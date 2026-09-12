Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchi
Yaponiya yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish sanoatida mislsiz qadam tashlashni rejalashtirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Rapidus Corp kompaniyasi prezidenti va bosh direktori Atsyosi Koike Vashingtondagi Hudson Institute tadqiqot markazida boʻlib oʻtgan tadbirda 2040-yilga borib Oydagi tabiiy suv resurslariga tayangan holda yarimoʻtkazgichlar zavodini qurish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koike oʻzining mazkur bayonotida bu hazil emasligini alohida taʼkidlab, auditiyaga oy yuzasida qurilishi moʻljallangan zavod aks etgan maxsus videorolikka namoyish etdi. Uning fikricha, bunday ulkan tashabbus SpaceX kompaniyasi orqali insonlar va yuklarni kosmosga yetkazish ustida ishlayotgan taniqli tadbirkor Elon Muskga ham manzur kelishi aniq.
Texnologik hamkorlik va yangi ufclarHozirgi kunda Rapidus Corp kompaniyasi Xokkayodagi oʻz zavodida 2 nanometrli sinfdagi mikrochiplarni ommaviy ishlab chiqarish ustida faol ish olib bormoqda. Ushbu jarayonda Amerikaning texnologiya giganti IBM kompaniyasi ham yaqindan texnik yordam koʻrsatib kelmoqda.
Tadbirda ishtirok etgan IBM bosh direktori Arvind Krishnaning taʼkidlashicha, ikki kompaniya nafaqat mavjud texnologiyalarni tatbiq etish, balki 1 nanometrli diapazondagi yanada ilgʻor chiplarni yaratish boʻyicha hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Kosmik fazoda ishlab chiqarish gʻoyasi ana shu yuqori texnologik jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida koʻrilmoqda.
Oydagi zavod loyihasining amalga oshirilishi mikrochiplar ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan suv resurslarining mavjudligi bilan bevosita bogʻliq. Yer yuridiksiyasidan tashqarida maxsus sanoat obyektlarini barpo etish kelajakda butun global texnologiya bozorining rivojlanish vektorini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.
Mazkur tashabbus hozircha uzoq muddatli strategik reja sifatida qaralayotgan boʻlsa-da, Yaponiya va AQSh kompaniyalari oʻrtasidagi hamkorlik nafaqat Yer yuzidagi eng ilgʻor yarimoʻtkazgichlarni yaratish, balki bashariyatning kosmik sanoatdagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilganini koʻrsatadi.
…