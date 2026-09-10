Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari

·48·O‘zbekiston
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari

Toshkentdan Farg‘ona vodiysiga boruvchi yo‘lovchilar uchun muhim yangilik. Bugun, 10 sentyabrdan boshlab Toshkent–Andijon–Toshkent yo‘nalishida zamonaviy CRRC-Dalian tezyurar elektropoyezdi qatnay boshladi. Yangi tarkib avvalgi poyezd o‘rniga yo‘lga qo‘yilgan.

Yangi poyezd Toshkentdan Andijonga 4 soat 15 daqiqada yetib boradi. Shu bilan birga, uning yo‘lga chiqishi Farg‘ona vodiysi yo‘nalishidagi qator boshqa poyezdlar jadvaliga ham o‘zgartishlar kiritilishiga sabab bo‘ldi.

Toshkentdan Andijonga yangi poyezd soat nechada jo‘naydi?

№730-sonli Toshkent–Andijon poyezdi Toshkent-Yo‘lovchi vokzalidan soat 09:20 da yo‘lga chiqadi.

Yo‘l davomida quyidagi bekatlarda to‘xtaydi:

Bekat

Yetib borish vaqti

Toshkent-Yo‘lovchi

09:20

Angren

10:25

Pop

12:00

Qo‘qon

12:28

Marg‘ilon

13:00

Andijon

13:35

Shunday qilib, Toshkentdan Andijongacha bo‘lgan yo‘l 4 soat 15 daqiqa davom etadi.

Andijondan Toshkentga qaytish vaqti

№729-sonli Andijon–Toshkent poyezdi esa Andijondan soat 15:38 da harakatlanadi.

Qaytish yo‘nalishidagi jadval:

Bekat

Vaqt

Andijon

15:38

Marg‘ilon

16:11

Qo‘qon

16:43

Pop

17:11

Angren

18:50

Toshkent-Yo‘lovchi

19:53

Demak, Andijondan poytaxtga qaytish ham 4 soat 15 daqiqa atrofida davom etadi.

Poyezdda jami 357 ta o‘rin bor

CRRC-Dalian elektropoyezdi 4 ta vagondan tashkil topgan.

Ulardagi o‘rinlar taqsimoti quyidagicha:

  • 1-vagon — 95 o‘rin;

  • 2-vagon — 95 o‘rin;

  • 3-vagon — 72 o‘rin;

  • 4-vagon — 95 o‘rin.

Jami 357 nafar yo‘lovchini qabul qilish imkoni mavjud. Barcha vagonlar iqtisodiy toifaga kiradi.

Toshkent–Andijon chiptasi qancha turadi?

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi poyezdda alohida tarifli klasslar bo‘lmaydi. Vagonlar standart tarzda bo‘lib, yo‘l haqi yagona tarif asosida belgilanadi.

Ko‘rsatilgan chipta narxlari:

Yo‘nalish

Chipta narxi

Toshkent – Pop

195 090 so‘m

Toshkent – Qo‘qon

213 180 so‘m

Toshkent – Marg‘ilon

249 840 so‘m

Toshkent – Andijon

268 190 so‘m

Shu tariqa, poytaxtdan Andijonga to‘liq yo‘nalish bo‘yicha safar uchun chipta narxi 268 190 so‘mni tashkil etadi.

Farg‘ona vodiysida boshqa poyezdlar jadvali ham o‘zgaradi

Yangi tarkibning yo‘lga qo‘yilishi faqat №730/729 poyezdlariga taalluqli emas.

10 sentyabrdan boshlab Toshkent–Farg‘ona vodiysi yo‘nalishida harakatlanadigan qator yo‘lovchi poyezdlarining jadvali ham o‘zgartiriladi. Ayrim poyezdlardagi o‘zgarishlar 12, 13, 14 va 15 sentyabrdan kuchga kiradi.

Jumladan, №731, №732, №733, №734 kabi poyezdlar, shuningdek, Andijonni Xiva, Urganch, Qo‘ng‘irot va Termez bilan bog‘lovchi ayrim qatnovlar jadvali ham qayta ko‘rib chiqilgan.

Bu esa Farg‘ona vodiysiga safar qilishni rejalashtirayotgan yo‘lovchilar uchun muhim jihat: avvalgi jadvalga emas, safar kuni uchun amaldagi yangi jadvalga qarash kerak.

Yangi poyezd yo‘lovchilarga nima beradi?

CRRC-Dalian'ning Toshkent–Andijon yo‘nalishiga chiqarilishi poytaxt bilan Farg‘ona vodiysi o‘rtasidagi temiryo‘l qatnovini yangilashdagi navbatdagi qadam bo‘ldi.

Eng muhimi, yo‘lovchilar uchun:

  • yangi elektropoyezd;

  • Toshkentdan 09:20 da jo‘nash;

  • Andijonga 13:35 da yetib borish;

  • 4 soat 15 daqiqalik safar;

  • 357 ta yo‘lovchi o‘rni;

  • Qo‘qon, Marg‘ilon va boshqa muhim bekatlarda to‘xtash

imkoniyati paydo bo‘ldi.

Toshkent–Andijon qatnovida yangi bosqich

CRRC-Dalian'ning yo‘lga qo‘yilishi Toshkent va Andijon o‘rtasidagi qatnov uchun nafaqat yangi poyezd, balki yo‘lovchilar uchun yangilangan jadval va transport imkoniyatlarini ham anglatadi.

Ayniqsa, Farg‘ona vodiysiga tez-tez qatnaydiganlar uchun yangi №730/729 poyezdning jadvali va boshqa qatnovlardagi o‘zgarishlarni bilib olish muhim.

Toshkentdan Andijonga — 09:20, Andijondan Toshkentga — 15:38. Yangi CRRC-Dalian elektropoyezdi bugundan yo‘lovchilarni tashiy boshladi.

Toshkent-AndijonCRRC-DalianFarg‘ona vodiysitransportjadvalchiptaelektropoyez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiBugun, 16:10O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionBugun, 15:40Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiBugun, 15:35Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiBugun, 15:07«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladiBugun, 14:591 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi