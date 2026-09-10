Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandi

·57·Jamiyat
Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandi

Majburiy ijro byurosining Chilonzor tuman bo‘limi ish yurituviga fuqarolik ishlari bo‘yicha Uchtepa tumanlararo sudining 2026 yil 13 avgustdagi ijro varaqasi kelib tushgan.

Sud hujjatiga asosan, undiruvchi B.A.ni qarzdor tashkilotning «Hududiy tuzilmalar faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi» boshlig‘i o‘rinbosari lavozimiga ishga tiklash belgilangan.

Mazkur ijro hujjati bo‘yicha davlat ijrochilari tomonidan zudlik bilan ijro ishi qo‘zg‘atilib, qarzdor — uyushma rahbariyatiga undiruvchini sud hujjatida ko‘rsatilgan lavozimga ishga tiklash haqida talabnoma yuborildi.

Shuningdek, talabnomada belgilangan muddatda sud hujjati ijrosi ta’minlanmagan taqdirda qonunchilikda nazarda tutilgan huquqiy oqibatlar yuzaga kelishi haqida mas’ul shaxslar ogohlantirildi.

Davlat ijrochilari tomonidan olib borilgan ijro harakatlari natijasida sud hujjatida belgilangan talab to‘liq bajarilib, undiruvchi B.A. o‘zining avvalgi lavozimiga ishga tiklandi.

Mazkur holat sud hujjatlarining o‘z vaqtida va samarali ijro etilishini ta’minlash, fuqarolarning mehnat huquqlarini tiklash hamda qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida ijro organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarining amaliy natijasidir.

Zero, sud hujjati qabul qilinishi bilan ish bitmaydi — uning amalda ijro etilishi ham adolat va qonun ustuvorligining muhim kafolatlaridan biridir.

SudIjroFuqarolik ishlariMehnat huquqlariQonunchilikIjro organlariUndiruvchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiBugun, 14:27Chorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiBugun, 14:08Yunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiYunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiBugun, 13:27Qamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdiQamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdiBugun, 11:19Toshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildiToshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildiBugun, 10:38Toshkentda internet-narkodo‘konning 14 nafar «zakladchik»i ushlandiToshkentda internet-narkodo‘konning 14 nafar «zakladchik»i ushlandiBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari