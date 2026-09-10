Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladi

·40·O‘zbekiston
Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladi

O‘zbekiston milliy ta’lim tizimida ko‘p yillardan buyon kutilayotgan va jamoatchilik diqqat markazida bo‘lgan tarixiy islohot amaliyotga ko‘chmoqda. Mamlakatdagi barcha umumta’lim maktablarida o‘quv darsliklarini yangilangan o‘zbek lotin alifbosiga to‘liq o‘tkazish bo‘yicha aniq reja va muddatlar belgilandi. Tasdiqlangan dasturga muvofiq, maktab dasturlarini yangi grafikaga moslashtirish jarayoni birdaniga emas, balki bolalar va o‘qituvchilar uchun ortiqcha stress tug‘dirmaydigan bosqichma-bosqich tizim asosida amalga oshiriladi. Eng e’tiborli jihati shundaki, ushbu mislsiz ta’lim modernizatsiyasi uchun davlat budjetidan alohida qo‘shimcha xarajat talab etilmaydi. Xo‘sh, 1-sinf o‘quvchilari yangi alifbodagi kitoblarni qachondan boshlab qo‘lga olishadi, yuqori sinf darsliklari qanday yangilanadi va bu jarayon nega 2031 yilgacha davom etadi? Maqola oxirida esa — ushbu tizimli o‘tishning moliyaviy siri va milliy ta’lim kelajagiga ta’siri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

2027 yildan start: 1-sinflardan boshlanadigan bosqichma-bosqich yangilanish

Ta’lim muassasalarida darsliklarni qayta nashr etish va yangi alifboga moslashtirish tartibi aniq belgilandi:

  • 2027 yildan 1-sinflar: Yangilangan alifbo asosida chop etilgan ilk darsliklar 2027/2028 o‘quv yilidan boshlab birinchi sinf o‘quvchilariga taqdim etiladi;

  • Yuqori sinflar bosqichma-bosqich o‘tadi: 2-sinfdan 11-sinfgacha bo‘lgan o‘quvchilarning kitoblari esa maktab tizimidagi darsliklarni qayta nashr etishning amaldagi davriyligiga qarab ketma-ket yangilab boriladi;

  • 2031 yil — to‘liq yakun: 2027 yilda boshlangan ushbu uzluksiz jarayon 2031 yilga kelib mamlakat bo‘ylab 100 foiz yakunlanadi va barcha maktab darsliklari to‘liq yangi alifboga o‘tkaziladi.

«Maktab darsliklarini yangi alifboga o‘tkazish o‘quvchilarning qabul qilish imkoniyati va kitoblarning tabiiy almashish muddatlari hisobga olingan holda rejali asosda kechadi», — deya qayd etilmoqda ta’lim standartlari tahlilida.

Budjetga yuk yo‘q: Moliyaviy mexanizm qanday ishlaydi?

Ko‘pchilik ota-onalar va jamoatchilikni qiziqtirgan moliyaviy masala yuzasidan oqilona yechim tanlandi:

  • Odatiy nashr sikli: O‘zbekistonda maktab darsliklari belgilangan muddatlarda (odatda har bir necha yilda) yangilanib va qayta chop etib turiladi;

  • Qo‘shimcha xarajatsiz jarayon: Yangi alifboga o‘tish aynan mana shu rejali qayta nashr etish sikli doirasida olib borilishi sababli davlat g‘aznasidan yoki ota-onalardan alohida qo‘shimcha mablag‘ talab etilmaydi;

  • Iqtisodiy va amaliy qulaylik: Bu usul mablag‘larning samarali sarflanishini kafolatlaydi hamda eskirgan kitoblar tabiiy tarzda yangi alifbodagi zamonaviy nashrlarga almashtiriladi.

Milliy yozuv birligi va savodxonlik istiqbollari

Ushbu qaror O‘zbekistonda yillar davomida kuzatilgan yozuvdagi chalkashliklar, harflarning noqulayligi va avlodlar o‘rtasidagi grafika tafovutini bartaraf etish yo‘lidagi eng katta qadamdir. 2027 yildan birinchi sinfga qadam qo‘yadigan yangi avlod ta’limning ilk kunidanoq takomillashtirilgan qulay alifboda savod chiqaradi. Besh yillik bosqichma-bosqich muddatning (2027–2031 yillar) belgilanishi esa nafaqat nashriyotlar va poligrafiya tizimiga, balki pedagoglar hamda mutaxassislarga metodikani to‘liq moslashtirish uchun yetarli vaqt beradi. Natijada, 2031 yilga borib mamlakat ta’lim tizimi to‘liq yagona va mustahkam lotin yozuvi standartiga ega bo‘ladi.

Sizningcha, maktab darsliklarining 2031 yilgacha yangi alifboga bosqichma-bosqich o‘tkazilishi farzandlarimizning savodxonligi va o‘qish tezligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bu jarayonni tezlashtirish kerakmi yoki besh yillik bosqichli reja eng to‘g‘ri tanlovmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va farzandlari maktabda ta’lim olayotgan barcha ota-onalar hamda o‘qituvchilarga ushbu muhim yangilikni ulashing!

O‘zbekiston ta’lim reformasilatin alifbosiga o‘tkazishmaktab darsliklaribudjetbosqichli o‘tkazish2031 yilmodernizatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariBugun, 15:49O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionBugun, 15:40Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiBugun, 15:07«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladiBugun, 14:591 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi