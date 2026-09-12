Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydi

·42·Sport
Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydi

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso hujumchi Joau Pedro Angliya Premer-ligasining eng yorqin yulduzlari, jumladan Erling Xoland bilan bir qatorda turishini maʼlum qildi. Mutaxassisning fikricha, braziliyalik futbolchi nafaqat mamlakatdagi eng kuchli hujumchilar qatorida, balki oʻzining universal oʻyini bilan afsonaviy Karim Benzema bilan ham qiyoslanishga loyiq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Joau Pedro mavsum boshlanishini juda yuqori savolarda oʻtkazib, jamoasining dastlabki muvaffaqiyatlarida asosiy figura boʻlib turibdi. U oʻzining ilk uchta uchrashuvining oʻzidayoq 2 ta gol va shuncha golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday ishonchli harakatlar futbolchining avvalgi mavsumlardagi ayrim kamchiliklarini yopib, unga jamoada yetakchi maqomini olib keldi.

Avgust oyining eng yaxshisi va uzoq muddatli rejalar

Ajoyib natijalar evaziga Joau Pedro juma kuni yakuniga koʻra avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Qiziigarlisi shundaki, u mazkur sovrin uchun kurashda oʻz jamoadoshi Koul Palmer kabi kuchli raqiblarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu eʼtirof futbolchining nafaqat joriy shaklini, balki klub loyihasidagi muhim oʻrnini ham koʻrsatib beradi.

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchiga boʻlgan ishonchni amalda ham koʻrsatdi. Joau Pedro yaqinda Chelsi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Xabi Alonsoning harakatlanish va yuqori darajadagi qaror qabul qilishni talab qiluvchi taktik tizimi braziliyalik hujumchining jismoniy imkoniyatlari hamda texnikasiga juda mos tushmoqda.

Erling Xoland va Karim Benzema bilan taqqoslashlar

Matbuot anjumanida Xabi Alonsodan Joau Pedro haqiqatan ham oʻtgan mavsum 27 ta gol urib, Oltin butsa qoʻlga kiritgan Erling Xoland bilan bir saviyada tura oladimi, deb soʻralgan. Murabbiy bu savolga ikkilanmasdan ijobiy javob berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Premer-ligadagi eng kuchli hujumchilar sanalsa, Joau Pedro ham, Erling Xoland ham albatta oʻsha roʻyxatdan joy oladi.

Shu bilan birga, Xabi Alonso Erling Xolanddan farqli ravishda Joau Pedro koʻproq qirrali oʻyin namoyish etishini taʼkidladi. Murabbiy uni oʻzining sobiq jamoadoshi va Oltin toʻp sohibi Karim Benzemaning oʻyin uslubiga oʻxshatdi. Braziliyalik futbolchi faoliyati davomida yarim himoyada, oʻn raqam ostida va qanotda ham harakat qilgani bois zamonaviy himoyachilar uchun uni qoʻriqlash oʻta qiyin vazifaga aylanmoqda.

«Koʻp jihatdan u menga Benzamani eslatadi, chunki u jarima maydoni ichida ham, tashqarisida ham birdek foydali, chap qanotga chiqishni ham, bosh bilan oʻynashni ham yaxshi biladi», — dedi Chelsi ustozi. Mutaxassis futbolchining yoshligini va hali rivojlanish uchun zaxirasi borligini qoʻshimcha qilgan holda, uning umumiy salohiyati juda yuqori ekanini eʼtirof etdi.

Xabi AlonsoJoau PedroErling XolandKarim BenzemaChelsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi