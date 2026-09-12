Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo oʻz jamoasining yetakchi hujumchilari Vinisius Junior hamda Kylian Mbappe Santiago Bernabeu stadionidagi muxlislar eʼtiroziga uchraganidan soʻng, ularni keskin himoya qilib chiqdi. La Liga doirasidagi Rayo Vallecano qarshi oʻyin oldidan matbuot anjumanida soʻz olgan mutaxassis futbolchilar maydonda bor kuchini berayotganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qirollik klubi soʻnggi paytlarda turlicha natijalar qayd etmoqda. Real Betisga qarshi kechgan chempionat uchrashuvidagi magʻlubiyatdan soʻng, Chempionatlar ligasida Inter ustidan qiyin gʻalaba qoʻlga kiritildi. Biroq, bu muvaffaqiyat ham oʻz navbatida tribunadagi ayrim muxlislarning noroziligiga sabab boʻldi.
20Minutos nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻyin davomida stadiondagi ayrim muxlislar sektori Vinisius va Mbappe tomon hushtakbozlik qilib, oʻz noroziliklarini bildirishgan. Jamoa ustozi esa juma kungi matbuot anjumanida muxlislarning bu munosabatiga vazminlik bilan javob qaytarib, oʻzining hujumdagi asosiy yulduzlariga toʻliq ishonch bildirdi.
Muxlislar nima uchun mevasi bor daraxtga tosh otishadi?Joze Mourinyo muxlislar nima sababdan Madrid klubining eng yorqin futbolchilarini nishonga olayotganini tushuntirish uchun anʼanaviy portugal maqolidan foydalandi. U muxlislarni har ikki hujumchi jamoa manfaat yoʻlida nimalar qilayotganini tan olishga chaqirdi.
Mourinyo matbuot anjumanida quyidagilarni taʼkidladi: «Portugaliyada bir maqol bor: siz faqat mevasi bor daraxtlarga tosh otasiz. Sizga hech qanday hosil bermaydigan daraxtga tosh otmaysiz. Vini bu yerda soʻnggi yillarda nimalarga erishdi, nechta Chempionatlar ligasini yutdi, nechta gol urdi — u koʻp mevasi bor daraxt. Odamlar tosh otmoqda, chunki ular meva xohlaydi, Vinisiusdan eng yaxshi oʻyinni kutadi».
Mbappening himoyadagi fidoyiligiShuningdek, tajribali murabbiy Inter bilan kechgan bahsda frantsuz hujumchisi Kylian Mbappe koʻrsatgan himoyadagi intizomni yuqori baholadi. U oʻyinning soʻnggi daqiqalarida, jamoa bir kishi kam boʻlib qolgan bir paytda futbolchi maydonda bor kuchini berib harakat qilganini qayd etdi.
«Men Vinisius uchun ishlatgan oʻsha maqolni Kylian uchun ham qoʻllayman», — dedi murabbiy. «Men koʻrgan va yuqori baholaydigan jihatlar bor. Men oʻyinning 90-daqiqasida, oxirgi ikki daqiqa davomida maydonda bir kishi kam boʻlib qolgan jamoani koʻrdim va Mbappe chap qanot himoyachisi sifatida oʻynayotganini koʻrdim. U oyoqdan qolgan Mark Kukurellani sugʻurib oldi».
Mourinyo Mbappe ham jismonan charchaganiga qaramay, talabchan murabbiyning baqirigʻi va motivatsiyasi ostida chap qanotni oxirigacha qoʻriqlab qolganini qoʻshimcha qildi.
…