruvchisining asosiy muhandislarini oʻz tomoniga ogʻdirish rejalashtirilgan.

Texnologik jarayon va hujjatlar almashinuvi

Ayblov xulosasida keltirilishicha, PRP hujjatlari uskunalar, sarflama materiallari va ishlab chiqarish jarayonlari haqidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan 620 ga yaqin texnologik operatsiyalarni qamrab oladi. Dastlab CXMT sobiq Samsung xodimlarining tajribasiga tayanib 18-nanometrli texnologik jarayonni takrorlashga harakat qilgan, biroq bu yetarli boʻlmagan. Ichki hujjatlar qoʻlga kiritilgach, kompaniyada aniq yetkazib beruvchilar vauskuna modellariga ega oʻxshash oʻz ishlab chiqarish rejasi paydo boʻlgan.

Shuningdek, prokuratura hujjatlar ilgari Samsung safida ishlagan mutaxassislar oʻrtasida tarqatilganini daʼvo qilmoqda. Materiallarda janubiy koreyalik kompaniyaning korporativ hujjatlariga xos boʻlgan ichki belgilar va izohlar saqlanib qolgani aniqlangan. Ushbu shov-shuvli ish doirasida Samsung kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi Chon asosiy guvohlardan biriga aylandi. U CXMTga oʻtishdan oldin texnologik hujjatlarning ayrim qismlarini qoʻlda koʻchirgani uchun avvalroq yetti yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.

Sanoatdagi raqobat va sud jarayonining borishi

Mazkur texnologik sizib chiqish holatlari yuzasidan sud jarayoni Janubiy Koreyada 2024-yildan beri davom etmoqda va u allaqachon bir nechta ayblov hukmlariga sabab boʻldi. Mazkur ish xitoylik CXMT kompaniyasining jadal rivojlanishi fonida alohida eʼtiborni tortmoqda. 2016-yilda Xitoyning Xefey shahrida asos solingan korxona qisqa vaqt ichida DDR4 xotirasini ishlab chiqarishni oʻzlashtirdi va bugungi kunda Samsung, SK hynix hamda Micron kabi global gigantlarning asosiy raqiblaridan biriga aylandi.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, Project Hefei loyihasi, uzatilgan texnologiyalar hajmi va Samsung koʻrgan taxminiy zarar bilan bogʻliq barcha daʼvolar hozircha faqat Janubiy Koreya prokuraturasining pozitsiyasi va davom etayotgan sud materiallari hisoblanadi. Mazkur epizodlar yuzasidan sudning yakuniy qarori hali eʼlon qilinmagan.

SamsungCXMTTexnologiyaSudXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiXiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiBugun, 16:57Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiHindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiBugun, 14:55Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiCuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiBugun, 13:28Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaPhilips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaBugun, 12:53HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi