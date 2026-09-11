«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi
O‘zbekiston Superligasining 21-turi doirasida poytaxtda muhim va shiddatli to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi. Yevropa kuboklari yo‘llanmasi hamda yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurash olib borayotgan Toshkentning «Lokomotiv» klubi o‘z maydonida muborakning «Mash’al» jamoasini qabul qildi. Turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilash uchun faqat g‘alabani ko‘zlab maydonga tushgan «temiryo‘lchilar» ikkinchi bo‘limda haqiqiy mahorat darsini namoyish etib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta gol urdi. Bahs qahramoniga aylangan tajribali to‘purar Temurxo‘ja Abduxoliqov o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, yosh iqtidor Jafar Bahodirov uchrashuvga chiroyli nuqta qo‘ydi. Xo‘sh, 56 daqiqa davom etgan mudofaani «Lokomotiv» qanday yorib o‘tdi, Abduxoliqovning gollari jamoani jadvalda qanchalik yuqorilatdi va «Mash’al»ning ahvoli nega og‘irlashib bormoqda?
Birinchi bo‘limdagi keskin qarshilik va ikkinchi bo‘limdagi «portlash»
Uchrashuv mezbonlarning katta bosimi ostida boshlangan bo‘lsa-da, hisobni ochish oson kechmadi:
Muborakliklarning zich mudofaasi: Turnir jadvalining quyi qismida omon qolish uchun kurashayotgan «Mash’al» dastlabki 45 daqiqalikda tartibli himoyalanib, poytaxtliklar hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib turdi;
Abduxoliqovdan muzlikni eritgan gol: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan bosimni keskin oshirgan «Lokomotiv» 56-daqiqada maqsadiga erishdi — jamoa yetakchisi Temurxo‘ja Abduxoliqov jarima maydonida chaqqonlik ko‘rsatib, hisobni ochdi (1:0);
Tajribali to‘purardan dubl: O‘yin yakunlanishiga oz qolganda, 85-daqiqada Abduxoliqov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, to‘pni yana to‘rga yo‘lladi va bahs taqdirini amalda hal qildi (2:0);
Bahodirovdan yakuniy akkord: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada maydonga shijoat bilan kirib kelgan Jafar Bahodirov «Mash’al» darvozasini uchinchi bor ishg‘ol qilib, hisobni yirik 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Turnir jadvalidagi sakrash: «Lokomotiv» kuchli to‘rtlikda!
Ushbu ishonchli va yirik g‘alaba jadvalning yuqori va quyi qismlaridagi kuchlar nisbatini jiddiy tarzda qayta shakllantirdi:
35 ochko va 4-o‘rin: Qimmatli uch ochkoni qo‘lga kiritgan «Lokomotiv» ochkolari sonini 35 taga yetkazib olib, to‘g‘ridan to‘g‘ri 4-pog‘onaga ko‘tarildi va sovrinli o‘rinlar sari yurishini davom ettirdi;
«Buxoro»ni quvib o‘tish imkoniyati: Oldingi pog‘onalardagi raqobatchilarning ochko yo‘qotishi fonida «temiryo‘lchilar» medallarga da’vogarlar safiga yanada jipslashdi;
«Mash’al»ning umidsiz holati: Atigi 5 ochko bilan so‘nggi pog‘onada mixlanib qolgan Muborak klubi uchun quyi ligaga tushib ketish xavfi har tur sayin yanada muqarrar bo‘lib bormoqda.
Temurxo‘ja Abduxoliqovning yetakchilik ruhi
Bugungi uchrashuv «Lokomotiv» tarkibida aynan shaxsiy mahorat va sovuqqonlik o‘yin taqdirini hal qila olishini yana bir bor isbotladi. Temurxo‘ja Abduxoliqov muhim pallada o‘z zimmasiga mas’uliyatni olib, jamoasini oldinga boshladi. Raqibning har qanday qarshiligini chilparchin qilgan bu g‘alaba «temiryo‘lchilar»ning mavsum oxiriga kelib o‘z jangovar ruhiyatini to‘liq tiklab olganini ko‘rsatdi. Oldinda jamoani yanada keskin va medallar uchun hal qiluvchi bahslar kutmoqda.
Sizningcha, Temurxo‘ja Abduxoliqov boshliq «Lokomotiv» joriy mavsumda kuchli uchlikka kirib, medallar shohsupasiga ko‘tarila oladimi? «Mash’al»ning Superligada qolish imkoniyatlari haqida qanday fikrdasiz? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qaynoq bahslari tahlilini barcha muxlislarga ulashing!
…