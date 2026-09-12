Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdi

·51·Sport
Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdi

Real Madrid yulduzi Kilian Mbappe oʻzini harbiy diktator qilib koʻrsatuvchi mashhur internet memiga nisbatan ilk bor oʻz munosabatini bildirdi. Fransiyalik hujumchi internetda tarqalgan bu kabi hazillar jamiyatda tarixiy va siyosiy ong yetishmayotganidan dalolat berishini taʼkidlab, mazkur holatdan xavotirda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L'Equipe nashri xabar qilishicha, soʻnggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda 27 yoshli futbolchini toʻliq harbiy unvonda tasvirlovchi qiziq va munozarali suratlar keng tarqalib ketgan edi. Ushbu memlar futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortib, keng muhokamalarga sabab boʻldi. Futbolchining fikricha, bu kabi tasvirlar qisman kulgili tuyulsa-da, aslida chuqur xavotirli jihatlarga ega.

Mazkur memlarning kelib chiqishi turlicha talqin qilinmoqda. Ayrim internet foydalanuvchilari buni 2024-yilda futbolchining oʻz ismi kabob doʻkonidagi taom nomidan noqonuniy foydalanilgani uchun sudga murojaat qilgani bilan bogʻlasa, boshqalar uning PSJdagi taʼsiri va Real Madrid safidagi mavqei bilan izohlamoqda. Shunga qaramay, Mbappe bunday qiyoslashlarni aslo oʻrinli deb hisoblamaydi.

Futbolchining tanqidiy fikrlari

Kilian Mbappe bu vaziyatning ikki tomonlama ekanini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ayrimlar buni shunchaki hazil sifatida qabul qilishi qisman kulgili, biroq tarixda millionlab odamlarning qismatiga ziyon yetkazgan shaxslar bilan qiyoslanish mutlaqo kulgili emas.

"Odamlar buni yengil-elpi hazil deb oʻylashadi, lekin bu jamiyatda siyosiy va insoniy ong yetishmayotganini koʻrsatadi. Men hayotim davomida hech qachon bunday qabih ishlarni qilmaganman", — deydi hujumchi oʻz intervyusida.

Jamoadagi laqab va uning kelib chiqishi

Shuningdek, futbolchi Fransiya terma jamoasi safida unga berilgan maxsus laqabga ham toʻxtalib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, terma jamoadagi jamdoshi Usmon Dembele Kilianni sobiq Kongo prezidenti Mobutu Sese Seko sharafiga "Mobutu" deb atay boshlagan.

Maʼlumot uchun, Mobutu Sese Seko 1965–1997-yillarda mazkur mamlakatni boshqargan va uning davri tarixda oʻta ziddiyatli siyosiy voqealarga boy boʻlgan. Terma jamoadagi bunday hazilomuz laqab va ijtimoiy tarmoqlardagi memlar yulduz hujumchining jamoatchilik orasidagi muhokamalar markazida qolishiga sabab boʻlmoqda.

Kilian MbappeReal MadridFutbolInternet memlariL'Equipe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiBugun, 10:52Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi