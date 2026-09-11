Ajrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqda

·51·O‘zbekiston
Ajrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqda

O‘zbekistonda nikohdan ajratish jarayonida ayrim holatlarda er-xotinga yarashish uchun muddat bermaslik taklif qilinmoqda. Bu haqda 11 sentyabr kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida Bosh vazir o‘rinbosari — Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi raisi Dilnoza Kattaxonova ma’lum qildi.

Uning aytishicha, oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish bo‘yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan va hozirda Prezident Administratsiyasida ko‘rib chiqilmoqda.

Taklifga ko‘ra, er-xotindan biri zo‘ravonlik yoki tazyiqqa uchragani, alkogol yoki giyohvandlik vositalariga ruju qo‘ygani, OITSga chalingani yoxud uch yil davomida uzrli sababsiz birga yashamagani nikohdan ajratishda yarashish uchun muddat bermaslikka asos bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, ajrim yoqasidagi oilalar bilan ishlashda har bir xotin-qiz uchun individual dastur tuzish amaliyoti joriy etilayotgani aytildi. Bunda oilaning boshqa a’zolari ham qamrab olinib, muammolardan kelib chiqib aniq vazifalar va mas’ullar belgilanadi.

Kattaxonovaning ta’kidlashicha, oiladagi muammo bandlik, uy-joy, sog‘liq, psixologik yoki huquqiy masalalar bilan bog‘liq bo‘lsa, tegishli xizmatlar oilaga kompleks ravishda ko‘rsatilishi ko‘zda tutilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda hozir 10 million 505 ming 139 ta oila mavjud. 2026 yilning dastlabki yetti oyida 115 ming 879 ta nikoh qayd etilgan, shu davrda 29 ming 353 ta ajrim holati kuzatilgan. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 1470 taga yoki 5 foizga ko‘p.

Ajrimlarning sabablariga oid tahlilda sudlarga murojaatlarning 54 foizida harakterlarning mos kelmasligi, o‘zaro ishonchsizlik yoki oilaviy hayotga tayyor emaslik kabi sabablar ko‘rsatilayotgani qayd etildi. Ijtimoiy so‘rovda esa ajrimga olib keluvchi omillar sifatida o‘zaro ishonchsizlikni 50 foiz, bir-birini tushunmaslikni 46 foiz, moddiy yetishmovchilikni 34 foiz va uchinchi shaxs aralashuvini 29 foiz respondent ko‘rsatgan.

Dilnoza KattaxonovaOliy Majlis SenatiNikohdan ajratishOila va xotin-qizlar qo‘mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?Bugun, 17:2618 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladi18 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladiBugun, 17:16O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?Bugun, 16:191 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkinBugun, 11:37Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinBugun, 00:142027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladiKecha, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?