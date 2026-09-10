Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida turli galati va noodatiy tajribalar oʻtkazilishiga tez-tez guvoh boʻlamiz. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bir guruh nomaʼlum entuziastlar mobil gadjetlar quvvatini jonli mavjudotlarning jismoniy kuchi bilan solishtirishga qaror qilishdi. Tajriba doirasida ular beshta xomikdan iborat oʻziga xos "tirik generator" qurilmasini yigʻib, uni Honor Watch 6 aqlli soatiga ulashdi. Ushbu gʻalati eksperimentning asosiy maqsadi — zamonaviy smartfonlarning teskari quvvatlash imkoniyatini nafaqat raqamlar, balki koʻrgazmali tarzda "ot kuchi" analogi orqali namoyish etish edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajribani amalga oshirish uchun diametri 30 santimetr boʻlgan beshta yugurish gʻildiragi yigʻildi. Har bir gʻildirak tasmali uzatma yordamida generator sifatida ishlaydigan motor-reduktorga ulangan edi. Muhandislarning tushuntirishicha, tizim tok yoʻnalishini toʻgʻrilash uchun maxsus rektifikator diodlar va tebranishlarni tekislash uchun superkondensator bilan jihozlandi. Soʻngra DC-DC oʻzgartirgich kuchlanishni 5 voltgacha barqarorlashtirib, USB porti orqali soatni quvvatlantirishga uzatdi.
Tajriba jarayoni va texnik qiyinchiliklarLoyihaning muvofiqlashtiruvchisi, muhandis Dmitriy Sulatskovning taʼkidlashicha, xomiklar bir maromda harakatlanmaydi: ular tezlashadi, sekinlashadi yoki butunlay toʻxtab qoladi. Beshta gʻildirak bir-biridan mustaqil ravishda aylangani bois, kirishdagi kuchlanish doimiy ravishda oʻzgarib turgan. Shunga qaramay, muhandislar tokni bir maromga keltirib, elektr energiyasini toʻplashga muvaffaq boʻlishdi.
Eksperiment 10 daqiqa davom etdi. Natijada, toʻliq quvvatsizlangan taqqoslash obyekti — Honor Turbo smartfonining simli teskari quvvatlash funksiyasiga ulangan soat 15 foiz quvvat toʻpladi. Shu bilan birga, xomiklar harakati bilan ishlayotgan generatorga ulangan ikkinchi soat atigi 1 foiz quvvatni koʻrsatdi.
Natijalar va xulosalarOlingan raqamlarga asoslanib hisob-kitob qilinsa, beshta xomik soatni smartfonga nisbatan sezilarli darajada sekinroq quvvatlagani maʼlum boʻladi. Tajriba mualliflari bitta oʻrtacha xomik smartfonga qaraganda taxminan 75 marta sekinroq ishlashini qayd etishdi. Shuningdek, ular bitta kemiruvchining oʻrtacha quvvatini taxminan 0,02 vattga teng deb baholashdi.
Koʻpchilikni jonli mavjudotlarning xavfsizligi qiziqtirishi tabiiy. Maʼlumotlarga koʻra, tajriba davomida hech qanday jonzot jabr koʻrmagan va xomiklar barcha harakatlarni oʻz ixtiyori bilan bajarishgan. Ushbu qiziqarli eksperiment muhandislik ijodkorligi va texnologiyalarni qiyoslashda naqadar noodatiy yondashuvlar mavjudligini yana bir bor koʻrsatib berdi.
…