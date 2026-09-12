Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!

·39·Dunyo
Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!

Sharqiy Yevropada harbiy-siyosiy keskinlik kuchayib borayotgan bir pallada, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko butun mintaqa e’tiborini qaratgan shov-shuvli va qat’iy bayonot bilan chiqdi. Davlat rahbari Belarus hududida urush alanga olmasligi va tinchlikni saqlab qolishning yagona yo‘li — urushga mukammal tayyorgarlik ko‘rish ekanini ochiq ma’lum qildi. Ushbu strategik maqsad yo‘lida mamlakatning butun armiyasi keng qamrovli jangovar shaylik tekshiruvidan o‘tkazilishi, hatto safarbarlik salohiyati va tizimigacha to‘liq qayta taftish qilinishi belgilandi. Prezident ushbu harbiy intizom talablaridan hech kim, hatto o‘z oilasi ham mustasno emasligini ta’kidlab, kenja o‘g‘li Nikolay Lukashenkoning qurolli kuchlarning eng murakkab bo‘linmasida xizmat qilayotganini yana bir bor tilga oldi. Xo‘sh, Lukashenko nima sababdan butun armiyani oyoqqa turg‘izmoqda, safarbarlik sinovi kimlarni qamrab oladi va ushbu bayonotlar ortida qanday xavfsizlik signali yotibdi?

«Butun armiya qayta tekshiriladi»: Lukashenkoning murosasiz buyrug‘i

Belarus yetakchisi qurolli kuchlar tizimini to‘liq nazoratdan o‘tkazish vaqti kelganini qat’iy ta’kidladi:

  • «Vaqti keldi»: Aleksandr Lukashenko «Armiyani qayta ko‘rib chiqish kerak; buning vaqti keldi. Butun armiyani. Biz barchani tekshiramiz», deya qurolli kuchlardagi islohot va kuzatuvlarning yangi bosqichini e’lon qildi;

  • Safarbarlik tizimi sinovdan o‘tadi: Tekshiruvlar faqat kazarmalardagi muntazam qismlar bilan cheklanib qolmay, safarbarlik resurslari va rezervdagi kuchlar darajasigacha yetib borishi qayd etildi;

  • Mudofaa qobiliyatining mutlaq tahlili: Har bir bo‘linmaning real jang sharoitiga moslashuvchanligi, qurol-yarog‘ holati va favqulodda holatlardagi reaksiyasi eng mayda detallarigacha tekshiriladi.

Paradoks formulasi: Urushning oldini olish uchun urushga hozirlik

Lukashenko davlat xavfsizligi borasidagi asosiy falsafiy va siyosiy pozitsiyasini ochiqladi:

  • «Tinchlik uchun urushga tayyorlik»: Prezident Belarus urushni xohlamasligini, biroq uning oldini olish va har qanday tajovuzni qaytarishning yagona yo‘li — doimo eng yuqori urush holatida shay turish ekanini uqtirdi;

  • Mintaqaviy signal: Ushbu bayonot qo‘shni davlatlar va NATO chegaralari yaqinida sodir bo‘layotgan harbiy harakatlar fonida muhim siyosiy ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda;

  • Bir qadam oldinda bo‘lish: Harbiy ekspertlarning fikricha, Minsk tashqi xavf-xatarlar va ehtimoliy provokatsiyalarga qarshi o‘z kuchlarini oldindan sergaklantirib qo‘ymoqda.

Oilaviy ibrat: Nikolay Lukashenko eng og‘ir bo‘linmada xizmatda

Davlat rahbarining harbiy intizom haqidagi talablari uning o‘z oilasiga ham bevosita taalluqli bo‘lib chiqdi:

  • Imtiyozsiz burch: Prezident kichik o‘g‘li Nikolay Lukashenkoning hozirda harbiy xizmatni to‘liq o‘tayotganini alohida qayd etdi;

  • Eng og‘ir talabli bo‘linma: Lukashenkoning ta’kidlashicha, Nikolay oddiy qismda emas, balki eng qat’iy va murakkab jismoniy-jangovar talablar qo‘yiladigan bo‘linma safida vazifa bajarmoqda;

  • Jamiyatga ijtimoiy signal: Prezident o‘z farzandini eng og‘ir harbiy xizmatga jalb etish orqali jamiyatga mudofaa va vatanparvarlik masalasida hech qanday istisno bo‘lmasligini ko‘rsatishga intilmoqda.

Aleksandr Lukashenkoning butun armiyani shoshilinch tekshiruvdan o‘tkazish bo‘yicha topshirig‘i Minskning harbiy ssenariylarga nisbatan jiddiy qarayotganini va mamlakat mudofaasini mutlaq ustuvor vazifaga aylantirganini yaqqol ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, «urush sodir bo‘lmasligi uchun urushga tayyorlanish» tamoyili bugungi tahlikali geosiyosiy vaziyatda yagona to‘g‘ri yo‘lmi yoki bu mintaqadagi keskinlikni yanada oshiradimi? Lukashenkoning butun armiyani safarbarlik darajasigacha tekshirish qarori ortida qanday real xavf yotibdi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xavfsizlikka oid ushbu muhim tahlilni barcha siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Aleksandr LukashenkoBelarus armiyasisafarbarlik tekshiruvixavfsizlik strategiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Bugun, 07:01Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Bugun, 00:11«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radiKecha, 23:35AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiKecha, 22:44Qozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildiQozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildiKecha, 21:48Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Kecha, 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi