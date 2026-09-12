Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchi

·33·Texno
Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchi

Yaponiya yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish sanoatida mislsiz qadam tashlashni rejalashtirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Rapidus Corp kompaniyasi prezidenti va bosh direktori Atsyosi Koike Vashingtondagi Hudson Institute tadqiqot markazida boʻlib oʻtgan tadbirda 2040-yilga borib Oydagi tabiiy suv resurslariga tayangan holda yarimoʻtkazgichlar zavodini qurish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koike oʻzining mazkur bayonotida bu hazil emasligini alohida taʼkidlab, auditiyaga oy yuzasida qurilishi moʻljallangan zavod aks etgan maxsus videorolikka namoyish etdi. Uning fikricha, bunday ulkan tashabbus SpaceX kompaniyasi orqali insonlar va yuklarni kosmosga yetkazish ustida ishlayotgan taniqli tadbirkor Elon Muskga ham manzur kelishi aniq.

Texnologik hamkorlik va yangi ufclar

Hozirgi kunda Rapidus Corp kompaniyasi Xokkayodagi oʻz zavodida 2 nanometrli sinfdagi mikrochiplarni ommaviy ishlab chiqarish ustida faol ish olib bormoqda. Ushbu jarayonda Amerikaning texnologiya giganti IBM kompaniyasi ham yaqindan texnik yordam koʻrsatib kelmoqda.

Tadbirda ishtirok etgan IBM bosh direktori Arvind Krishnaning taʼkidlashicha, ikki kompaniya nafaqat mavjud texnologiyalarni tatbiq etish, balki 1 nanometrli diapazondagi yanada ilgʻor chiplarni yaratish boʻyicha hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Kosmik fazoda ishlab chiqarish gʻoyasi ana shu yuqori texnologik jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida koʻrilmoqda.

Oydagi zavod loyihasining amalga oshirilishi mikrochiplar ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan suv resurslarining mavjudligi bilan bevosita bogʻliq. Yer yuridiksiyasidan tashqarida maxsus sanoat obyektlarini barpo etish kelajakda butun global texnologiya bozorining rivojlanish vektorini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.

Mazkur tashabbus hozircha uzoq muddatli strategik reja sifatida qaralayotgan boʻlsa-da, Yaponiya va AQSh kompaniyalari oʻrtasidagi hamkorlik nafaqat Yer yuzidagi eng ilgʻor yarimoʻtkazgichlarni yaratish, balki bashariyatning kosmik sanoatdagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilganini koʻrsatadi.

YaponiyaYarimoʻtkazgichlarRapidusIBMKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiSamsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiBugun, 05:51SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiBugun, 05:29TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiTrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiBugun, 04:24Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiKecha, 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi