Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdi

·47·Texno
Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida turli galati va noodatiy tajribalar oʻtkazilishiga tez-tez guvoh boʻlamiz. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bir guruh nomaʼlum entuziastlar mobil gadjetlar quvvatini jonli mavjudotlarning jismoniy kuchi bilan solishtirishga qaror qilishdi. Tajriba doirasida ular beshta xomikdan iborat oʻziga xos "tirik generator" qurilmasini yigʻib, uni Honor Watch 6 aqlli soatiga ulashdi. Ushbu gʻalati eksperimentning asosiy maqsadi — zamonaviy smartfonlarning teskari quvvatlash imkoniyatini nafaqat raqamlar, balki koʻrgazmali tarzda "ot kuchi" analogi orqali namoyish etish edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajribani amalga oshirish uchun diametri 30 santimetr boʻlgan beshta yugurish gʻildiragi yigʻildi. Har bir gʻildirak tasmali uzatma yordamida generator sifatida ishlaydigan motor-reduktorga ulangan edi. Muhandislarning tushuntirishicha, tizim tok yoʻnalishini toʻgʻrilash uchun maxsus rektifikator diodlar va tebranishlarni tekislash uchun superkondensator bilan jihozlandi. Soʻngra DC-DC oʻzgartirgich kuchlanishni 5 voltgacha barqarorlashtirib, USB porti orqali soatni quvvatlantirishga uzatdi.

Tajriba jarayoni va texnik qiyinchiliklar

Loyihaning muvofiqlashtiruvchisi, muhandis Dmitriy Sulatskovning taʼkidlashicha, xomiklar bir maromda harakatlanmaydi: ular tezlashadi, sekinlashadi yoki butunlay toʻxtab qoladi. Beshta gʻildirak bir-biridan mustaqil ravishda aylangani bois, kirishdagi kuchlanish doimiy ravishda oʻzgarib turgan. Shunga qaramay, muhandislar tokni bir maromga keltirib, elektr energiyasini toʻplashga muvaffaq boʻlishdi.

Eksperiment 10 daqiqa davom etdi. Natijada, toʻliq quvvatsizlangan taqqoslash obyekti — Honor Turbo smartfonining simli teskari quvvatlash funksiyasiga ulangan soat 15 foiz quvvat toʻpladi. Shu bilan birga, xomiklar harakati bilan ishlayotgan generatorga ulangan ikkinchi soat atigi 1 foiz quvvatni koʻrsatdi.

Natijalar va xulosalar

Olingan raqamlarga asoslanib hisob-kitob qilinsa, beshta xomik soatni smartfonga nisbatan sezilarli darajada sekinroq quvvatlagani maʼlum boʻladi. Tajriba mualliflari bitta oʻrtacha xomik smartfonga qaraganda taxminan 75 marta sekinroq ishlashini qayd etishdi. Shuningdek, ular bitta kemiruvchining oʻrtacha quvvatini taxminan 0,02 vattga teng deb baholashdi.

Koʻpchilikni jonli mavjudotlarning xavfsizligi qiziqtirishi tabiiy. Maʼlumotlarga koʻra, tajriba davomida hech qanday jonzot jabr koʻrmagan va xomiklar barcha harakatlarni oʻz ixtiyori bilan bajarishgan. Ushbu qiziqarli eksperiment muhandislik ijodkorligi va texnologiyalarni qiyoslashda naqadar noodatiy yondashuvlar mavjudligini yana bir bor koʻrsatib berdi.

XomikSmartfonQuvvatlashTajribaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiBugun, 18:22iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiBugun, 17:56Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdiFramework modul noutbuklar narxini pasaytirdiBugun, 17:27Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Bugun, 16:23Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiBugun, 15:50Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiUnihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi