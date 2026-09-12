Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdi
Real Madrid yulduzi Kilian Mbappe oʻzini harbiy diktator qilib koʻrsatuvchi mashhur internet memiga nisbatan ilk bor oʻz munosabatini bildirdi. Fransiyalik hujumchi internetda tarqalgan bu kabi hazillar jamiyatda tarixiy va siyosiy ong yetishmayotganidan dalolat berishini taʼkidlab, mazkur holatdan xavotirda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
L'Equipe nashri xabar qilishicha, soʻnggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda 27 yoshli futbolchini toʻliq harbiy unvonda tasvirlovchi qiziq va munozarali suratlar keng tarqalib ketgan edi. Ushbu memlar futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortib, keng muhokamalarga sabab boʻldi. Futbolchining fikricha, bu kabi tasvirlar qisman kulgili tuyulsa-da, aslida chuqur xavotirli jihatlarga ega.
Mazkur memlarning kelib chiqishi turlicha talqin qilinmoqda. Ayrim internet foydalanuvchilari buni 2024-yilda futbolchining oʻz ismi kabob doʻkonidagi taom nomidan noqonuniy foydalanilgani uchun sudga murojaat qilgani bilan bogʻlasa, boshqalar uning PSJdagi taʼsiri va Real Madrid safidagi mavqei bilan izohlamoqda. Shunga qaramay, Mbappe bunday qiyoslashlarni aslo oʻrinli deb hisoblamaydi.
Futbolchining tanqidiy fikrlariKilian Mbappe bu vaziyatning ikki tomonlama ekanini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ayrimlar buni shunchaki hazil sifatida qabul qilishi qisman kulgili, biroq tarixda millionlab odamlarning qismatiga ziyon yetkazgan shaxslar bilan qiyoslanish mutlaqo kulgili emas.
"Odamlar buni yengil-elpi hazil deb oʻylashadi, lekin bu jamiyatda siyosiy va insoniy ong yetishmayotganini koʻrsatadi. Men hayotim davomida hech qachon bunday qabih ishlarni qilmaganman", — deydi hujumchi oʻz intervyusida.
Jamoadagi laqab va uning kelib chiqishiShuningdek, futbolchi Fransiya terma jamoasi safida unga berilgan maxsus laqabga ham toʻxtalib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, terma jamoadagi jamdoshi Usmon Dembele Kilianni sobiq Kongo prezidenti Mobutu Sese Seko sharafiga "Mobutu" deb atay boshlagan.
Maʼlumot uchun, Mobutu Sese Seko 1965–1997-yillarda mazkur mamlakatni boshqargan va uning davri tarixda oʻta ziddiyatli siyosiy voqealarga boy boʻlgan. Terma jamoadagi bunday hazilomuz laqab va ijtimoiy tarmoqlardagi memlar yulduz hujumchining jamoatchilik orasidagi muhokamalar markazida qolishiga sabab boʻlmoqda.
…