Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkentdan Farg‘ona vodiysiga boruvchi yo‘lovchilar uchun muhim yangilik. Bugun, 10 sentyabrdan boshlab Toshkent–Andijon–Toshkent yo‘nalishida zamonaviy CRRC-Dalian tezyurar elektropoyezdi qatnay boshladi. Yangi tarkib avvalgi poyezd o‘rniga yo‘lga qo‘yilgan.
Yangi poyezd Toshkentdan Andijonga 4 soat 15 daqiqada yetib boradi. Shu bilan birga, uning yo‘lga chiqishi Farg‘ona vodiysi yo‘nalishidagi qator boshqa poyezdlar jadvaliga ham o‘zgartishlar kiritilishiga sabab bo‘ldi.
Toshkentdan Andijonga yangi poyezd soat nechada jo‘naydi?
№730-sonli Toshkent–Andijon poyezdi Toshkent-Yo‘lovchi vokzalidan soat 09:20 da yo‘lga chiqadi.
Yo‘l davomida quyidagi bekatlarda to‘xtaydi:
Bekat
Yetib borish vaqti
Toshkent-Yo‘lovchi
09:20
Angren
10:25
Pop
12:00
Qo‘qon
12:28
Marg‘ilon
13:00
Andijon
13:35
Shunday qilib, Toshkentdan Andijongacha bo‘lgan yo‘l 4 soat 15 daqiqa davom etadi.
Andijondan Toshkentga qaytish vaqti
№729-sonli Andijon–Toshkent poyezdi esa Andijondan soat 15:38 da harakatlanadi.
Qaytish yo‘nalishidagi jadval:
Bekat
Vaqt
Andijon
15:38
Marg‘ilon
16:11
Qo‘qon
16:43
Pop
17:11
Angren
18:50
Toshkent-Yo‘lovchi
19:53
Demak, Andijondan poytaxtga qaytish ham 4 soat 15 daqiqa atrofida davom etadi.
Poyezdda jami 357 ta o‘rin bor
CRRC-Dalian elektropoyezdi 4 ta vagondan tashkil topgan.
Ulardagi o‘rinlar taqsimoti quyidagicha:
1-vagon — 95 o‘rin;
2-vagon — 95 o‘rin;
3-vagon — 72 o‘rin;
4-vagon — 95 o‘rin.
Jami 357 nafar yo‘lovchini qabul qilish imkoni mavjud. Barcha vagonlar iqtisodiy toifaga kiradi.
Toshkent–Andijon chiptasi qancha turadi?
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi poyezdda alohida tarifli klasslar bo‘lmaydi. Vagonlar standart tarzda bo‘lib, yo‘l haqi yagona tarif asosida belgilanadi.
Ko‘rsatilgan chipta narxlari:
Yo‘nalish
Chipta narxi
Toshkent – Pop
195 090 so‘m
Toshkent – Qo‘qon
213 180 so‘m
Toshkent – Marg‘ilon
249 840 so‘m
Toshkent – Andijon
268 190 so‘m
Shu tariqa, poytaxtdan Andijonga to‘liq yo‘nalish bo‘yicha safar uchun chipta narxi 268 190 so‘mni tashkil etadi.
Farg‘ona vodiysida boshqa poyezdlar jadvali ham o‘zgaradi
Yangi tarkibning yo‘lga qo‘yilishi faqat №730/729 poyezdlariga taalluqli emas.
10 sentyabrdan boshlab Toshkent–Farg‘ona vodiysi yo‘nalishida harakatlanadigan qator yo‘lovchi poyezdlarining jadvali ham o‘zgartiriladi. Ayrim poyezdlardagi o‘zgarishlar 12, 13, 14 va 15 sentyabrdan kuchga kiradi.
Jumladan, №731, №732, №733, №734 kabi poyezdlar, shuningdek, Andijonni Xiva, Urganch, Qo‘ng‘irot va Termez bilan bog‘lovchi ayrim qatnovlar jadvali ham qayta ko‘rib chiqilgan.
Bu esa Farg‘ona vodiysiga safar qilishni rejalashtirayotgan yo‘lovchilar uchun muhim jihat: avvalgi jadvalga emas, safar kuni uchun amaldagi yangi jadvalga qarash kerak.
Yangi poyezd yo‘lovchilarga nima beradi?
CRRC-Dalian'ning Toshkent–Andijon yo‘nalishiga chiqarilishi poytaxt bilan Farg‘ona vodiysi o‘rtasidagi temiryo‘l qatnovini yangilashdagi navbatdagi qadam bo‘ldi.
Eng muhimi, yo‘lovchilar uchun:
yangi elektropoyezd;
Toshkentdan 09:20 da jo‘nash;
Andijonga 13:35 da yetib borish;
4 soat 15 daqiqalik safar;
357 ta yo‘lovchi o‘rni;
Qo‘qon, Marg‘ilon va boshqa muhim bekatlarda to‘xtash
imkoniyati paydo bo‘ldi.
Toshkent–Andijon qatnovida yangi bosqich
CRRC-Dalian'ning yo‘lga qo‘yilishi Toshkent va Andijon o‘rtasidagi qatnov uchun nafaqat yangi poyezd, balki yo‘lovchilar uchun yangilangan jadval va transport imkoniyatlarini ham anglatadi.
Ayniqsa, Farg‘ona vodiysiga tez-tez qatnaydiganlar uchun yangi №730/729 poyezdning jadvali va boshqa qatnovlardagi o‘zgarishlarni bilib olish muhim.
Toshkentdan Andijonga — 09:20, Andijondan Toshkentga — 15:38. Yangi CRRC-Dalian elektropoyezdi bugundan yo‘lovchilarni tashiy boshladi.
…