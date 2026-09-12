Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladi

·4·Sport
Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladi

Real Madrid klubi ijarasidagi yosh iqtidor Franco Mastantuono Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida xet-trik qayd etgan eng yosh argentinalik futbolchiga aylandi. U Italiya A seriyasi doirasida Venetsiyaga qarshi kechgan bahsda Fiorentina safida uchta gol urib, tarixiy natijani qayd etdi va vatandoshi Lionel Messi rekordini yangiladi. Ushbu gʻalaba Florentina jamoasiga joriy mavsumdagi ilk ochkolarini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuv maydon egalari uchun yaxshi boshlangan edi. Venetsiya safida Akor Adams 22-daqiqada hisobni ochdi. Amerikalik yarim himoyachi Gianluca Busio esa golli uzatma muallifi boʻldi. Shundan soʻng maydonda Franco Mastantuono shousi boshlandi va yosh futbolchi raqib darvozasini uch bor ishgʻol qilib, uchrashuv taqdirini hal qildi.

Tarixiy rekord va oʻyin tafsilotlari

Franco Mastantuono oʻzining uchta golini urib, A seriyadagi mavsum boshlanishini yorqin tarzda boshlab berdi. U bor-yoʻgʻi 19 yoshu 28 kunligida ushbu rekordni oʻrnatdi. Qayd etilishicha, u Lionel Messi Barselona safida Real Madridga qarshi 2007-yil mart oyida oʻzining ilk xet-trigini qayd etgan yoshdan naqd 231 kunga yoshroq hisoblanadi.

Isteʼdodli hujumkor yarim himoyachi birinchi boʻlim oʻrtalarida atigi bir daqiqayu oʻttiz sakkiz soniya ichida ikkita gol urib, hisobni oʻzgartirib yubordi. Uchrashuv yakunlanishiga olti daqiqa qolganida esa oʻzining uchinchi golini kiritib, xet-trikni rasmiylashtirdi. Bu muvaffaqiyat uni klub tarixida bitta oʻyinda bir nechta gol urgan eng yosh Fiorentina futbolchisiga ham aylantirdi.

Kelajagi porloq yulduz

Mazkur yorqin oʻyin dunyo futbolining eng porloq yosh yulduzlaridan biri sanalgan futbolchining optimal sport formasiga qaytayotganidan dalolat beradi. Franco Mastantuono oʻz vaqtida River Plate safida atigi 16 yoshida professional debyut qilgan edi. 2025-yil yozida Real Madrid Pari Sen-Jermen bilan kurashda uning transferini qoʻlga kiritib, futbolchi bilan olti yillik shartnoma imzolagan edi.

Shuningdek, futbolchi oʻsha oyning oʻzidayoq Argentina milliy terma jamoasi safida maydonga tushgan eng yosh oʻyinchiga aylangandi. Venetsiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalaba Fiorentina jamoasiga A seriya turnir jadvalida 15-prizitsiyaga koʻtarilish imkonini berdi. Safardagi bu muhim gʻalaba jamoaning keyingi oʻyinlari uchun ham qoʻshimcha ruh bagʻishlashi shubhasiz.

Franco MastantuonoLionel MessiReal MadridFiorentinaA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiBugun, 10:52Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi