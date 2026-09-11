«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi

·34·Sport
«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi

O‘zbekiston Superligasining 21-turi doirasida poytaxtda muhim va shiddatli to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi. Yevropa kuboklari yo‘llanmasi hamda yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurash olib borayotgan Toshkentning «Lokomotiv» klubi o‘z maydonida muborakning «Mash’al» jamoasini qabul qildi. Turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilash uchun faqat g‘alabani ko‘zlab maydonga tushgan «temiryo‘lchilar» ikkinchi bo‘limda haqiqiy mahorat darsini namoyish etib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta gol urdi. Bahs qahramoniga aylangan tajribali to‘purar Temurxo‘ja Abduxoliqov o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, yosh iqtidor Jafar Bahodirov uchrashuvga chiroyli nuqta qo‘ydi. Xo‘sh, 56 daqiqa davom etgan mudofaani «Lokomotiv» qanday yorib o‘tdi, Abduxoliqovning gollari jamoani jadvalda qanchalik yuqorilatdi va «Mash’al»ning ahvoli nega og‘irlashib bormoqda?

Birinchi bo‘limdagi keskin qarshilik va ikkinchi bo‘limdagi «portlash»

Uchrashuv mezbonlarning katta bosimi ostida boshlangan bo‘lsa-da, hisobni ochish oson kechmadi:

  • Muborakliklarning zich mudofaasi: Turnir jadvalining quyi qismida omon qolish uchun kurashayotgan «Mash’al» dastlabki 45 daqiqalikda tartibli himoyalanib, poytaxtliklar hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib turdi;

  • Abduxoliqovdan muzlikni eritgan gol: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan bosimni keskin oshirgan «Lokomotiv» 56-daqiqada maqsadiga erishdi — jamoa yetakchisi Temurxo‘ja Abduxoliqov jarima maydonida chaqqonlik ko‘rsatib, hisobni ochdi (1:0);

  • Tajribali to‘purardan dubl: O‘yin yakunlanishiga oz qolganda, 85-daqiqada Abduxoliqov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, to‘pni yana to‘rga yo‘lladi va bahs taqdirini amalda hal qildi (2:0);

  • Bahodirovdan yakuniy akkord: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada maydonga shijoat bilan kirib kelgan Jafar Bahodirov «Mash’al» darvozasini uchinchi bor ishg‘ol qilib, hisobni yirik 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.

Turnir jadvalidagi sakrash: «Lokomotiv» kuchli to‘rtlikda!

Ushbu ishonchli va yirik g‘alaba jadvalning yuqori va quyi qismlaridagi kuchlar nisbatini jiddiy tarzda qayta shakllantirdi:

  • 35 ochko va 4-o‘rin: Qimmatli uch ochkoni qo‘lga kiritgan «Lokomotiv» ochkolari sonini 35 taga yetkazib olib, to‘g‘ridan to‘g‘ri 4-pog‘onaga ko‘tarildi va sovrinli o‘rinlar sari yurishini davom ettirdi;

  • «Buxoro»ni quvib o‘tish imkoniyati: Oldingi pog‘onalardagi raqobatchilarning ochko yo‘qotishi fonida «temiryo‘lchilar» medallarga da’vogarlar safiga yanada jipslashdi;

  • «Mash’al»ning umidsiz holati: Atigi 5 ochko bilan so‘nggi pog‘onada mixlanib qolgan Muborak klubi uchun quyi ligaga tushib ketish xavfi har tur sayin yanada muqarrar bo‘lib bormoqda.

Temurxo‘ja Abduxoliqovning yetakchilik ruhi

Bugungi uchrashuv «Lokomotiv» tarkibida aynan shaxsiy mahorat va sovuqqonlik o‘yin taqdirini hal qila olishini yana bir bor isbotladi. Temurxo‘ja Abduxoliqov muhim pallada o‘z zimmasiga mas’uliyatni olib, jamoasini oldinga boshladi. Raqibning har qanday qarshiligini chilparchin qilgan bu g‘alaba «temiryo‘lchilar»ning mavsum oxiriga kelib o‘z jangovar ruhiyatini to‘liq tiklab olganini ko‘rsatdi. Oldinda jamoani yanada keskin va medallar uchun hal qiluvchi bahslar kutmoqda.

Sizningcha, Temurxo‘ja Abduxoliqov boshliq «Lokomotiv» joriy mavsumda kuchli uchlikka kirib, medallar shohsupasiga ko‘tarila oladimi? «Mash’al»ning Superligada qolish imkoniyatlari haqida qanday fikrdasiz? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qaynoq bahslari tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

Lokomotiv ToshkentMash’alTemurxo‘ja AbduxoliqovO‘zbekiston Superligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiBugun, 21:25To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotBugun, 20:36Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBrenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBugun, 18:57Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiBugun, 15:56Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi