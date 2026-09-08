Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!

·72·Sport
Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!

Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumi o‘zbekistonlik muxlislar uchun o‘ta hayajonli voqelik bilan boshlanadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov bugun “Manchester Siti” tarkibida UEFA Chempionlar ligasidagi yurishini boshlaydi. “Shaharliklar” liga bosqichining ilk turida safarda Portugaliyaning “Portu” jamoasi maydoniga safar qiladi. Xo‘sh, Husanov bugun asosiy tarkibda maydonga tushadimi va uni qanday jiddiy sinov kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — uchrashuvning aniq boshlanish vaqti va stadion nomini barcha tafsilotlari bilan ochib beramiz.

Portugaliyadagi safar va asosiy tarkibdagi kutilmagan imkoniyat

Husanov Portugaliyaga olib ketilgan 22 futbolchilik rasmiy tarkibdan joy oldi, bu esa o‘zbekistonlik himoyachining bugungi uchrashuvda maydonga tushishi uchun katta imkoniyat borligini anglatadi.

  • AS nashri taxmini: O‘yin oldidan e’lon qilingan tarkib ma’lumotlarida Husanov asosiy tarkibda boshlashi kutilmoqda va nashrning o‘yin sahifasida u “Manchester Siti”ning boshlang‘ich tarkibida qayd etilgan.

  • Rasmiy tasdiq: Biroq o‘yin boshlanishiga hali vaqt borligi sababli buni yakuniy rasmiy tarkib sifatida qabul qilishga hali erta.

«Agar u maydonga tushsa, 2026/27-yilgi Chempionlar ligasi mavsumini “Manchester Siti” safida Portugaliyadagi katta o‘yin bilan boshlaydi», — deya ta’kidlanadi tahliliy xabarlarda.

Jamoalarning joriy formasi va o‘yin oldidan statistik ko‘rsatkichlar

Har ikki jamoa ham yangi mavsumni muvaffaqiyatli va mag‘lubiyatsiz davom ettirmoqda:

Klublar nomi

Joriy mavsumdagi holati va natijalari

Manchester Siti

Enso Mareska boshqaruvidagi jamoa APLdagi dastlabki uchta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozondi

Portu

Portugaliya klubi ichki chempionatdagi dastlabki beshta o‘yinini to‘liq g‘alaba bilan yakunlagan

Asosiy yechim va uchrashuv vaqti qachon?

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy savol — bunday jiddiy raqibga qarshi bahs qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi? Eng muhim raqam va yechim shundaki, “Dragau” stadionida kechadigan “Portu” — “Manchester Siti” to‘qnashuvi 8 sentyabr kuni soat 00:00 da (9 sentyabrga o‘tar kechasi) Toshkent vaqti bilan boshlanadi. Bu uchrashuv “Siti” uchun ham, Husanov uchun ham haqiqiy sinov maydoniga aylanadi.

Sizningcha, Abduqodir Husanov “Manchester Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushib, “Portu”ning hujumlarini to‘xtatib qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va bu muhim yangilikni futbol muxlisi bo‘lgan yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBugun, 12:20Alvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiAlvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiBugun, 12:11Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 12:08YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!Bugun, 09:09Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiSensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:00Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiKristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda