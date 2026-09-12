Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi

·55·Sport
Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo oʻz jamoasining yetakchi hujumchilari Vinisius Junior hamda Kylian Mbappe Santiago Bernabeu stadionidagi muxlislar eʼtiroziga uchraganidan soʻng, ularni keskin himoya qilib chiqdi. La Liga doirasidagi Rayo Vallecano qarshi oʻyin oldidan matbuot anjumanida soʻz olgan mutaxassis futbolchilar maydonda bor kuchini berayotganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qirollik klubi soʻnggi paytlarda turlicha natijalar qayd etmoqda. Real Betisga qarshi kechgan chempionat uchrashuvidagi magʻlubiyatdan soʻng, Chempionatlar ligasida Inter ustidan qiyin gʻalaba qoʻlga kiritildi. Biroq, bu muvaffaqiyat ham oʻz navbatida tribunadagi ayrim muxlislarning noroziligiga sabab boʻldi.

20Minutos nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻyin davomida stadiondagi ayrim muxlislar sektori Vinisius va Mbappe tomon hushtakbozlik qilib, oʻz noroziliklarini bildirishgan. Jamoa ustozi esa juma kungi matbuot anjumanida muxlislarning bu munosabatiga vazminlik bilan javob qaytarib, oʻzining hujumdagi asosiy yulduzlariga toʻliq ishonch bildirdi.

Muxlislar nima uchun mevasi bor daraxtga tosh otishadi?

Joze Mourinyo muxlislar nima sababdan Madrid klubining eng yorqin futbolchilarini nishonga olayotganini tushuntirish uchun anʼanaviy portugal maqolidan foydalandi. U muxlislarni har ikki hujumchi jamoa manfaat yoʻlida nimalar qilayotganini tan olishga chaqirdi.

Mourinyo matbuot anjumanida quyidagilarni taʼkidladi: «Portugaliyada bir maqol bor: siz faqat mevasi bor daraxtlarga tosh otasiz. Sizga hech qanday hosil bermaydigan daraxtga tosh otmaysiz. Vini bu yerda soʻnggi yillarda nimalarga erishdi, nechta Chempionatlar ligasini yutdi, nechta gol urdi — u koʻp mevasi bor daraxt. Odamlar tosh otmoqda, chunki ular meva xohlaydi, Vinisiusdan eng yaxshi oʻyinni kutadi».

Mbappening himoyadagi fidoyiligi

Shuningdek, tajribali murabbiy Inter bilan kechgan bahsda frantsuz hujumchisi Kylian Mbappe koʻrsatgan himoyadagi intizomni yuqori baholadi. U oʻyinning soʻnggi daqiqalarida, jamoa bir kishi kam boʻlib qolgan bir paytda futbolchi maydonda bor kuchini berib harakat qilganini qayd etdi.

«Men Vinisius uchun ishlatgan oʻsha maqolni Kylian uchun ham qoʻllayman», — dedi murabbiy. «Men koʻrgan va yuqori baholaydigan jihatlar bor. Men oʻyinning 90-daqiqasida, oxirgi ikki daqiqa davomida maydonda bir kishi kam boʻlib qolgan jamoani koʻrdim va Mbappe chap qanot himoyachisi sifatida oʻynayotganini koʻrdim. U oyoqdan qolgan Mark Kukurellani sugʻurib oldi».

Mourinyo Mbappe ham jismonan charchaganiga qaramay, talabchan murabbiyning baqirigʻi va motivatsiyasi ostida chap qanotni oxirigacha qoʻriqlab qolganini qoʻshimcha qildi.

Real MadridJose MourinhoVinicius JuniorKylian MbappeLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiBugun, 10:52Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi