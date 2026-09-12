Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdi

·4·Texno
Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdi

Apple kompaniyasining marketing boʻyicha katta vitse-prezidenti Greg Joswiak ilk buklama smartfon — iPhone Duo loyihasi atrofidagi maxfiylik hamda maʼlumotlarning tarqalib ketishi haqida fikr bildirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati ayrim maʼlumotlar tarqalib ketganidan afsusda ekanini tan olgan, biroq asosiy texnologiyalarni raqobatchilar toʻliq nusxalay olmaganini taʼkidlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Greg Joswiakning soʻzlariga koʻra, internetdagi sizdiruvlar raqobatchilarga Apple buklama ekranli qurilmalar ustida ishlayotganini oldindan tushunish imkonini bergan. Xususan, qurilmaning 1:1,4 nisbatidagi ekran oʻlchami sir saqlanmagani va bundan soʻng taʼminot zanjirlari orqali turli «tasodiflar» yuz bergani qayd etilgan.

Texnologik ustunlik va yashirin ishlanmalar

Garchi ekran nisbati boʻyicha maʼlumotlar oldindan oshkor boʻlgan boʻlsa-da, Apple muhandislariga eng muhim sirni — nanoteksturali buklama displeyni saqlab qolish muvaffaq boʻlgan. Kompaniyaning tushuntirishicha, buklama ekranlarning tashqi koʻrinishini koʻchirish oson, biroq maxsus nanotekstura texnologiyasi burmalar bilan bogʻliq muammolarni hal qiladi.

Mazkur yechim yoqimsiz taktil hislarni yoʻqotishga qaratilgan boʻlib, u koʻp yillik ilmiy-tadqiqot ishlari natijasi hisoblanadi. Aynan shu jihat iPhone Duo modelini bozordagi boshqa mavjud buklama telefonlardan keskin farqlab turadi va raqobatchilar bu texnologiyani toʻliq takrorlay olmadi.

Xavfsizlik choralari va raqobat muhiti

Kelgusida axborot sizib chiqishining oldini olish maqsadida Apple ushbu loyiha uchun asl mahsulotga umuman aloqasi boʻlmagan maxsus ichki kod nomidan foydalangan. Shunga qaramay, maʼlumotlarning qisman sizishi bozordagi raqobat va qiziqishni yanada oshirib yubordi.

Eslatib oʻtamiz, iPhone Duo taqdimotidan soʻng nafaqat qurilmaning konstruksiyasi, balki uning dasturiy taʼminotidagi ochilish animatsiyasi ham keng eʼtiborni tortdi. Hatto Reddit foydalanuvchilaridan biri Galaxy Z Fold8 uchun maxsus ilova ishlab chiqib, oʻxshash buklanish animatsiyasini tatbiq etishga urindi. Oʻz navbatida, Samsung ham Apple taqdimotidan keyin oʻziga xos tarzda izohlar berib oʻtgani texnologik olamda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.

AppleiPhone DuoTexnologiyaSmartfonlarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiYaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiBugun, 11:24Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiSamsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiBugun, 05:51SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiBugun, 05:29TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiTrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiBugun, 04:24Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiKecha, 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi