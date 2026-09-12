Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdi
Apple kompaniyasining marketing boʻyicha katta vitse-prezidenti Greg Joswiak ilk buklama smartfon — iPhone Duo loyihasi atrofidagi maxfiylik hamda maʼlumotlarning tarqalib ketishi haqida fikr bildirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati ayrim maʼlumotlar tarqalib ketganidan afsusda ekanini tan olgan, biroq asosiy texnologiyalarni raqobatchilar toʻliq nusxalay olmaganini taʼkidlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Greg Joswiakning soʻzlariga koʻra, internetdagi sizdiruvlar raqobatchilarga Apple buklama ekranli qurilmalar ustida ishlayotganini oldindan tushunish imkonini bergan. Xususan, qurilmaning 1:1,4 nisbatidagi ekran oʻlchami sir saqlanmagani va bundan soʻng taʼminot zanjirlari orqali turli «tasodiflar» yuz bergani qayd etilgan.
Texnologik ustunlik va yashirin ishlanmalarGarchi ekran nisbati boʻyicha maʼlumotlar oldindan oshkor boʻlgan boʻlsa-da, Apple muhandislariga eng muhim sirni — nanoteksturali buklama displeyni saqlab qolish muvaffaq boʻlgan. Kompaniyaning tushuntirishicha, buklama ekranlarning tashqi koʻrinishini koʻchirish oson, biroq maxsus nanotekstura texnologiyasi burmalar bilan bogʻliq muammolarni hal qiladi.
Mazkur yechim yoqimsiz taktil hislarni yoʻqotishga qaratilgan boʻlib, u koʻp yillik ilmiy-tadqiqot ishlari natijasi hisoblanadi. Aynan shu jihat iPhone Duo modelini bozordagi boshqa mavjud buklama telefonlardan keskin farqlab turadi va raqobatchilar bu texnologiyani toʻliq takrorlay olmadi.
Xavfsizlik choralari va raqobat muhitiKelgusida axborot sizib chiqishining oldini olish maqsadida Apple ushbu loyiha uchun asl mahsulotga umuman aloqasi boʻlmagan maxsus ichki kod nomidan foydalangan. Shunga qaramay, maʼlumotlarning qisman sizishi bozordagi raqobat va qiziqishni yanada oshirib yubordi.
Eslatib oʻtamiz, iPhone Duo taqdimotidan soʻng nafaqat qurilmaning konstruksiyasi, balki uning dasturiy taʼminotidagi ochilish animatsiyasi ham keng eʼtiborni tortdi. Hatto Reddit foydalanuvchilaridan biri Galaxy Z Fold8 uchun maxsus ilova ishlab chiqib, oʻxshash buklanish animatsiyasini tatbiq etishga urindi. Oʻz navbatida, Samsung ham Apple taqdimotidan keyin oʻziga xos tarzda izohlar berib oʻtgani texnologik olamda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.
…