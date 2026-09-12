Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladi
Real Madrid klubi ijarasidagi yosh iqtidor Franco Mastantuono Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida xet-trik qayd etgan eng yosh argentinalik futbolchiga aylandi. U Italiya A seriyasi doirasida Venetsiyaga qarshi kechgan bahsda Fiorentina safida uchta gol urib, tarixiy natijani qayd etdi va vatandoshi Lionel Messi rekordini yangiladi. Ushbu gʻalaba Florentina jamoasiga joriy mavsumdagi ilk ochkolarini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuv maydon egalari uchun yaxshi boshlangan edi. Venetsiya safida Akor Adams 22-daqiqada hisobni ochdi. Amerikalik yarim himoyachi Gianluca Busio esa golli uzatma muallifi boʻldi. Shundan soʻng maydonda Franco Mastantuono shousi boshlandi va yosh futbolchi raqib darvozasini uch bor ishgʻol qilib, uchrashuv taqdirini hal qildi.
Tarixiy rekord va oʻyin tafsilotlariFranco Mastantuono oʻzining uchta golini urib, A seriyadagi mavsum boshlanishini yorqin tarzda boshlab berdi. U bor-yoʻgʻi 19 yoshu 28 kunligida ushbu rekordni oʻrnatdi. Qayd etilishicha, u Lionel Messi Barselona safida Real Madridga qarshi 2007-yil mart oyida oʻzining ilk xet-trigini qayd etgan yoshdan naqd 231 kunga yoshroq hisoblanadi.
Isteʼdodli hujumkor yarim himoyachi birinchi boʻlim oʻrtalarida atigi bir daqiqayu oʻttiz sakkiz soniya ichida ikkita gol urib, hisobni oʻzgartirib yubordi. Uchrashuv yakunlanishiga olti daqiqa qolganida esa oʻzining uchinchi golini kiritib, xet-trikni rasmiylashtirdi. Bu muvaffaqiyat uni klub tarixida bitta oʻyinda bir nechta gol urgan eng yosh Fiorentina futbolchisiga ham aylantirdi.
Kelajagi porloq yulduzMazkur yorqin oʻyin dunyo futbolining eng porloq yosh yulduzlaridan biri sanalgan futbolchining optimal sport formasiga qaytayotganidan dalolat beradi. Franco Mastantuono oʻz vaqtida River Plate safida atigi 16 yoshida professional debyut qilgan edi. 2025-yil yozida Real Madrid Pari Sen-Jermen bilan kurashda uning transferini qoʻlga kiritib, futbolchi bilan olti yillik shartnoma imzolagan edi.
Shuningdek, futbolchi oʻsha oyning oʻzidayoq Argentina milliy terma jamoasi safida maydonga tushgan eng yosh oʻyinchiga aylangandi. Venetsiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalaba Fiorentina jamoasiga A seriya turnir jadvalida 15-prizitsiyaga koʻtarilish imkonini berdi. Safardagi bu muhim gʻalaba jamoaning keyingi oʻyinlari uchun ham qoʻshimcha ruh bagʻishlashi shubhasiz.
…