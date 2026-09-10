Noutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladi

·47·Dunyo
Noutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladi

Turkiyaning mashhur teatr aktyori O‘kan Karajan Istanbulning Shishli tumanida o‘tkazilgan tadbir vaqtida stol ustida turgan noutbukni olib ketganlikda gumon qilinmoqda. Mazkur holat yuzasidan politsiya tomonidan tekshiruv o‘tkazilgan. Bu haqda “Haberler” xabar berdi.

Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 27 fevral kuni Shishli Markaz mahallasidagi Daryulajeze ko‘chasida sodir bo‘lgan. E.Sh.A. ismli shaxs 2 mart kuni politsiyaga murojaat qilib, tadbir davomida noutbuki yo‘qolganini ma’lum qilgan.

Murojaat qilgan fuqaro voqea tasvirlangan xavfsizlik kamerasi yozuvlarini ham huquq-tartibot idoralariga taqdim etgan. U kompyuterni aynan O‘kan Karajan olganini ta’kidlagan.

Politsiya xodimlari videokuzatuv kameralaridagi tasvirlarni sinchiklab o‘rganib, noutbukni olib ketgan shaxs O‘kan Karajan ekanini aniqlagan.

Aktyor esa politsiyaga bergan ko‘rsatmasida noutbukni o‘g‘irlash maqsadida olmaganini, aksincha, adashib olib ketganini bildirgan.

Karajanning aytishicha, voqeadan bir necha kun o‘tib, ya’ni 1 mart kuni E.Sh.A. yana uch kishi bilan birga uning oldiga kelgan. Aktyor ularning unga hujum qilgani va do‘pposlaganini iddao qilgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, mazkur shaxslar uni majburan olib ketib, avtomobilning yukxonasiga joylashtirgan. Shundan keyin mashina ichida uning boshiga qurol dastasi bilan besh marta urgan.

Karajan ushbu holatni o‘ziga nisbatan zo‘ravonlik va majburlash deb baholagan. Shuningdek, aktyor kompyuter bilan bog‘liq mojarodan keyin aynan shu voqea sodir bo‘lganini aytgan.

Aktyorning onasi uning gaplarini rad etdi

Biroq O‘kan Karajanning onasi I.K. o‘g‘lining bu da’volarini inkor qilgan. Uning aytishicha, O‘kan voqea kuni iftor dasturidan so‘ng uyga kompyuter bilan kelgan va ushbu noutbukni unga sovg‘a qilishganini aytgan.

Onasining ta’kidlashicha, bir necha kundan keyin kompyuterni olish uchun kelgan shaxsga noutbukni aynan o‘zi topshirgan.

I.K. O‘kan xonasidan umuman chiqmaganini, hech kim uni majburan uyidan olib ketmaganini va kaltaklamaganini bildirgan.

Shuningdek, aktyorning onasi o‘g‘lida ruhiy muammo borligini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, O‘kan bir muddatdan beri dori-darmonlarini muntazam qabul qilmay qo‘ygani sababli xatti-harakatlari beqaror bo‘lib qolgan.

O‘kan Karajan «oshkora o‘g‘rilik» jinoyati bo‘yicha qo‘lga olinib, joriy yilning 7 mart kuni sudga yuborilgan. Biroq sudga yuborilganidan keyin u ozod qilingan.

Ayni vaqtda tarqalgan xavfsizlik kamerasi tasvirlarida Karajan telefon orqali gaplashayotgani, stol ustida turgan noutbukni ko‘zdan kechirayotgani, so‘ng uni qo‘ltig‘iga olib, voqea joyidan chiqib ketgani aks etgan.

Hozircha mazkur holat yuzasidan tomonlarning bayonotlari bir-biridan farq qilmoqda. Aktyor noutbukni adashib olganini aytsa, politsiya kamera tasvirlari asosida uni olib ketgan shaxs Karajan ekanini aniqlagan. Shu bilan birga, aktyorning o‘ziga nisbatan zo‘ravonlik qilingani haqidagi da’volari ham ma’lum qilingan.

Okan KarajanTurkiyateatrnoutbukhujumpolitsiyasud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladiBugun, 16:00Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiAntaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiBugun, 14:15Hindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiHindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiBugun, 13:59Tramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiTramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiBugun, 13:36Yaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaYaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaBugun, 13:13Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiBugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada