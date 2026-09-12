Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!
Sharqiy Yevropada harbiy-siyosiy keskinlik kuchayib borayotgan bir pallada, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko butun mintaqa e’tiborini qaratgan shov-shuvli va qat’iy bayonot bilan chiqdi. Davlat rahbari Belarus hududida urush alanga olmasligi va tinchlikni saqlab qolishning yagona yo‘li — urushga mukammal tayyorgarlik ko‘rish ekanini ochiq ma’lum qildi. Ushbu strategik maqsad yo‘lida mamlakatning butun armiyasi keng qamrovli jangovar shaylik tekshiruvidan o‘tkazilishi, hatto safarbarlik salohiyati va tizimigacha to‘liq qayta taftish qilinishi belgilandi. Prezident ushbu harbiy intizom talablaridan hech kim, hatto o‘z oilasi ham mustasno emasligini ta’kidlab, kenja o‘g‘li Nikolay Lukashenkoning qurolli kuchlarning eng murakkab bo‘linmasida xizmat qilayotganini yana bir bor tilga oldi. Xo‘sh, Lukashenko nima sababdan butun armiyani oyoqqa turg‘izmoqda, safarbarlik sinovi kimlarni qamrab oladi va ushbu bayonotlar ortida qanday xavfsizlik signali yotibdi?
«Butun armiya qayta tekshiriladi»: Lukashenkoning murosasiz buyrug‘i
Belarus yetakchisi qurolli kuchlar tizimini to‘liq nazoratdan o‘tkazish vaqti kelganini qat’iy ta’kidladi:
«Vaqti keldi»: Aleksandr Lukashenko «Armiyani qayta ko‘rib chiqish kerak; buning vaqti keldi. Butun armiyani. Biz barchani tekshiramiz», deya qurolli kuchlardagi islohot va kuzatuvlarning yangi bosqichini e’lon qildi;
Safarbarlik tizimi sinovdan o‘tadi: Tekshiruvlar faqat kazarmalardagi muntazam qismlar bilan cheklanib qolmay, safarbarlik resurslari va rezervdagi kuchlar darajasigacha yetib borishi qayd etildi;
Mudofaa qobiliyatining mutlaq tahlili: Har bir bo‘linmaning real jang sharoitiga moslashuvchanligi, qurol-yarog‘ holati va favqulodda holatlardagi reaksiyasi eng mayda detallarigacha tekshiriladi.
Paradoks formulasi: Urushning oldini olish uchun urushga hozirlik
Lukashenko davlat xavfsizligi borasidagi asosiy falsafiy va siyosiy pozitsiyasini ochiqladi:
«Tinchlik uchun urushga tayyorlik»: Prezident Belarus urushni xohlamasligini, biroq uning oldini olish va har qanday tajovuzni qaytarishning yagona yo‘li — doimo eng yuqori urush holatida shay turish ekanini uqtirdi;
Mintaqaviy signal: Ushbu bayonot qo‘shni davlatlar va NATO chegaralari yaqinida sodir bo‘layotgan harbiy harakatlar fonida muhim siyosiy ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda;
Bir qadam oldinda bo‘lish: Harbiy ekspertlarning fikricha, Minsk tashqi xavf-xatarlar va ehtimoliy provokatsiyalarga qarshi o‘z kuchlarini oldindan sergaklantirib qo‘ymoqda.
Oilaviy ibrat: Nikolay Lukashenko eng og‘ir bo‘linmada xizmatda
Davlat rahbarining harbiy intizom haqidagi talablari uning o‘z oilasiga ham bevosita taalluqli bo‘lib chiqdi:
Imtiyozsiz burch: Prezident kichik o‘g‘li Nikolay Lukashenkoning hozirda harbiy xizmatni to‘liq o‘tayotganini alohida qayd etdi;
Eng og‘ir talabli bo‘linma: Lukashenkoning ta’kidlashicha, Nikolay oddiy qismda emas, balki eng qat’iy va murakkab jismoniy-jangovar talablar qo‘yiladigan bo‘linma safida vazifa bajarmoqda;
Jamiyatga ijtimoiy signal: Prezident o‘z farzandini eng og‘ir harbiy xizmatga jalb etish orqali jamiyatga mudofaa va vatanparvarlik masalasida hech qanday istisno bo‘lmasligini ko‘rsatishga intilmoqda.
Aleksandr Lukashenkoning butun armiyani shoshilinch tekshiruvdan o‘tkazish bo‘yicha topshirig‘i Minskning harbiy ssenariylarga nisbatan jiddiy qarayotganini va mamlakat mudofaasini mutlaq ustuvor vazifaga aylantirganini yaqqol ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, «urush sodir bo‘lmasligi uchun urushga tayyorlanish» tamoyili bugungi tahlikali geosiyosiy vaziyatda yagona to‘g‘ri yo‘lmi yoki bu mintaqadagi keskinlikni yanada oshiradimi? Lukashenkoning butun armiyani safarbarlik darajasigacha tekshirish qarori ortida qanday real xavf yotibdi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xavfsizlikka oid ushbu muhim tahlilni barcha siyosat ixlosmandlariga ulashing!
…