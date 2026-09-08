Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!
Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumi o‘zbekistonlik muxlislar uchun o‘ta hayajonli voqelik bilan boshlanadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov bugun “Manchester Siti” tarkibida UEFA Chempionlar ligasidagi yurishini boshlaydi. “Shaharliklar” liga bosqichining ilk turida safarda Portugaliyaning “Portu” jamoasi maydoniga safar qiladi. Xo‘sh, Husanov bugun asosiy tarkibda maydonga tushadimi va uni qanday jiddiy sinov kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — uchrashuvning aniq boshlanish vaqti va stadion nomini barcha tafsilotlari bilan ochib beramiz.
Portugaliyadagi safar va asosiy tarkibdagi kutilmagan imkoniyat
Husanov Portugaliyaga olib ketilgan 22 futbolchilik rasmiy tarkibdan joy oldi, bu esa o‘zbekistonlik himoyachining bugungi uchrashuvda maydonga tushishi uchun katta imkoniyat borligini anglatadi.
AS nashri taxmini: O‘yin oldidan e’lon qilingan tarkib ma’lumotlarida Husanov asosiy tarkibda boshlashi kutilmoqda va nashrning o‘yin sahifasida u “Manchester Siti”ning boshlang‘ich tarkibida qayd etilgan.
Rasmiy tasdiq: Biroq o‘yin boshlanishiga hali vaqt borligi sababli buni yakuniy rasmiy tarkib sifatida qabul qilishga hali erta.
«Agar u maydonga tushsa, 2026/27-yilgi Chempionlar ligasi mavsumini “Manchester Siti” safida Portugaliyadagi katta o‘yin bilan boshlaydi», — deya ta’kidlanadi tahliliy xabarlarda.
Jamoalarning joriy formasi va o‘yin oldidan statistik ko‘rsatkichlar
Har ikki jamoa ham yangi mavsumni muvaffaqiyatli va mag‘lubiyatsiz davom ettirmoqda:
Klublar nomi
Joriy mavsumdagi holati va natijalari
Manchester Siti
Enso Mareska boshqaruvidagi jamoa APLdagi dastlabki uchta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozondi
Portu
Portugaliya klubi ichki chempionatdagi dastlabki beshta o‘yinini to‘liq g‘alaba bilan yakunlagan
Asosiy yechim va uchrashuv vaqti qachon?
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy savol — bunday jiddiy raqibga qarshi bahs qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi? Eng muhim raqam va yechim shundaki, “Dragau” stadionida kechadigan “Portu” — “Manchester Siti” to‘qnashuvi 8 sentyabr kuni soat 00:00 da (9 sentyabrga o‘tar kechasi) Toshkent vaqti bilan boshlanadi. Bu uchrashuv “Siti” uchun ham, Husanov uchun ham haqiqiy sinov maydoniga aylanadi.
Sizningcha, Abduqodir Husanov “Manchester Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushib, “Portu”ning hujumlarini to‘xtatib qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va bu muhim yangilikni futbol muxlisi bo‘lgan yaqinlaringizga ulashing!
…